Znáte nejzelenější země světa?

MAGAZÍN - Magazín autor: Michaela Šímová

Nejnovější zprávy o klimatu nejsou příliš veselé. Českou republiku čeká jeden z nejsušších roků, hladiny podzemních vod u nás klesají, oceány se dle odborníků oteplují až o 40 procent rychleji, než se očekávalo, a nejnovější zpráva mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu varuje, že vyhyne až milion druhů živočichů a rostlin. V čem si tedy vzít příklad od nejzelenějších zemí světa?

Mezi nejlépe hodnocené státy v oblasti ochrany životního prostředí dlouhodobě patří skandinávské země. Vztah k přírodě je důležitou součástí identity jejich obyvatel. Norové pro to mají svůj výraz – friluftsliv, který lze přeložit jako život v přírodě. Pro místní ovšem friluftsliv neznamená pouze to, že tráví každou volnou chvilku v norské panenské přírodě - jedná se o životní filozofii. A s malou nadsázkou můžeme friluftsliv označit dokonce za státní náboženství.

Život v Norsku může Středoevropanovi připadat jako sen. Drsná severská příroda, husté lesy, strhující fjordy, čisté ovzduší a několik zajímavých ekologických prvenství. V Norsku brázdí silnice největší počet elektromobilů v přepočtu na jednoho obyvatele a téměř veškerá spotřebovaná elektrická energie v zemi pochází z vodních elektráren. Pro srovnání: v České republice se obnovitelné zdroje podílejí na výrobě elektřiny zhruba z jedenácti procent. Hlavní město Norska se může chlubit veřejnou dopravou, která vás snadno dopraví z centra přímo do lesa. A toho Norové využívají rádi, ať už před anebo po práci. Idylku završuje cíl - centrum bez aut, který si radnice Osla vytyčila.

ZDE), který mj. hodnotí ekologický dopad zemí a jejich ekologickou stopu ve vztahu k velikosti ekonomiky, se Norsko umístilo první, Portugalsko třetí, Uruguay patnáctá a Keňa šestadvacátá. Podle indexu (), který mj. hodnotí ekologický dopad zemí a jejich ekologickou stopu ve vztahu k velikosti ekonomiky, se Norsko umístilo první, Portugalsko třetí, Uruguay patnáctá a Keňa šestadvacátá.

Ačkoliv to působí jako severská pohádka, i v tomto případě narážíme na jedno zásadní "ale". Norové si ve své zemi mohou dopřát luxus a investovat obrovské částky do budování ekologické infrastruktury díky tomu, že do jejich rozpočtu plynou nemalé peníze z prodeje ropy a zemního plynu.

Země dobíjecích stanic pro elektromobily

Mnohem překvapivější je, že se v žebříčcích hodnotících ekologický dopad jednotlivých států umisťuje vysoko také Portugalsko. Země v posledních letech investuje do značky environmentálně uvědomělé země a buduje hustou síť dobíjecích stanic pro elektromobily, které mohl ještě donedávna využívat kdokoliv zdarma. Další ekonovinkou jsou elektrické skútry, kterými se rádi přepravují po městě obyvatelé Lisabonu. A že je po těchto eco-friendly strojích poptávka, dokazuje nespočet půjčoven, které zde vyrostly jako houby po dešti.

A jak se projevuje ekologie v běžných životech Portugalců? Recyklují a kompostují téměř vše. Třídící kontejnery, které jsou nám Čechům dobře známé, najdete v Portugalsku na každém rohu. A aby se neznečišťovaly pláže, třídí se také přímo zde do barevně odlišených pytlů.

Nejen západní státy myslí zeleně

Mnoho z nás si zelenou politiku spojuje výhradně se západními státy. Existují ale i další země, které by si zasloužily pozornost světového publika. Malým zázrakem je Uruguay, které se podařilo vymanit

ze závislosti na ropě a přejít na čistou energii za méně než deset let. A to, že to Uruguayci myslí v oblasti zelené energie vážně, dokazuje letiště Carrasco v hlavním městě Montevideu. Letiště se pyšní přízviskem - první udržitelné letiště na světě. Jeho provoz totiž zajišťuje fotovoltaický solární park, který se nachází v bezprostřední blízkosti. Také Afrika má svou vlajkovou loď v oblasti ekologie. Je jí Keňa, známá svými národními parky. Pro zemi je cestovní ruch jedním z hlavních zdrojů příjmů, a proto je ochrana místních přírodních krás poměrně logickým krokem. Nedávno v zemi začal platit zákaz jednorázových plastů, který očekáváme i v České republice. Keňská podoba zákazu je ovšem mnohem přísnější, za jeho porušení hrozí vysoká pokuta, anebo dokonce pobyt ve vězení.

Přechod z fosilních zdrojů na ty obnovitelné nebude jednoduchý. Bude to s sebou pravděpodobně přinášet nepříliš populární opatření. Výzvy klimatické změny jsou ale neúprosné a štěstí je, že inspirace existují.