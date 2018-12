Kdy přesedneme do elektromobilů?

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Volkswagen ohlásil konec doby uhlíkové a zvěstoval dobu elektrickou. A co vy, už víte, kde budete dobíjet svůj elektromobil?

Automobilka Volkswagen oznámila počátkem prosince, že skončí se spalovacími motory. Poslední generaci vozů s benzínovými (případně naftovými) motory vyvine v roce 2026. Poté je bude pouze zdokonalovat a jejich prodej ukončí nejpozději v roce 2040.

Je to důležitá zpráva – pro automobilový průmysl, pro motoristy, pro Německo, pro Česko i pro svět. Její význam se dá doložit několika čísly:

- Volkswagen Group, měřeno počtem prodaných aut, patří s Toyotou a General Motors do trojky největších světových automobilek.

- Každé desáté auto, které se ve světě prodá, je vyrobeno koncernem Volkswagen.

- Příjmy koncernu přesahují 220 miliard eur.

- Volkswagen Group zaměstnává celosvětově přes 600 000 lidí. Z toho ve Škodě Auto, která je dceřinou společností koncernu, pracuje přes 33 000 lidí.

Regulace, zákazy a dieselgate

Na první pohled vypadá plán VW jako sci-fi. Vždyť auta do zásuvky jsou zatím raritou. Ve světě jezdí miliarda automobilů, z toho pouhou desetinu procenta, tedy jedno auto z tisíce, pohání elektřina. V Německu jsou evidovány desítky tisíc elektromobilů, v Česku tisíce.

Vše nicméně ukazuje na to, že vlci z Wolfsburgu to s auty do zásuvky myslí vážně. Ve prospěch elektrických pohonů už překopali investiční plán pro příští roky. V následujících pětiletce zvýší investice do elektromobility na 30 miliard eur.

Co koncern k tak razantním krokům přimělo?

Zaprvé regulace Evropské unie. Bruselská Evropa zachraňuje planetu, chce Zemi zbavit emisí skleníkových plynů, které ji oteplují a mezi které patří oxid uhličitý (CO 2 ).

K tomu si šéfové států vytkli smělý cíl: Do roku 2030 snížit emise z nových aut o 35 procent. To znamená, že za dvanáct let bude limit CO 2 na 62 gramech na kilometr, což odpovídá spotřebě 2,64 litru benzinu, anebo 2,32 litru nafty. Zjevně nereálné pro auta s benzínovými či dieselovými motory, dokonce i pro motory na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Některé státy už vyhlašují plány na zákaz prodeje spalovacích motorů. Norsko prodej čoudících aut zakáže od roku 2025, Británie a Francie to chtějí udělat v roce 2040. Německá spolková rada přijala (nezávazné) usnesení, ve kterém navrhuje tento technický zvrat vyhlásit na rok 2030.

Zadruhé: Volkswagen se chce zbavit stínu aféry "dieselgate". Automobilka pomocí důvtipného programu upravila běh 11 milionu dieselových motorů aut (z toho byl milion škodovek) tak, aby při emisním testu vypouštěly několikanásobně miň oxidů dusíku, než při běžném provozu. Jenže tak dlouho se chodí (přesněji jezdí) se džbánem, až…

Právě to se stalo před třemi lety. VW od té doby zaplatil za mimosoudní vyrovnání, pokuty, odškodné a za úpravy motorů na 25 miliard eur a pověst značky utrpěla.

Za třetí: Volkswagen nechce zaostávat v inovacích. Ve Wolfsburgu si povšimli, že korejské, japonské, ale i čínské automobilky jsou ve vývoji elektromobilů dál a používají vyspělejší technologie.

Volkswagen zatím vyrábí elektromobily na platformách vozů se spalovacími motory. Stratég koncernu Michael Jost hlásá: "Nechceme dělat elektrická auta pro milionáře, ale auta pro miliony." Cena za elektrický e-Golf se však (V Česku) blíží k milionu (890 000 v základním provedení – tady).

VW ale už chystá řadu ryzích elektromobilů označených ID. A Škoda Auto? Příští rok na podzim chce uvést elektrickou verzi modelu Citigo a hybridní Superb. První ryze elektrický model – Vision E – škodovka chystá zavést do výroby na konci roku 2020.

K tomu se patří připojit otázku: Kde pro takové auto najdu zásuvku? Každý nebydli v rodinném domě. Nabíjecích stanic je v Česku zatím jako šafránu – něco přes tři stovky.

Zachráníme Zemi?

Na závěr klíčová otázka: Jak pomůžeme planetě tím, že přesedneme do elektrických vozů?

Statisticky vzato, na emise oxidu uhličitého (CO 2 ) to nebude mít zásadní vliv. Na dopravu jich připadá 20 procent. Z nich tvoří 80 procent doprava letecká a námořní. Z toho vyplývá, že na emisích se automobily podílejí pouhými čtyřmi procenty.

Šéf VW Herbert Diess navíc upozorňuje, že elektromobily emise neomezí, pokud se bude elektřina dál vyrábět z fosilních zdrojů. Její podíl je pořád vysoký. V Německu se vyrábí elektrická energie s 600 gramy CO 2 na kilowatthodinu, což stát zařazuje v celoevropském srovnání do spodní části "zelené" tabulky.

Slogan "kup si elektromobil, zachráníš planetu" tak dnes nemá o mnoho větší platnost než komunistické heslo "buduj vlast, posílíš mír".