Jděte se vyplakat do mauzolea, soudruzi!

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

ANO, bude hůř, hlásají po prohraných volbách naši drazí komunisté a upozorňují: Potom se vrátíme a pošleme vás k doktorovi se srpem (skalpel) a kladivem (narkóza), který vás vyléčí ze snu o tržní ekonomice. Dáte jim šanci?

"Prohrát umí každý blbec."

Charles Bukowski, básník a spisovatel

Pokud zabrousíte na web Komunistické strany Čech a Moravy (tady), najdete tam bezpočet tirád o tom, jak naši drazí komunisté, seč jim síly stačí, bojují za světový mír a za naše práva. Dozvíte se tam i to, že nás chrání před revanšisty z Bavor.

Jenže Českem nevděk vládne. Komunální i senátní volby ukázaly, že o komunisty v zastupitelských pozicích téměř nikdo nestojí. Přesněji řečeno, stojí o ně čím dál míň lidí.

Z dat statistického úřadu přitom vyplývá, že KSČM získala pouze 1470 křesel v zastupitelstvech, což jsou pouhé tři pětiny zisku z roku 2014. Celkem strana dostala 4,82 procenta hlasů, ve volbách v roce 2014 to bylo 7,8 procenta.

Poprvé od roku 1990 se komunisté nedostali na pražskou radnici. A v Senátu ztratili jediného straníka.

Restart s vítačem

Jednoznačně propadák. Přesto vedení třešničkářů (aspoň navenek) nepropadá panice. Nikdo z ústředního výboru si nesype popel na hlavu. Ani nejvyšší komunista, předseda ústředního (anebo spíš estrádního) výboru strany Vojtěch Filip nezoufá a neskládá funkci.

Harmonii však narušuje pravověrný politruk Josef Skála, který už jednou na předsednickou sesli ve straně kandidoval. Teď si chce dát reparát s vítězným koncem.

"Čestní muži a čestné ženy by nepochybně vyvodili odpovědnost (za volby) velmi rychle. Neprodleně," pravil v rozhovoru pro web iDnes někdejší místopředseda KSČM. A svolává zasedání nespokojených. Jeho chystaná frakce "bojovného komunismu" má pracovní název Restart a chystá se předložit Andreji Babišovi nové požadavky pro toleranci menšinové vlády.

Sám Filip před mimořádným zasedáním ÚV 20. října opáčil, že "nebude reagovat na rozvracečské Skálovy návrhy" a připomněl, že Skála dostal možnost kandidovat v Praze do Senátu. Jenže to odmítl. "Asi se bojí voličů," podotkl.

Znovu důrazně připomínám, že vedení strany zvolené demokraticky v dubnu na sjezdu nebude reagovat na rozvracečské návrhy J. Skály. Bylo mu nabídnuto kandidovat do Senátu ve 2 obvodech, mohl být kandidátem do ZHMP odmítl, asi se bojí voličů, kritizovat nestačí, je třeba program. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) 8. října 2018

A Skálu zpražil také poslanec Jiří Dolejš. Vyzval ho, aby odešel "plakat do mauzolea".

Trefná poznámka ke komunistovi, který 21. srpna 1968 vítal na ruzyňském letišti sovětské okupanty (už se nemohl dočkat) a pochlubil se tím také ve svém CV. Důkaz, že i mezi komunisty jsou lidé se smyslem pro humor a realitu.

Chyba je ve vás – voličích

Jenže zpět k otázce z titulku, která byla nastolena v Pelíšcích nad rozpouštějícími se plastovými lžičkami z NDR (viz video).

V našem případě dotaz vypadá takto: Kde soudruzi z KSČM udělali chybu? Co je příčinou, že komunisté propadli u voličů už počtvrté za sebou?

Odpověď můžeme nalézt ve Filipově poznámce k novinářům krátce po volbách: "Ten výsledek je reálný odraz situace ve společnosti."

Jinými slovy: Chyba je ve společnosti. Chybou jste vy – voliči!

Komunisté "jsou s lidmi". Jenže lidé jsou nevděční, nejsou s komunisty.

Co tedy s takovou společností dělat? Poslat na převýchovu do Severní Koreje?

Místopředseda strany Petr Šimůnek nabádá k trpělivosti. Stačí prý posečkat na krizi.

"V brzké době dojde na hospodářskou krizi, a pak to bude jako u lékaře. Toho potřebujeme, až když nám něco je, tak si myslím, že jednou budou lidi velice rádi, že se komunisté budou vracet zpátky na radnice," prorokuje specialista na vnitrostranickou práci, tedy ten, kdo by měl po neúspěšných volbách položit hlavu na špalek mezi prvními.

A co vy? Už se těšíte na doktora se srpem (skalpel) a kladivem (narkóza)? Nerad bych se mýlil, ale mám za to, že z komunistické léčby je tato společnost (až na nepoučitelné jedince) jednou provždy vyléčena.

I komunistická ryba smrdí od hlavy

KSČM je už na první pohled archaická partaj, která v éře startupů vypadá jako druhohorní fosilie. Pravda, poprvé od listopadu '89 se komunisté, byť nepřímo, podílejí na vládě. Jenže s historicky nejnižším počtem soudruhů a soudružek ve sněmovně - s patnácti.

A bude hůř (pro komunisty). Letos v komunálních volbách postavili komunisté o 3700 kandidátek míň než před čtyřmi lety. Počet členů strany za poslední dvě desetiletí klesl ze 100 000 na něco přes 30 000 a věkový průměr straníků se pohybuje kolem sedmdesáti let.

Staří ostřílení soudruzi odcházejí na věčnost - do rudého pekla, kde neplatí peníze a kde vás v kotli povaří zdarma. Noví lidé, kteří by je nahradili, se do partaje nehrnou. Bodejť by ano.

Kdo by ostatně chtěl patřit do společnosti vedené Vojtěchem Filipem (spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti, krycí jméno Falmer), anebo Josefem Skálou (v StB evidovaný jako Josif)? Vždyť to je z bláta do louže. A komu by se chtělo spolupracovat s Martou Semelovou (alias Rudou Martou), či se Zdeňkem Ondráčkem (aka Mlátičkou)?

Při pohledu na komunisty je zřejmé, že chyba je jak v jejich světonázoru a politice, tak ve vedení a v těch, kteří za stranu mluví. Plakat do mauzolea by měl odejít nejen "Josif" Skála, ale také …. No, bylo by tam fakt narváno.