Borůvky nejsou jen do koláče. Nový výzkum ukazuje, co dokážou s tělem
28. 1. 2026 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Malé, tmavé a nenápadné. Lesní borůvky se z kuchyňské suroviny postupně mění v předmět seriózního vědeckého zájmu. Nový přehled výzkumů ukazuje, že mohou mít pozitivní vliv na srdce, cévy, metabolismus i mozek – a stačí k tomu hrnek denně.
Ještě před pár lety byly lesní borůvky vnímané hlavně jako chutné ovoce do koláčů nebo knedlíků. Dnes se ale stále častěji dostávají do hledáčku vědců. Důvod je prostý: přibývá důkazů, že tyto malé tmavé plody mohou mít překvapivě silný vliv na zdraví srdce, cév i celkový metabolismus. Nový vědecký přehled shrnul desítky let výzkumu a ukazuje, že lesní borůvky nejsou jen další superpotravinový trend, ale reálný pomocník pro každodenní jídelníček.
Přehled vyšel v odborném časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition a vznikl na základě setkání dvanácti odborníků na výživu, medicínu a biologii, kteří se dlouhodobě zabývají vztahem mezi stravou a kardiometabolickým zdravím. Autoři se podívali na výsledky 12 klinických studií na lidech z posledních 24 let a doplnili je o desítky dalších výzkumů zaměřených na to, jak látky obsažené v lesních borůvkách působí v lidském těle.
Co všechno mohou borůvky ovlivnit
Nejjasnější výsledky se týkají cév. Právě zlepšení jejich funkce se napříč studiemi objevuje nejčastěji. Cévní stěny jsou díky borůvkám pružnější a lépe reagují na změny v krevním toku. U některých lidí se pozitivní efekt projevil už během několika hodin po jednorázové konzumaci, jinde až po týdnech pravidelného zařazení do jídelníčku. Dobře fungující cévy přitom hrají klíčovou roli v prevenci vysokého krevního tlaku i srdečních onemocnění.
Velkou pozornost vědci věnují také střevům. Lesní borůvky obsahují vlákninu a rostlinné látky zvané polyfenoly, které se v těle netráví hned, ale dostávají se až do tlustého střeva. Tam slouží jako potrava pro prospěšné bakterie. Ty je přeměňují na látky, které se následně vstřebávají do krve a mohou ovlivňovat fungování celého organismu. V jedné studii vedla pravidelná konzumace borůvkového prášku ke zvýšení množství zdraví prospěšných bakterií, což naznačuje, že střevní mikrobiom může být jedním z klíčových článků celého řetězce.
Zajímavé jsou i výsledky týkající se mozku. U starších dospělých se po konzumaci lesních borůvek zlepšila rychlost myšlení a paměť. Vědci se domnívají, že to může souviset s lepším prokrvením mozku a celkovým zlepšením kardiometabolického zdraví. Jednoduše řečeno, když lépe fungují cévy a metabolismus, profituje z toho i hlava.
Kolik stačí a proč jsou lesní borůvky jiné
U lidí se zvýšeným rizikem civilizačních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo kolísání krevního cukru, zaznamenaly studie po několika týdnech pravidelné konzumace měřitelná zlepšení. Snížil se krevní tlak, zlepšila se kontrola glykémie a klesly hladiny cholesterolu i triglyceridů. Zároveň ale platí, že ne každý reaguje stejně. Záleží na celkovém zdravotním stavu, stravě, užívaných lécích i složení střevních bakterií.
Dobrá zpráva je, že nejde o žádné extrémní dávky. Většina studií pracovala s množstvím odpovídajícím zhruba jednomu šálku lesních borůvek denně. A protože se nejčastěji prodávají mražené, není problém je mít po ruce celý rok a přidat je do kaše, jogurtu, smoothie nebo třeba do pečení.
Lesní borůvky se navíc liší od běžných pěstovaných borůvek. Rostou v drsných podmínkách severní Ameriky, kde musí přežít mrazy i chudší půdu. Právě tento stres je nutí vytvářet velké množství ochranných látek, zejména antokyanů, které jim dávají typickou tmavě modrou barvu. Těchto látek obsahují desítky různých typů a právě jejich kombinace může stát za širokým spektrem pozorovaných účinků.
Na závěr z vědeckého přehledu vyplývá jednoduché sdělení: lesní borůvky nejsou zázračný lék, ale velmi silný doplněk běžné stravy. Při pravidelné konzumaci mohou nenápadně, ale dlouhodobě přispívat ke zdravějším cévám, lepšímu metabolismu i bystřejší mysli. A to je na obyčejném hrnku borůvek denně vlastně docela slušný výkon.