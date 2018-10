Brutální zločin, který šokoval zemi a změnil zákon

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Po pěti dnech v kómatu zemřel před dvaceti lety po brutálním napadení jednadvacetiletý Američan Matthew Wayne Shepard. Tragický konec mladého gaye ovlivnil změnu zákona - byť až dlouhé roky poté.

Zločin, který otřásl Amerikou, se odehrál v říjnu 1998 v třicetitisícovém městě Laramie ve státě Wyoming. Shepard na zdejší Wyomingské univerzitě studoval politické vědy a jazyky. Navzdory svému mládí už zcestoval kus světa. Jeho otec byl totiž zaměstnán v ropném průmyslu, a Matthew tak část dospívání strávil v Saúdské Arábii a střední školu studoval ve Švýcarsku.

V noci ze 6. října na 7. října byl Shepard v místním gay baru a učinil rozhodnutí, které ho stálo život. Přibližně stejně staří Aaron McKinney a Russell Henderson mu nabídli odvoz domů, podle některých výpovědí pak předstírali, že jsou také gayové.

Místo odvozu na požadované místo však zabočili do odlehlé oblasti, kde Matthewa přivázali k plotu, okradli, mučili a nakonec ho nechali napospas chladnému počasí. Teploty se blížily nule a trvalo téměř 20 hodin, než oběť objevil náhodný cyklista. V první chvíli si jej přitom spletl se strašákem.

V té době už byl Shepard v kómatu. Jeho tvář prý byla zalitá krví a jediná "čistá místa" byla ta, kudy mu stékaly slzy. Po převozu do nemocnice byla jeho zranění diagnostikována jako příliš rozsáhlá na to, aby se mohl podrobit operaci - zvlášť těžké bylo poranění hlavy.

Shepard na následky zranění 12. října zemřel. Nebylo to přitom poprvé, co se stal obětí násilí. Už několik let předtím byl drobný, hubený mladík přepaden a znásilněn během výletu do Maroka, což patrně vyústilo v to, že později upadl do depresí a začal mít problémy s drogami.

Masová vlna odporu

Pachatelé byli dopadeni již krátce po činu. Vyprovokovali totiž potyčku se dvěma muži a poté, co se do záležitosti vložila policie, našla u McKinneyho Shepardovu kreditku, oblečení a též zakrvácenou zbraň, jíž svou oběť bili. Oba násilníci se později snažili přesvědčit své přítelkyně, aby jim poskytly alibi, bylo jim to však málo platné.

Po světě se konala řada pietních shromáždění a zvedla se také vlna odporu odsuzující útok, o němž se už od počátku mluvilo jako o zločinu z nenávisti vůči příslušníkovi sexuální menšiny, byť někteří tento motiv už tehdy zpochybňovali. Obhájci agresorů u soudu také argumentovali tím, že "Sheparda chtěla dvojice okrást, a nikoliv zabít", případně že se jednalo o reakci na nevyžádané sexuální návrhy ze strany oběti. To soud zamítl a později to popřela i přítelkyně jednoho z obviněných.

McKinney a Henderson dostali doživotní tresty. Na Shepardův pohřeb přišlo přes tisíc lidí, zároveň jej však provázely i homofobní protesty bigotních extremistů, kdy demonstranti drželi transparenty s hesly typu: "Matthew je v pekle". Vedl je Fred Phelps, který byl podobnými výstupy proslulý.

Příběh tu však nekončí.

Kroky vpřed i kontroverze

Zločin i následný proces s vrahy vzbudily velkou pozornost médií, která o nich masivně psala. A Matthewova matka Judy Shepardová se přidala k aktivistům bojujícím za práva LGBT komunity.

I díky jejímu vlivu se pozornost obrátila k něčemu, co v americkém právu chybělo, respektive co se dlouhá léta "neaktualizovalo", tedy zákon definující zločiny z nenávisti. V 90. letech do něj totiž nepatřily zločiny motivované nenávistí k sexuálním menšinám. To se změnilo až v roce 2009 přijetím nové verze federálního zákona, který podepsal Barack Obama.

Právě Shepardovi založili také Nadaci Matthewa Sheparda, poskytující osvětu i podporu teenagerům, kteří mají svůj coming out. Matthewův příběh pak byl zpracován i v divadelní hře Laramie Project, různých knihách, filmu a stal se inspirací pro další akce odsuzující bigotnost a nenávist vůči příslušníkům LGBT komunity.

Zároveň se však během následujících let objevily pochybnosti o tom, jak a proč Matthew skutečně zemřel - tedy rukou dvou machistických "rednecků", kteří ho zabili jen proto, že nenáviděli homosexuály.

Největší pozornost v roce 2014 vzbudila kniha investigativního novináře Stephena Jimeneze, v níž píše, že Matthew zemřel kvůli drogám, konkrétně kvůli tomu, že ho oba útočníci chtěli okrást o drogy, které měl údajně doma. Zároveň pak přišel se zjištěním, že se s Matthewem neviděli v baru prvně. Naopak - McKinney prý byl příležitostným milencem oběti a Jimenez našel i svědky, kteří je vídali spolu.

Shepardovy problémy s drogami se však přímo u soudu nikdy neprobíraly. Jimenez, který je sám gay, za svou knihu schytal pořádnou kritiku, bránil se však nařčení, že chtěl Sheparda očerňovat.

Za Jimeneze se postavili i někteří LGBT aktivisté s odůvodněním, že není možné zavírat oči před možnými okolnostmi tragédie a že Jimenezovo tvrzení nijak nesnižuje hrůznost činu. Zároveň to však ilustruje to, že pátrat po detailech v případech lidí, kteří představují jakýsi symbol, je aktivita do jisté míry nevděčná.

Ať už byl skutečný důvod Shepardovy smrti jakýkoliv, každopádně pomohla obrátit pozornost k něčemu, co se dlouhá léta ignorovalo. A aktivity spojené s jeho odkazem zlepšily a možná i zachránily životy dalších lidí.