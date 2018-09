Labouristé půjdou proti Mayové i brexitu. S jednou výjimkou

Německá kancléřka Angela Merkelová neuvažuje o tom, že by parlament znovu požádala o vyjádření důvěry vládě. Řekl to dnes její mluvčí Steffen Seibert.

Nová pravomoc vlády schvalovat všechny žádosti o investiční pobídky je nesystémová, nestandardní a vyvolává otazníky. Změna pravomoci byla do návrhu, který dnes ministři schválili, doplněna na poslední chvíli, uvedl Svaz průmyslu a dopravy.

