Speciální školy přejdou od pondělí na dálkovou výuku

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Od pondělí přejdou na dálkovou výuku kvůli epidemii koronaviru i speciální školy, rozhodla v pátek vláda. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) bude návrat k běžnému provozu záležet na vývoji epidemické situace.

Od 14. října jsou v Česku uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku. V provozu dosud kromě speciálních škol zůstávaly mateřské školy a takzvané krizové školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů, které nově budou otevřeny i pro děti zaměstnanců úřadů práce.

"Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky," napsal na twitteru Plaga. Už dříve uvedl, že každý den běžného provozu je pro děti nejen ve speciálních školách velmi důležitý.

Speciální školy slouží ke vzdělávání žáků se specifickými potřebami, například autistů, neslyšících, nevidomých nebo mentálně či tělesně postižených. V těchto školách také platila výjimka z nošení roušek. Při jarní první vlně epidemie byly tyto školy uzavřeny, řada odborníků to ale kritizovala, protože děti ze speciálních škol podle nich často nejsou schopny zvládnout dálkovou výuku. Počet dětí ve speciálních školách se dlouhodobě snižuje, část z nich se přesouvá do běžných tříd. Ve školním roce 2018/2019 do nich chodilo 25 946 handicapovaných žáků.

V pondělí 2. listopadu se přitom měly původně naopak otevřít uzavřené školy. Když se epidemická situace nezlepšovala, mluvili členové vlády o tom, že by se v pondělí do škol vrátili jen žáci prvního stupně základních škol, nebo aspoň děti z prvních a druhých tříd. Ani to ale nakonec nebude možné. V úterý po jednání vlády tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil, že školy zůstanou dále uzavřené.

Plaga po pátečním jednání vlády novinářům řekl, že školy se budou otevírat na základě vývoje epidemie koronaviru, o termínech bude ministerstvo školství jednat s ministerstvem zdravotnictví příští týden. Za prioritu považuje Plaga zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol.

Vláda také prodloužila omezení pro sport do 20. listopadu, kdy nově končí nouzový stav. Zatím tak zůstávají zastavené veškeré soutěže včetně těch profesionálních a jsou uzavřena vnitřní sportoviště, kde nesmějí trénovat ani profesionálové. Další mezinárodní akce v Česku budou muset žádat o výjimku. Týká se to například mistrovství Evropy v judu, fotbalových klubových i reprezentačních zápasů nebo Světového poháru v cyklokrosu. U hygieny budou muset žádat o výjimky pořadatelé mezinárodních akcí.