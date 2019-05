Babiš je český Indiana Jones, dobyvatel ztracených miliard

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš hledá v labyrintu státního rozpočtu poklady. A nalézá je. Nedávno s Alenou Schillerovou objevil miliardy na rodičovskou. Nebyl to ale jejich poslední objev. Brzy nalezne další miliardy. Tušíte na co?

Až donedávna byli za nejznámější hledače pokladů pokládání v Česku Helmut Gaensel a Josef Mužík. Ti dva už desítky let, každý na vlastní pěst, pátrají po štěchovickém pokladu – bednách schovaných nacisty, v nichž mají být válečné dokumenty a tuny zlata. Jenže dodnes nenašli ani zlatou minci.

V posledních měsících je však zcela zastínila jiná dvojice – Andrej Babiš a Alena Schillerová. Šéf vlády a správkyně státní kasy hledají miliardy - a taky je nacházejí.

Gaensel a Mužík jsou proti nimi břídilové. Srovnání s hledači pokladů Babišem a Schillerovou snesou snad jen Indiana Jones a Lara Croft.

V šuplíku, nebo v kapse?

Andrej Babiš hledal a nalézal peníze na vyšší důchody, na vyšší platy, na levnější jízdné. Prostě na kdeco.

Nedávno Babiš se Schillerovou objevili miliardy pro rodiče. Jaká náhoda, zrovna pár dnů před volbami do Evropského parlamentu! "Našli jsme (já a Schillerová) 8,6 miliardy korun na zvýšení rodičovského příspěvku," tweetoval Babiš.

Premiér nicméně neřekl, v jakém šuplíku nebo kapse vězely. A nevyklopil to ani v rozhovoru pro web Novinky. Aspoň tam ale naznačil, jak postupuje: "Jako bývalý ministr financí mám svoje know-how. Koukám do toho rozpočtu a říkám: 'tady máte rezervu'." A aby nebylo pochyb, že se o objev miliard nebude dělit se sociálními demokraty, Babiš upozornil: "Náš koaliční partner k tomu vůbec nepřispěl."

V diskusi k nálezu miliard trefně čtenář Milan Votava podotkl: "…v tom musí mít pěkný bordel, když se mu najednou někde objeví 8,6 miliardy. No nic, jdu poklidit, jestli se mi taky někde neválí zbytečný peníze."

Proč ne? Při takovém domácím úklidu se dá leccos najít. Policie například letos nalezla při 'úklidu' u sociálního demokrata Petra Rafaje, ředitele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS), dva miliony v hotovosti. Měl je v šatníku, a k tomu – nejspíš pro strýčka Příhodu – skrýval dalších 200 tisíc v kanceláři (popsáno třeba tady).

Skokem na špek

Zpět ke státní pokladně. Mám za to, že zmíněný příspěvek vystihl podstatu problému: Vládě se někde válely (a nejspíš ještě válejí) miliardy. Pravý stav věcí se tedy dá popsat slovem nepořádek.

Babiš se vlastně chlubí nepořádkem. Proč by se tím ale nechlubil, když mu domácí publikum na tenhle špek skáče?

A chlubit se ještě bude. Zanedlouho patrně najde chybějící peníze na sociální služby. Tyhle dvě miliardy pro potřebné by přitom hledat nemusel, kdyby jeho vláda nerozdala sedm miliard na slevách pro ty, kteří je vesměs ani nepotřebují.

Poté zase premiér se svým know-how objeví nějaké miliardy na vyšší platy ve státním sektoru.

'Hledat' Babiš a Schillerová musí. Vláda si na sebe upletla bič. Optimisticky naplánovala trvalý růst téměř všeho, zejména mandatorních výdajů, které sama nemůže omezit – důchodů, nemocenské, státní sociální podpory. Jsou dány zákonem a v parlamentu bývá téměř nemožné najít pro škrty v sociálních výdobytcích většinu.

Kromě toho se kabinet zavázal investovat do infrastruktury, do obrany a také do platů učitelů, které mají do dvou let vzrůst na 45 tisíc. Jen vyšší platy učitelů vládu vyjdou v příštích dvou letech na víc než 23 miliard.

Z toho je patrné, že Indiana Babiš (a Lara Schiller), dobyvatelé ztracených peněz, budou mít další pokračování. Kolik jich bude a dokdy s nimi vláda vystačí? To je otázka pro Pýthii.

Objevy pokladů nicméně nekonečně dlouho stačit nebudou. Z doby dobývání ztracených peněz se vláda dříve či o něco později posune do doby dobývání vyšších daní. Už se do vlastně posouvá - zvyšuje spotřební daně na alkohol a tabák, zdaňuje výhry v loteriích a sázkách, daní rezervy pojišťovnám... ANO, bude hůř.