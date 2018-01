Babiš klekne na sociální demokraty

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

S českou politikou se letos nudit nebudete. Budou se v ní dít velké věci. V lednu zvolíme prezidenta a poté začne Andrej Babiš péct koaliční koblihu – vyjednávat o své druhé vládě.

Politický kalendář na rok 2018 je nabitý událostmi už od svého začátku.Tady je předpověď pro nejbližší měsíce – bod po bodu:

Jednobarevná vláda Andreje Babiše nezíská 10. ledna důvěru sněmovny. Nato premiér podá demisi. Miloš Zeman demisi přijme a jmenuje Andreje Babiše premiérem podruhé. Podruhé napochodují vojáci hradní stráže k ceremoniálu, podruhé složí Babiš slib, podruhé si s ním prezident připije a popřeje mu úspěch. Češi ve druhém kole (26.-27. ledna) zvolí prezidenta. Favoritem je Miloš Zeman. A nynější trojka (Babiš začne vyjednávat…) se posune na čtyřku! Babiš začne vyjednávat se stranami o koalici. Tentokrát to budou opravdové rozhovory. Nikoli jen předstírané, jako před vládou první, sestavenou vlastně nanečisto.

Napravo to nepůjde

Babiš chce vládnout celé funkční období, tedy čtyři roky, a je mu jasné, že bez důvěry to je stěží myslitelné. Zeman se sice vytasil s tvůrčím příspěvkem k výkladu české ústavy, podle kterého může nechat řídit zemi celé čtyři roky kabinet, jenž nezíská důvěru, a Babiš utrousil, že pro něj je důležitá důvěra lidí, ne sněmovny. Poté, co je napomenuly právní autority, však oba od svých svérázných názorů ustoupili. Pochopili, že přestřelili.

Do party se skalními komunisty a nevyzpytatelným Japoncem, se kterou si babišovci bratrsky rozdělili funkcionářské sesle ve sněmovně, se premiérovi nicméně nechce. Je mu jasné, že v Bruselu by se s ním nikdo nechtěl bavit a doma v roce kulatých výročí vzniku československého státu, komunistického puče a sovětské invaze by to za takovou vládu náramně schytal.

U druhých z voleb, občanských demokratů, velkopodnikatel ostrouhá – ledaže by se palácovým převratem zmocnil partaje Václav Klaus junior, který je na vládu natěšený jak výrostek na jointa. "Nadávat čtyři roky ve sněmovně, že je někdo malý demokrat, není nic pro mě," pravil v rozhovoru pro Právo (zde).

Jenže Klaus junior sotva na šéfovskou sesli v ODS v brzké době dosáhne. Pro Babiše tak budou snazší kořistí sociální demokraté.

… takže kupředu levá

Není jasné, jak 18. února dopadne sjezd sociální demokracie, kdo bude zvolen do stranického vedení. Lze ale předvídat, že přátelé a přítelkyně z Lidového domu časem vyměknou. Tahle partaj je zruinovaná a zlomená. Předčasné volby si dovolit nemůže, protože by v nich pohořela víc než v těch řádných loni v říjnu.

Ke vstupu do vlády může sociální demokraty přimět i pokušení připsat si aspoň díl zásluh za hospodářský vzestup, který se dá předpokládat – zejména s ohledem na růst v Německu. Lze tušit, že také letos poptávka po pracovnících bude převažovat nad nabídkou. Tím pádem porostou mzdy a platy. A být u toho může straně prospět. V dobrých časech se vládne líp. Tak proč toho nevyužít?

ČSSD může vstup do koaličních rozhovorů ulehčit i koaliční jednání německých sociálních demokratů o recyklaci koalice s konzervativci z CDU/CSU. Voličům může jednoduše vzkázat: Jsme odpovědní, jako naši němečtí souputníci. Navíc chceme zabránit vzniku korporativistického státu pod vedením Babišova Agrofertu.

Menšinovou vládu ANO a ČSSD pak při hlasování o důvěře mohou tolerovat komunisté, které uchlácholí fakt, že výsledná koalice bude nalevo od Babiše. Naznačil to v listopadu předseda poslaneckého klubu komunistů. "Budeme tolerovat vládu, když bude nejhůř," prohlásil Pavel Kováčik.

Trochu matematiky neškodí

Ukažme si zmíněnou vládní alternativu v číslech: ANO (78 poslanců) + ČSSD (15 poslanců) dají dohromady 93 hlasů ve dvousetčlenné sněmovně. Pokud jejich koalici budou tolerovat komunisté (15 poslanců) a hlasování o důvěře se nezúčastní, sníží se počet hlasů nutných k většině právě na 93.

Tak jednoduše může vzniknout koaliční kabinet.

Jistě, musí se nějak uhladit problém Čapí hnízdo. To však nemusí být nepřekonatelný problém. Babišova dotační finta se dá aspoň zčásti odsunout do pozadí tím, že velkopodnikatel dotaci vrátí do rozpočtu. Pro premiéra by to byla snesitelná bolest.

Padesát milionů je pro něj pakatel. Pro srovnání: Na provozních dotacích a zelených bonusech jeho Agrofert v roce 2016 získal 1,53 miliardy korun. A dá se předpokládat, že za letošek bude tenhle balík ještě větší.

Koalici nemusí zhatit ani případné Babišovo vyšetřování – pokud ho sněmovna nezarazí. Dá se tušit, že noví lídři sociální demokracie, kteří nastoupí po sjezdu, budou lačni po vládních postech.

Není kobliha jako kobliha

Vyjednávání o druhé Babišově vládě bude každopádně svízelné a dlouhé. Potrvá měsíce, ne pouhé týdny. A rozjede se až po únorovém sjezdu sociální demokracie.

Můžeme srovnávat s rokem 2007: Premiér, šéf ODS Mirek Topolánek, tehdy získal důvěru až na druhý pokus (pro svou druhou vládu), a to "zásluhou" přeběhlíků z ČSSD. Bylo to sedm měsíců po volbách.

Dá se tušit, že Babiš tak "rychlý" nebude. Pokud zmíněná koalice se sociálními demokraty (tolerovaná komunisty) klapne, nebude patrně dřív než v květnu. Spíš ale někdy těsně před prázdninami. A kdo ví, třeba až po nich.

Upéct koaliční koblihu může být pro Babiše dokonce pracnější, než připravit koblihu volební.