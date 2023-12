Polští zemědělci přerušili blokádu na hranici s Ukrajinou, chtějí po vládě pomoc

Polští zemědělci dnes ráno přerušili několikatýdenní blokádu přechodu Medyka-Šehyni na hranici s Ukrajinou. Upozornili ale, že po Vánocích budou v protestu pokračovat, pokud vláda nezačne jejich situaci řešit. Naopak autodopravci chtějí v protestu na dalších hraničních přechodech pokračovat i přes Vánoce, informoval server TVN24. Obě skupiny si stěžují na levnou konkurenci z Ukrajiny.

„Pokud nedostaneme od premiéra ujištění, že naše požadavky budou splněny, vrátíme se k protestu na začátku příštího roku, 2. nebo 3. ledna. Proto jsme na místě naší blokády všechno zanechali - stan, vlajky, to všechno je připraveno, kdybychom se museli vrátit,“ řekl vůdce rolnického protestu Roman Kondrów. Zemědělcům jde mimo jiné o zastavení dovozu cukru a okamžité vyplacení přímých plateb.

Zemědělci přerušení protestu oznámili po jednání s ministrem zemědělství Czeslawem Siekierským, který za nimi přijel do Medyky. Ujistil je, že tři nejdůležitější požadavky zemědělců budou splněny, ale bude to podle něj chtít čas. Některé z požadavků byly zahrnuty do rozpočtu na příští rok, který by měl být schválen v lednu.

Zemědělci začali přechod v Medyce blokovat 23. listopadu. Požadují mimo jiné dotace na kukuřici, další peníze na provozní úvěry a také aby zemědělská daň zůstala na současné úrovni i v příštím roce. Polští dopravci pak blokují provoz na velkých hraničních přechodech s Ukrajinou od 6. listopadu a požadují po Evropské unii, aby obnovila pro ukrajinské společnosti povinná povolení pro činnost v unii.

Řidiči kamionů čekají teď na přechodu v Medyce přibližně 77 hodin, oznámily dnes polské úřady. Řidiči autobusů musejí čekat dvě hodiny a osobní auta tři hodiny. Na tomto přechodu čeká ve frontě přibližně 500 kamionů.

Protest autodopravců pokračuje na přechodu v obci Korczowa, přes který se kamiony nedostanou. Čekací doba autobusů je tam aktuálně 11 hodin, osobní auta čekají osm hodin. Na přechodu v Budomierzi auta i autobusy čekají dvě hodiny, na přechodu v obci Krościenko, kde je povoleno odbavení aut do hmotnosti 7,5 tuny, musejí řidiči těchto vozidel čekat na odbavení asi hodinu.

Polští autodopravci požadují, aby byla znovu zavedena povolení pro ukrajinské firmy, které přepravují zboží s výjimkou humanitární pomoci a vojenského materiálu. Vstup na unijní trh mají ukrajinské firmy povolen na základě výjimky, kterou dostaly po vypuknutí války na Ukrajině. Polští autodopravci si ale stěžují na nerovné podmínky, protože ukrajinské firmy platí svým řidičům mnohem méně, a proto mají i nižší náklady. Přesto mají nyní povoleno konkurovat polským firmám.

Proti levné ukrajinské konkurenci protestovali také autodopravci z Maďarska a ze Slovenska, tedy z dalších zemí, které sousedí s Ukrajinou a pociťují negativní dopady uvolnění podmínek pro ukrajinské dopravní firmy. Shodně kritizují, že EU na období do konce prvního pololetí příštího roku zrušila pro ukrajinské dopravce systém povolování vjezdu do EU. Ukrajinské firmy tak začaly autodopravcům z těchto středoevropských zemí brát zakázky také na přepravu zboží v rámci EU, což nebyl původní záměr, když se EU rozhodla Ukrajincům pomoci.