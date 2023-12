Američané neváhají za vánoční výzdobu utratit i statisíce dolarů

Nejrůznější figuríny, obří obrazovky a nespočet světélek: to jsou prvky, které tvoří ty nejextravagantnější vánoční výzdoby domů ve Spojených státech. Jejich majitelé je někdy sestavují celá desetiletí, přičemž výdaje postupně šplhají do desetitisíců i statisíců dolarů, konstatuje britská BBC, která popisuje několik takových případů.

Mike Bagwell z města Springfield ve státě Missouri na své expozici pracuje od roku 2002. Její hlavní část pokrývá dvorky před dvěma domy: jeho vlastním a před domem, kde vyrůstal a který dnes také vlastní. Kromě toho Bagwell nabízí bezplatné zdobení domů svým sousedům, kteří by chtěli přispět k vánoční atmosféře v ulici.

Technik pracující pro nadnárodní potravinářskou společnost odhaduje, že dohromady za sváteční dekorace utratil asi 130 000 dolarů (skoro tři miliony korun). Jeho sbírku tvoří 30 000 klasických žárovek a 80 000 pixelů, tedy svítidel se třemi zabudovanými LED žárovkami. Každý rok dává na opravy a nové doplňky 3000 až 5000 dolarů a jeho běžný prosincový účet za elektřinu pro výzdobu na obou domech dosahuje 500 dolarů.

„Za Vánoce utrácím víc než za svůj dům,“ řekl Bagwell. Součástí jeho vánoční instalace je i rozhlasový pořad, který si návštěvníci mohou naladit jako kulisu, zatímco sledují, jak se nafukovací postavy, figuríny a světla pohybují do rytmu vánočních písní. „Když můžete vybudovat něco, co spojí vaši komunitu, když vidíte ten smích a radost, pak vám to za tu námahu stojí,“ míní Bagwell.

Melisse Besslerové a jejím nejbližším zabere výzdoba domu v Tinley Parku ve státě Illinois asi měsíc. „Je to rodinná záležitost. Začneme den po Halloweenu a zapojit se musí všichni,“ říká Besslerová, která tuto operaci vede.

Když je dílo dokončeno, zahrnuje přibližně 15 000 světélek a 150 plastových postaviček s vánoční tematikou. Nejvýraznější částí je však téměř 400 exponátů, které ručně vyrobil 70letý tesař v důchodu a otec Besslerové Rick Esposito. Tuto tradici začal před 34 lety, když vyřezal z překližky tři figuríny podle skřítků z jistého animovaného seriálu z 50. let. Od té doby přidal desítky dalších výtvorů včetně ruského kola nebo lyžařského vleku.

Besslerová a její rodiče uvádějí, že celkové výdaje na výzdobu přesáhly 50 000 dolarů. Rozpočet projektu činí v průměrném roce asi 1500 dolarů, což zahrnuje i prosincový účet za elektřinu a opravy dekorací, jako je starý model železnice, který se ukázal jako oblíbená atrakce návštěvníků. „Jen letos padlo na opravu vláčku asi 600 dolarů,“ řekl Esposito.

Podle jeho ženy Cindy za to rodinná tradice stojí. „Mým dětem je mezi 37 a 45 lety a jejich kamarádi sem chodí celý život. Teď s sebou berou své děti, další generaci, a to je velmi hezké vědět,“ řekla.

V Tinley Parku bydlí také Dominic Kowalczyk, který se v roce 2013 objevil v televizním pořadu The Great Christmas Light Fight, kde soutěžící se svými přebujelými vánočními výzdobami bojují o peněžitou cenu. O deset let později je Kowalczykova sbírka svátečních dekorací větší než kdy dříve.

Aktuálně sestává ze 300 000 světélek, 400 figurín a obrazovky s pětimetrovou úhlopříčkou, což je nejnovější přírůstek. Kowalczyk na ní pouští úryvky ze známých vánočních filmů a záběry svého vyzdobeného domu pořízené dronem. Svou kolekci začal dnes 40letý stavební dělník budovat v roce 1996 a od té doby shromáždil skupinu asi 80 přátel a rodinných příslušníků, která mu pomáhá s instalací.

„Někdy mám před domem doslova stovky lidí,“ popsal, jak to u něj vypadá poté, co je výzdoba připravená. „Všichni se sejdeme, jíme, popíjíme a bavíme se. Taky máme každý rok velký vánoční večírek pro všechny, kdo pomohli, na tom letošním asi bude více než 100 lidí,“ uvedl.

Výdaje na dekorace, opravy či renovaci domácích elektrických obvodů podle Kowalczyka postupně dosáhly asi 200 000 dolarů. Běžně očekává, že za elektřinu v prosinci zaplatí na 600 dolarů. A jsou zde i pozoruhodnější výdaje: „Každý rok spotřebujeme náplň do výrobníků mlhy asi za 100 dolarů,“ říké Kowalczyk.

Pro Garyho Garabediana a jeho sestru Lindu znamená vánoční atmosféra naaranžovat 200 slavnostně oblečených figurín do série důmyslných výjevů. Dům rodiny Garabedianových v New Yorku, známý také jako Vánoční dům v Bronxu, je součástí svátečních tradic pro mnohé Newyorčany, kteří se vydávají do severní městské části nasát trochu avantgardního kouzla.

„Začala to moje mamka Nelly v roce 1973,“ řekl 64letý Garabedian o tradici soukromé výstavy. Až do roku 2019 se rodina každý rok pyšnila extravagantní přehlídkou zahrnující dramatické osvětlení z reflektorů, pohyblivé obrázky a již zmíněné figuríny v luxusních šatech. Mnohé z nich navrhly Gary s Lindou, kteří provozují krejčovství specializované na svatební šaty.

V posledních letech jejich vánoční tradici utlumila pandemie covidu-19 a rekonvalescence po vážné autonehodě, sourozenci Garabedianovi ale doufají, že svému domu v roce 2024 vrátí dřívější lesk. „Chystáme něco velkého, co lidi totálně dostane,“ řekl Garabedian. „Dali jsme do tohohle nápadu hodně peněz, asi 280 000 dolarů... není to jenom jeden kus, je to scéna,“ dodal.

I bez nového přídavku představuje rodinná kolekce obrovskou investici. „Nemůžu to úplně vyčíslit, protože je to naše výroba. Dáváme do toho hodně peněz,“ řekl Garabedian. „Policejní sbor v roce 1993 cenu odhadl na čtyři miliony dolarů. Nevím, jaká je ta hodnota dnes,“ dodal.