Do Česka dorazilo betlémské světlo. Skauti ho rozvezou do měst

Skauti o víkendu přivezli do Česka betlémské světlo. Cestovali s ním z Lince přes Vídeň do Brna vlakem, po celé republice jej rozvezou příští týden v sobotu. I letos plamínek přivezli dva světlonoši pro případ, že by se náhodou něco stalo a plamínek zhasl, řekl ČTK za organizátory Vít Burian.

„Každý ze světlonošů má svoji lucernu, ve které se plamínek převáží. Je to takto pojištěné, kdyby náhodou jeden zhasl. Ale ty lucerny jsou bezpečnostní, pravděpodobnost je opravdu malá,“ řekl Burian. Betlémské světlo je v Česku!

A tohle jsou naši letošní světlonoši - Kouma a Višňa, kteří byli k této čestné službě vybráni, protože se zapojili do pomoci Ukrajině.

Vánoční plamínek jsme dovezli z Lince a příští sobotu ho rozvezeme a rozneseme do všech koutů republiky. #skaut pic.twitter.com/hoKffAVtG8 — #SKAUT (@skaut) December 9, 2023 Letos plamínek skauti do České republiky dopravili netradičně z Lince, kde jej rakouští skauti předávali delegacím z celé Evropy. „Kvůli situaci na Blízkém východě tentokrát neletěla delegace z Rakouska do Izraele, ale světlo v Chrámu Narození Páně v Betlémě zapálila místní dívka Pillar Jarayseh. Poté bylo dovezeno do Ammánu, odkud putovalo letecky do Rakouska. Tam ho převzal Michael Putz – letošní Dítě světla. Desetiletého studenta vybrali organizátoři, protože je nadšený skaut a dobrovolný hasič,“ popsali skauti na sociální síti X. Tradice betlémského světla vznikla v Rakousku. Do Betléma pro plamínek vždy cestovali chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc. Mohlo by vás zajímat Velká vánoční loupež: Ze dna jezera zmizela obří koule s ginem

