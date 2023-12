Zvýšení odměn v nemocnicích čeká 160 tisíc lidí, z toho 22 tisíc lékařů

Dohoda na zvýšení platů v nemocnicích se podle ministerstva zdravotnictví (MZd) dotkne 160 000 zaměstnanců v 316 nemocnicích akutní i následné péče, lékařů z nich bude 22 000. ČTK to dnes sdělil mluvčí MZd Ondřej Jakob. Úhradové dodatky, které mají zvýšení platů a mezd zajistit, budou podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) založené na počtech těchto pracovníků v jednotlivých zařízeních. Předloží jim je do konce roku, uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Předběžně zástupci zdravotnických odborů a České lékařské komory (ČLK) s návrhem souhlasili, dohodu podepíší v pátek a pak doporučí protestujícím lékařům, aby stáhli výpovědi z přesčasové práce. Nemocnice podle jejich vyjádření pro ČTK zatím svůj prosincový provoz znovu neupravují.

„Předpokládáme, že úhradové dodatky předložíme smluvním partnerům do konce roku. V principu půjde o bonifikační úhradový mechanismus, jehož cílem je zajištění dostupnosti zdravotní péče,“ vysvětlila mluvčí. Podobný bonifikační mechanismus pojišťovna používá například v některých regionech, kde není dostatečná kapacita některých ordinací.

„Klíčem ke stanovení konkrétních částek pro jednotlivá zařízení pak bude počet zaměstnanců lékařských a nelékařských profesí tak, jak vyplynulo ze včerejší dohody,“ doplnila Plívová. V pondělí pojišťovna spolu s ministerstvem nabídla růst platů lékařů-absolventů (typ L1) o 5000 korun měsíčně, po zkoušce po kmeni (typ L2) o 8000 korun a po atestaci (L3) o 15 000 korun. Ostatním zaměstnancům v nemocnicích by pak odměny měly růst o pět procent.

Podle Jakoba ministerstvo při jednáních počítalo se zvýšením platů a mezd 4827 lékařů L1, 3193 lékařů L2 a 14 057 lékařů L3. Pětiprocentní zvýšení měsíční odměny se dotkne také 105 812 zdravotníků, kteří nejsou lékaři, a 32 620 ostatních pracovníků nemocnic. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) za rok 2022 byl průměrný plat lékaře ve státní nemocnici přes 102 000 korun, průměrná mzda v jiných nemocnicích asi 98 000 korun. Částky ale zohledňují i jejich přesčasovou práci, lékaři tedy namítají, že jsou za více odpracovaných hodin.

Ostatní zdravotníci podle stupně kvalifikace pobírají průměrné platy od 33 000 korun, což berou například sanitáři, po více než 57 000 korun měsíčně pro všeobecné sestry ve státních nemocnicích. Technicko-hospodářští pracovníci nemocnic mají průměrný plat 44 000 korun, dělníci v nemocnicích necelých 29 000 korun. V soukromých, městských či krajských nemocnicích jsou mzdy o několik tisíc korun nižší.

Mluvčí VZP v pátek uvedla, že pojišťovna nemá žádnou páku, jak nemocnice k souhlasu s úhradovým dodatkem donutit. Ředitel Zdeněk Kabátek v pondělí na dotaz ČTK řekl, že VZP dá na toto motivační navýšení pro nemocnice, kterých je v ČR zhruba 150, tři miliardy korun.

Celkově by mělo příští rok do veřejného zdravotního pojištění jít necelých 500 miliard, plánované náklady jsou 509 miliard. Schodek pojišťovny dorovnají z úspor z předchozích let. Nemocnicím by mělo jít asi 280 miliard korun, meziročně o 18,5 miliardy navíc. Z nich ministerstvo vyhradilo 6,8 miliardy na růst odměňování už v úhradové vyhlášce. Tou na konci října stanovilo, jak budou peníze z pojištění pro příští rok mezi 14 segmentů zdravotní péče rozdělené. K těmto 6,8 miliardy korun přidá VZP tři miliardy na úhradové dodatky. Celkově jde o 9,8 miliardy korun, které slíbil minulý týden zástupcům nespokojených lékařů premiér Petr Fiala (ODS).

Ani fakultní nemocnice, které zřizuje stát, nechtějí před pátečním podpisem dohody všech stran svůj další prostup komentovat a znovu upravovat své provozy, které některé musely kvůli protestu lékařů omezit. „Změny určitě zatím nechystáme. Čekáme na podpis dohody, pak se rozhodneme,“ napsala na dotaz ČTK mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková.

Provozní změny ale zřejmě v nemocnicích nenastanou okamžitě ani po pátečním podpisu dohody a případném stažení výpovědí ze strany lékařů. „Nepředpokládáme, že by se o víkendu měly připravené rozpisy narychlo změnit, ale co bude následovat v dalších dnech, to samozřejmě nejsme schopní teď s určitostí říct,“ uvedla mluvčí pražské Fakultní nemocnice Bulovka Eva Libigerová.

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze-Krči má podle mluvčího Petra Sulka připravené v záloze i původní rozpisy služeb s přesčasovou prací všech lékařů. „Pokud tomu tak bude a naši lékaři, kteří podali svou výpověď z přesčasů, s tím budou souhlasit a své výpovědi vezmou zpět, pak jsme připraveni opět obnovit neakutní zdravotní péči a dlouhodobě plánované výkony,“ sdělil na dotaz ČTK Sulek.

Většina nemocnic v určité míře od 1. prosince omezila provoz, míra omezení je různá podle toho, jak velký podíl lékařů nebude sloužit přesčas. Většinou se sníží kapacity operačních sálů a počty lůžek na některých odděleních. V některých regionálních nemocnicích jsou podle ČLK uzavřená celá oddělení. Často byla zrušená plánovaná vyšetření, kontroly v ambulancích nebo neakutní operace. Viceprezident ČLK Jan Přáda již dříve nastávající provoz přirovnal k tomu, jak nemocnice fungovaly v době epidemie covidu-19. Zároveň je ale prosinec v nemocnicích nejslabší měsíc, plánuje se méně operací.

Počty úvazků zdravotníků a odměňování v nemocnicích akutní péče v roce 2022:

Kategorie Počty pracovníků Průměrný plat (Kč) Průměrná mzda (Kč) Lékaři a zubní lékaři 23.306 102.121 98.641 Farmaceuti 1062 66.187 64.032 Všeobecné sestry a porodní asistentky 49.021 57.644 49.573 Ostatní zdravotníci s odbornou způsobilostí (ZPBD*) 16.278 49.034 43.534 Zdravotníci se specializ. způsobilostí (ZPSZ**) 4870 51.660 44.120 Sanitáři, ošetřovatelé, maséři (ZPOD***) 20.873 33.248 29.083 jiní odborní pracovníci (nezdravotní) 747 43.312 43.893 THP**** neuvedeno 44.289 41.327 Dělnici neuvedeno 28.613 24.605

*ostatní ZPDB = Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí (např. laborant, radiologický asistent, nutriční terapeut, praktická sestra)

**ZPSZ = nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (např. psycholog, logoped, biomedicínský inženýr)

***ZPOD = nelékaři pod odborným dohledem (např. sanitář, řidič dopravní služby, ošetřovatel, masér)

****THP = technicko-hospodářští pracovníci + pedagogové

Zdroj: Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022 (ÚZIS)