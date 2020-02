Babišovo pivo pro starší a pokročilé kojence

KOMENTÁŘ VIDEO - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vrchní ideolog československých komunistů Vasil Biľak kdysi pravil, že "pivo je pro nás jako chleba". Na éru Andreje Babiše budeme moci vzpomínat jako na dobu, kdy pivo bylo výživou pro kojence od osmnácti výš.

Česko je zemí daňového kutilství. Zatímco jedna daň od pití piva odrazuje, druhá k němu bude vybízet.

Receptář daňových nápadů

od tvůrčího kolektivu Andreje Babiše a Aleny Schillerové pokračuje dalším dílem. Od května bude pro čepované pivo v hospodě či restauraci platit nižší daň z přidané hodnoty. Takto podávané pivo se přesune z nejvyšší jednadvacetiprocentní sazby do nejnižší sazby desetiprocentní.

Tato daňová inovace dokazuje platnost jednoho z Murphyho zákonů, podle něhož "v daních je možné všechno".

Česko se nejspíš stane jedinou evropskou zemí, která daní z přidané hodnoty výrazně zvýhodňuje pivo proti většině ostatního zboží – a patrně i jedinou na světě. Budiž, třeba by se to dalo vysvětlit, kdyby…

Hledáte logiku?

Česká legislativa pokládá pivo za nápoj, jehož pití je zdraví škodlivé, a proto reguluje jeho spotřebu spotřební daní. Základní sazba u piva je 32 korun za 100 litrů a za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny.

Současně však jiná daň - z přidané hodnoty - od května zařadí zlatavý mok mezi pro zdraví nezbytné zboží, jakými jsou léky nebo kojenecká výživa. Na ty se vztahuje nejnižší desetiprocentní daňový tarif.

Že zmíněná taxa na čepované pivo nedává smysl? Na tuto pochybnost odpovídá druhý Murphyho daňový zákon: "Hledání logiky v daňových zákonech je ztrátou času, kterou ti nikdo neuhradí."

Logiku nehledejte ani v tom, proč u stánků s rychlým občerstvením a malých výčepů zůstane pro pivo původní nejvyšší jedenadvacetiprocentní sazba. Zjistila to Česká televize a ministryně financí Alena Schillerová to vysvětlila takto: "Aby mohlo být točené pivo ve snížené sazbě, musí splňovat podmínku, že je součástí stravovací služby."

Vyhláška ministerstva financí pokládá za stravovací službu jen prodej, kdy je jídlo a pití servírováno v místnostech s toaletou a dává se k němu běžný příbor. A to jsou zejména restaurace a hospody.

Jedním z cílů nižší daně na pivo přitom bylo vynahradit investice do elektronické evidence tržeb těm "nejdrobnějším z drobných" podnikatelů, tedy provozovatelům venkovských výčepů a stánkařům. Ti ale ostrouhají, budou zdaněni, jak zákon káže.

Pokud je Babiš chtěl "odškodnit", mohla jeho vláda jednoduše snížit spotřební daň z piva.

Pivní galimatyáš

Možná si vzpomenete na Andreje Babiše vysedávajícího v roli šéfa financí před čtyřmi lety ve sněmovně s plakátem, na kterém byl vyobrazený půllitr piva a heslo EET = levnější pivo. Tak na tenhle slogan zapomeňte!

Jak už bývá v těchto případech zvykem, hoteliéři, majitelé restaurací a hospodští si jednoduše nižší daní zvýší marži, a tím i zisk. Babišovo levnější pivo tedy uletí jako "motýle".

Provozovatelům restaurací však není co závidět. S daněním piva to nebudou mít snadné. Sleva na dani pro ně nebude úplně zadarmo, navalí na ně další administrativu.

Pro točené pivo bude platit desetiprocentní sazba. U piva, které si zákazník odnese domů ve džbánku, by však měl restaurant účtovat daň ve výši 21 procent, stejně jako u piva nalitého z plechovky nebo lahve do sklenice v restauraci. Nealkoholický pěnivý mok natočený na přání návštěvníka do džbánku a určený pro spotřebu mimo podnik by zase měl danit 15 procenty.

(Rozdílné účtování při konzumaci v provozovně a mimo ni se přitom netýká jen piva, ale i hamburgerů nebo zmrzliny s sebou.)

Kdo bude tenhle galimatyáš kontrolovat? Že by finance nasadily ke každému výčepu cifršpiona? Anebo vyhlásí akci "štamgaste, práskni svého výčepního".

Varianty danění piva přehledně shrnuje tabulka vyvěšená na Twitteru.

To vše se dá pokládat za praktickou ukázku "narovnání podnikatelského prostředí", které Babiš druhdy sliboval. Do stejného ministerského šuplíku patří třeba daň z přidané hodnoty pro provozovatele lanovek a lyžařských vleků. Prvním klesla od počátku února na 10 procent, druhým zůstala na 15 procentech.

A nakonec haškovská tečka:

Kdyby za c. a k. monarchie platily české daně, hostinský a věhlasný sprosťák Palivec by v hospodě U Kalicha měl plnou hlavu daní a patrně by ani nepostřehl, že na obraz mocnáře se*ou mouchy. Mohl by si tedy ušetřit kriminál.