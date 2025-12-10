Nemusíte být alkoholici, aby vám hrozila cirhóza. Šokující pravda o zdraví jater
10. 12. 2025 – 14:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Játra patří k nejodolnějším orgánům v těle, přesto je snadné je dlouhodobě poškozovat špatnými návyky, nevhodnou stravou nebo pravidelným pitím alkoholu. Dobrou zprávou je, že většině problémů lze předejít – a dokonce i počínající poškození často napravit. Tento článek shrnuje nejúčinnější kroky, jak udržet játra zdravá po celý rok.
Vánoční večírky, letní festivaly, narozeninové oslavy i obyčejná posezení po práci – alkohol a nezdravé návyky se snadno nasčítají a játra pak trpí. Jde o nejodolnější orgán v těle, ale většina lidí ho začne řešit až ve chvíli, kdy se objeví problémy. Játra jsou veliká asi jako ragbyový míč, váží kolem 1,36 kilogramu a nepřetržitě pracují na zpracování všeho, co přijmete, tvorbě důležitých bílkovin a udržování metabolismu. Zároveň jsou zodpovědná za více než pět set zásadních funkcí. Přes svou pozoruhodnou schopnost regenerace však nejsou nezničitelná.
Poškození vzniká při dlouhodobém vystavení škodlivým látkám nebo nevhodným návykům, což vede k hromadění jizevnaté tkáně. Pokud se tento proces opakuje, játra postupně ztrácejí schopnost regenerace a může vzniknout cirhóza, tedy trvalé zjizvení, které narušuje jejich funkci. Nejčastějšími příčinami chronického poškození jsou nadměrná konzumace alkoholu a ztučnění jater, často spojené s obezitou, inzulinovou rezistencí, vysokým cholesterolem a stravou plnou průmyslově zpracovaných potravin. Zrádné je, že většina lidí s významným jizvením jater nemá v raných fázích žádné příznaky. Projevy se objevují až tehdy, kdy je velká část poškození nevratná – například žloutenka, zadržování tekutin nebo úbytek svalové hmoty.
Alkohol, káva a mýty o ochraně jater
I když občasná bujará noc pravděpodobně nezpůsobí trvalé následky, pravidelné nárazové pití je nebezpečné. Denní konzumace alkoholu, i když se drží v doporučených mezích, brání játrům v úplné regeneraci. Některé tradiční triky, jako jíst při pití nebo vypít hodně vody po flámu, mohou zmírnit kocovinu, ale játra neochrání. Stejně tak neexistují spolehlivé důkazy o účinnosti doplňků či přípravků slibujících detoxikaci jater.
Pozitivní efekt však může mít káva. Umírněná konzumace je spojována s nižším rizikem zánětu jater a cirhózy, pravděpodobně díky antioxidantům. Stále více výzkumů také ukazuje souvislost mezi zdravím střev a játry. Fermentované potraviny, jako kimči nebo kefír, mohou podporovat rovnováhu střevního mikrobiomu, což následně může snižovat zánět a podporovat správnou funkci jater. Alkohol je vhodné nejen omezit, ale také nepít dva dny po sobě, aby měly játra čas na obnovu. Množství alkoholu je přitom důležitější než jeho forma – žádný typ alkoholického nápoje není k játrům šetrnější jen díky své povaze.
Strava, pohyb a prevence poškození jater
Ultra zpracované potraviny, jako chipsy, sušenky, slazené nápoje či instantní jídla, obsahují velké množství skrytých cukrů, nezdravých tuků a aditiv. Jejich vysoký podíl ve stravě je spojován s diabetem 2. typu, srdečními chorobami, obezitou i ztučněním jater. Vhodné je zaměřit jídelníček na potraviny v přirozené podobě – listovou zeleninu, libové bílkoviny, lososa, ořechy a další zdroje omega-3. Prospěšný může být i vitamin D.
Stejně důležitý jako strava je pravidelný pohyb. Dlouhé sezení zhoršuje metabolické zdraví a zvyšuje riziko ztučnění jater. Pomoci mohou jednoduché návyky – vstát od stolu, projít se, použít schody místo výtahu, jezdit na kole nebo zařadit krátké každodenní cvičení. Pohyb pomáhá přesouvat tuk z jater do svalů, kde se využije.
Pokud máte obavy o zdraví jater, je vhodné absolvovat vyšetření u lékaře. Stačí krevní test nebo neinvazivní FibroScan, který ultrazvukem hodnotí množství tuku a tuhost jaterní tkáně. I při zjištěných odchylkách je důležité vědět, že játra mají mimořádnou schopnost se uzdravovat. Změna stravy, omezení alkoholu, pravidelný pohyb a udržení zdravé hmotnosti dokážou v raných fázích zvrátit poškození a předejít vážným komplikacím.
Játra možná mlčí, ale jsou připravena se zotavit – stačí jim dát šanci.