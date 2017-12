2018: Rok ve znamení Babiše, koruny a psa

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Vážení čtenáři, předkládáme vám předpovědi politického a ekonomického vývoje v roce 2018. V Česku i ve světě. Rok 2018 bude v Česku ve znamení Andreje Babiše a posilující koruny, v Číně ve znamení psa, symbolu oddanosti, věrnosti a harmonie. Světová ekonomika poroste a Vladimir Putin bude počtvrté zvolen ruským prezidentem, hlasovat pro něj bude i „blázinec“.

Miloš I. se udrží na Hradě

Trůn v sídle českých králů a římských císařů ve druhém kole prezidentských voleb (26. a 27. ledna) získá Miloš Zeman. Vynesou ho na něj hlasy stoupenců Andreje Babiše, Tomia Okamury a komunistů. Na Hradě s ním setrvá většina starého ansámblu v čele s kancléřem Vratislavem Mynářem a mluvčím Jiřím Ovčáčkem.

Pražský hrad zůstane po příštích pět let rezervací chráněného jezevce z Vysočiny, kam se dostanete jen přes „check-pointy“.

Pravděpodobnost: 75 %

… a Babiš ve Strakovce

Nová vláda v lednu nezíská důvěru sněmovny. Ještě před koncem svého prvního prezidentského termínu (8. března) ale Zeman pověří Andreje Babiše druhým pokusem. A pokud se nepovede, Babiš dostane pokus třetí a (zase od Zemana) třeba čtvrtý – jedno, jak bude pokračovat vyšetřování Čapího hnízda.

Lze tušit, že některý Babišův kabinet nakonec důvěru získá. Pod vidinou předčasných voleb a dalšího debaklu vyměknou sociální demokraté. Jejich koalici s ANO budou tolerovat komunisté a protlačovat Zeman, který ve svatoštěpánském projevu ujistil: „Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby... Chci jasně říci, že to nikdy neudělám.“

Takže nejpozději do švestek budeme mít vládu s důvěrou.

Pravděpodobnost: 65 %

Komunisté uroní slzu

V říjnu si připomeneme sté výročí vzniku Československa, demokratického státu, který mezi dvěma válkami patřil mezi hospodářsky nejvyspělejší země Evropy. Můžeme na něj být hrdí.

Kromě toho náš čekají další dvě kulatá výročí spojená tentokrát s temnými kapitolami státu. V únoru uplyne 70 let od komunistického puče v roce 1948, který zahájil éru komunistické totality, úpadku a pošlapávání lidských práv. V srpnu bude půlstoletí od invaze Varšavské smlouvy (1968) po které následovalo další temno – sovětská okupace.

Komunisté si tato data připomenou s pohnutím a se slzou v oku. Aspoň jejich tvrdé jádro kolem Filipa, Grospiče, Grebeníčka, Skály, Ondráčka a Semelové. Tihle Gottwaldovi pohrobci dodnes pokládají únor 1948 za vítězství dělníků a rolníků a invazi z roku 1968 za bratrskou pomoc

Pravděpodobnost: 100 %

Kačka posílí

Rok 2018 bude ve znamení nadupané koruny. Česká měna posílí pod 25 korun za euro. Komerční banka odhaduje kurz koruny na konci roku na 24,70, německá Commerzbank dokonce na 24,50.

Stoupat budou mzdy, inflace se udrží nad dvěma procenty.OECD očekává růst hrubého domácího produktu 3,5 procenta. Česká národní banka bude zvyšovat sazby. Porostou také sazby komerčních úvěrů včetně hypoték.

Pravděpodobnost: 80 %

... a světová ekonomika zrychlí

Nic neroste do nebe. Ani ekonomika. V roce 2018 však zrychlí. Na jeho konci se však dostane do horní úvrati a začne zpomalovat, předpovídá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Nebude to však žádný volný pád jako v roce 2008.

Tempo růstu globální ekonomiky OECD v roce 2017 odhaduje na 3,6 procenta, v roce 2018 se zvýší na 3,7 procenta a v dalším roce by se jeho hodnota měla vrátit na 3,6 procenta.

Tón ve světové ekonomice bude udávat Čína, která v polovině února vstoupí do roku psa. Na její konto bude připadat více než polovina globálního růstu.

Pravděpodobnost: 75 %

Ruský blázinec hlasuje pro Putina

To je název skladby ruské kapely Rabfak. V roce 2018 bude aktuální, protože Rusové budou volit prezidenta. První kolo je vypsáno na 18. března, druhé na 8. dubna.

