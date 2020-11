Prvňáci a druháci se vrátí do škol za týden

Žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru stejně jako ostatní děti výuku na dálku, se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. Speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky. V základních a středních školách se navíc pro zájemce umožní prezenční individuální konzultace. Pro ostatní žáky bude zatím pokračovat povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jak na brífinku v Poslanecké sněmovně dále řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO), s výjimkou speciálních a mateřských škol budou od 18. listopadu pro děti i učitele ve školách povinné roušky i ve třídách. Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako to bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr. Za dodržení této podmínky se podle něj pro prvňáky a druháky od příští středy obnoví rovněž fungování školních družin.

Kvůli zhoršení epidemické situace jsou téměř všechny školy v Česku uzavřeny od 14. října, žáci se učí na dálku. Podle odborníků je ale hlavně pro nejmladší děti distanční výuka dlouhodobě nevhodná. Nadále fungují mateřské školy a školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb, policistů, hasičů a dalších profesí nezbytných pro chod státu.

Znovuotevření škol by mělo vycházet z modelu pro uvolňování nebo zpřísňování opatření, který bude mít pět stupňů. Tabulku, podle níž se bude o školách rozhodovat, chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představit v pátek. Nový systém podle něj bude počítat s tím, že pro první a druhé třídy a ve speciálních školách bude možná prezenční výuka i při nejvyšším stupni protiepidemických opatření.

Zřizovatelé by měli vybavit školy hygienickými potřebami a ochrannými pomůckami. Podle Plagy to patří k jejich povinnostem, protože dostávají z rozpočtového určení daní přes 14 miliard korun ročně. Každý zaměstnanec v mateřských, základních a středních školách dostal již dříve od státu deset respirátorů, celkem jich stát poslal do škol 2,9 milionu.

Návrat do škol by podle Plagy měl platit i pro děti, které doma žijí s někým, pro koho je nákaza covidem-19 riziková. Rodiny podle něj mohou mít také individuální vzdělávací plán a využívat možností konzultací ve škole. Dodal, že si ale neumí představit, že by někdo chtěl dítě držet pořád jen doma.