Asteroid, který minul civilizaci: Jak blízko byla Země totální katastrofě?
28. 1. 2026 – 14:49 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jedna exploze, žádný kráter a zkáza větší než výbuch atomové bomby. Tunguzský meteorit v roce 1908 během několika vteřin položil sibiřskou tajgu k zemi a dodnes připomíná, jak nečekaně a ničivě může vesmír zasáhnout život na Zemi.
Tunguzská exploze z roku 1908 zůstává dodnes jednou z nejděsivějších událostí, jaké moderní lidstvo zažilo. V naprosté pustině sibiřské tajgy se tehdy odehrálo něco, co svou silou předběhlo dobu atomových zbraní a dodnes slouží jako mrazivé varování, co dokáže jediný kus kamene z vesmíru.
Ráno 30. června 1908, krátce po sedmé hodině, se nad severní Sibiří objevil jasný objekt, který lidé popisovali jako ohnivou kouli s kouřovou stopou. Následoval oslnivý záblesk, mnohem jasnější než Slunce, a pak přišla ohlušující rána. Tlaková vlna se šířila krajinou obrovskou rychlostí, srážela lidi k zemi, rozbíjela okna stovky kilometrů daleko a vyvolala otřesy, které zaznamenaly seismické stanice po celém Rusku.
Asteroid, často označovaný jako tunguzský meteorit, měl podle dnešních odhadů průměr zhruba 40 až 60 metrů. Do atmosféry vstoupil rychlostí desítek tisíc kilometrů za hodinu a explodoval ve výšce přibližně 8 až 10 kilometrů nad zemí. Nešlo o klasický dopad, ale o vzdušný výbuch, při němž se těleso rozpadlo a uvolnilo obrovské množství energie najednou. Síla exploze se odhaduje na několik megatun TNT, tedy srovnatelně s nejsilnějšími jadernými zbraněmi 20. století.
Peklo nad sibiřskou tajgou
Následky výbuchu byly naprosto devastující. Rázová vlna smetla lesy na ploše přes 2 000 kilometrů čtverečních. Odhaduje se, že bylo povaleno desítky milionů stromů. Les vypadal, jako by ho někdo položil k zemi obří rukou. Stromy ležely v pravidelném radiálním vzoru, všechny směřovaly pryč od místa exploze. V samotném epicentru zůstaly některé kmeny stát, ale byly zbavené větví, kůry a nesly jasné stopy žáru.
Tepelný impulz zapálil rozsáhlé požáry. Svědci popisovali spalující horko, které přicházelo ze severu, a vítr tak silný, že připomínal výstřely z děl. Lidé, kteří byli události nejblíže, byli tlakem vymrštěni do vzduchu a ztratili vědomí. Jejich jednoduchá obydlí byla poškozena nebo zcela zničena. Jen díky extrémně nízké hustotě osídlení zahynulo jen minimum lidí, ale celé stáda sobů byla doslova spálena nebo rozdrcena tlakovou vlnou.
Zajímavým a děsivým jevem byly také následky v atmosféře. Po několik nocí po explozi byla obloha nad Evropou a Asií nezvykle světlá. Lidé mohli v noci číst noviny nebo fotografovat bez umělého osvětlení. Do vysokých vrstev atmosféry se dostalo obrovské množství prachu a částic, které rozptylovaly sluneční světlo. Vědci dnes vědí, že exploze ovlivnila i chemické složení atmosféry a dočasně narušila ozonovou vrstvu.
První vědecká expedice se na místo dostala až v roce 1927. I po téměř dvaceti letech byla spoušť nepřehlédnutelná. Geolog Leonid Kulik popsal oblast zkázy ve tvaru obřího motýla, který se táhl desítky kilometrů krajinou. Kráter nenašel, což dlouho mátlo vědce. Teprve pozdější výzkumy ukázaly, že vzdušný výbuch dokáže napáchat obrovské škody i bez jediného dopadu na zem.
Varování z vesmíru
Tunguzská událost ukázala, že podobná katastrofa nemusí přijít jednou za miliony let. Menší asteroidy vstupují do atmosféry Země poměrně často a většina z nich shoří bez následků. Pokud by však těleso velikosti tunguzského meteoritu explodovalo dnes nad velkým městem, následky by byly katastrofální. Celá metropole by mohla být během několika vteřin zničena.
Moderní doba přinesla další důkazy, že nejde o vzdálenou hrozbu. V roce 2013 explodoval nad ruským Čeljabinskem asteroid o průměru asi 20 metrů. Výbuch byl mnohem slabší než v Tunguzce, přesto rozbil okna v širokém okolí a zranil přes tisíc lidí. Tento incident definitivně otevřel oči politikům i veřejnosti.
NASA i další vesmírné agentury dnes systematicky sledují blízkozemní objekty. Každý měsíc prolétají kolem Země asteroidy, některé blíže než Měsíc. Zatím žádný nepředstavuje bezprostřední hrozbu, ale vědci vědí, že otázka nezní zda, ale kdy.
Právě proto vznikly programy planetární obrany a proběhl historický test technologie odklonu asteroidu, kdy se podařilo změnit dráhu malého kosmického tělesa nárazem sondy. Tunguzská exploze tak dnes neslouží jen jako memento dávné katastrofy, ale jako důkaz, že lidstvo má šanci se příště bránit.
Událost z roku 1908 zůstává symbolem toho, jak tenká je hranice mezi klidným dnem a globální pohromou. Stačí jediný kámen z vesmíru a svět se může během několika vteřin změnit k nepoznání.