Není pochyb, že Rusové (na rozdíl od Čechů) plán splní a překročí už v prvním kole a Vladimir Putin v Kremlu zůstane. Budou to manifestační volby.

Pětašedesátiletý Putin vládne Rusku od roku 2000, třikrát byl prezidentem, jednou premiérem. A vládnout bude do roku 2024, protože funkční období prezidenta bylo změnou ústavy prodlouženo na šest let.

Pravděpodobnost: 99 %

Berlusconi se vrátí

Italové v březnu zvolí nový parlament. Na favorita voleb, jejichž hlavními tématy jsou euro a imigranti, pasují průzkumy Hnutí pěti hvězd, usilující o odchod Itálie od eura (a z Evropské unie) a návrat k liře. Hnutí o tom chce vyhlásit referendum.

Referendum nebude. Dá se odhadnout, že vládu vytvoří seskupení pravicových stran Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho Liga (kdysi Liga severu) a Bratři Itálie, které dohromady pobere nejvíc hlasů.

Berlusconi se nicméně premiérem nestane, svou stranu a patrně i vládu bude řídit ze zákulisí. Podle italského zákona se o nejvyšší funkce v exekutivě nemůže ucházet odsouzený politik.

Pravděpodobnost: 60 %

Mutti Angela vydrží

Němci volili zástupce do parlamentu (Spolkového sněmu) v září 2017, čtyři týdny před Čechy. Dosud jim ale vládne stará koalice křesťanských demokratů a sociálů z Bavorska (CDU/CSU) plus sociálních demokratů (SPD). Lze předpokládat, že trojice stran tuto koalici recykluje a Angela Merkelová získá čtvrtý termín ve funkci kancléřky

Nikomu (zejména sociálním demokratům) se do ní nechce. Vidina předčasných voleb a zisky Alternativy pro Německo (AfD) je však natlačí do další spolupráce

Pravděpodobnost: 65 %

Katalánsko zůstane španělské

Katalánsko zůstane ve Španělsku, byť si separatistické strany v prosincových volbách udržely většinu v provinčním parlamentu. Bývalý premiér Carles Puigdemont, který dovedl Katalánce k referendu o nezávislosti a nyní pobývá v Belgii, už vládu řídit nebude.

Španělská vláda to nepřipustí. V roce 2018 také nepovolí další referendum o samostatnosti Katalánska.

Pravděpodobnost: 99 %

Čtěte také: Babišovy plány černé na bílém a předčasné volby

Orbán si vystřelí hattrick

Volby do maďarského parlamentu vyhraje počátkem dubna hnutí FIDESZ premiéra Viktora Orbána. Hnutí kandiduje s heslem „Ubraňme Maďarsko“ (před muslimy, otevřenou Evropou, Georgem Sorosem i Bruselem).

Jeho šéf bude potřetí za sebou předsedat vládě, celkově už popáté – dřív řídil kabinet na přelomu století. Druhý se ve volbách umístí nacionalistický Jobbik.

Orbán s Jobbikem v zádech vůči Evropské unii ještě přitvrdí. V Bruselu bude Maďarsko pokládáno za „darebácký“ stát.

Pravděpodobnost: 90 %

Trumpovi poteče do bot

Američané šestého listopadu zvolí poslance Sněmovny reprezentantů a třetinu členů Senátu.

Republikáni uhájí těsnou většinu ve stočlenném Senátu, kde nyní mají převahu čtyř křesel. Naději jim dává to, že obhajují jen osm křesel ze 33, které jsou letos v sázce.

Ve 435členné sněmovně, kde mají republikáni převahu 239 ku 194, však získají většinu demokraté. Ve volbách uprostřed prezidentského období (Mid-term elections) zpravidla vítězí opoziční strana.

Donald Trump tak od konce roku stěží protlačí přes Kongres významnější legislativu. Demokraté navíc budou tlačit na to, aby zveřejnil své daňové přiznání.A kdoví, kolik má Trump (nezdaněných) kostlivců ve skříni.

Pravděpodobnost: 60 %

Upozornění nakonec:

Některé další očekávané události, které by vás mohly zajímat, třeba vývoj hodnoty bitcoinu nebo pokračování případu Čapí hnízdo, jsme zařadili do kategorie obtížně předpověditelných nebo nepředpověditelných jevů. Nemáme tak průzračnou křišťálovou kouli, která by nám pokračování těchto kauz ukázala.