Změna názvu nestačí, bude asi třeba přepisovat učebnice

19:30 V Česku se po patnácti letech narodila čtyřčata. Jsou to dvaadvacátá čtyřčata narozená v zemi od roku 1950. Porod se podle lékařů obešel bez komplikací, maminka i všechny čtyři děti jsou v pořádku, informovala dnes nemocnice na svém webu.

19:03 Ostravská sociální demokracie trvá na kandidatuře Jiřího Paroubka do Senátu a kritizuje celostátní vedení strany za to, že nominaci bývalého premiéra a někdejšího předsedy ČSSD nepodpořilo. Pokud předsednictvo Paroubka neschválí, ČSSD zřejmě v tomto výrazně levicovém okrsku po 22 letech nepostaví žádného kandidáta.

18:08 Americká společnost Amazon vytvoří během následujících dvou let v Irsku více než 1000 pracovních míst. V Dublinu zaměstná softwarové inženýry, odborníky na bezpečnost a na takzvaná velká data. V zemi, kterou mají technologické firmy v oblibě, tak bude tento internetový prodejce a provozovatel cloudových služeb podle svého dnešního sdělení zaměstnávat asi 3500 lidí.

17:28 Agentura Frontex zaznamenala za květen 12 100 neoprávněných přechodů vnější hranice EU, což je o 56 procent méně než loni v květnu. Frontex to v pondělí uvedl v tiskové zprávě s tím, že prvních pět měsíců letošního roku bylo celkově neoprávněných přechodů vnější hranice EU zhruba 43 200, což je o 46 procent méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

16:59 Česká armáda počítá s nákupem dvou dalších letounů CASA. Bude také pořizovat mobilní i letištní radary, víceúčelové vrtulníky, obrněná vozidla, bojové drony či protiletadlový komplet za celkem více než 100 miliard korun. Při setkání s novináři to v pondělí řekli náčelník generálního štábu Aleš Opata a další zástupci armádního velení.

16:31 V centru Hlučína na Opavsku našli v pondělí odpoledne stavbaři nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Policisté evakuovali lidi z oblasti v okruhu 300 metrů a rovněž odklánějí dopravu. Místo nálezu munice je totiž v blízkosti frekventované silnice I/56 spojující Ostravu s Opavou, která musela být uzavřena.

16:15 V souvislosti s aférou kolem podvodů s měřením emisí v pondělí německé úřady zadržely šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Ten je podle agentury Reuters nejvyšším vedoucím představitelem koncernu Volkswagen, který byl kvůli tomuto skandálu zatčen. Jeho post má dočasně převzít současný ředitel prodeje Bram Schot.

16:03 Americký prezident Donald Trump v pondělí na twitteru komentoval migrační debatu v Německu a kritizoval Evropu, že dovolila uprchlíkům, aby "násilně" změnili její kulturu. "Německý lid se obrací proti svému vedení," napsal prezident k debatě německých vládních stran o zásadách přistěhovalecké politiky.

15:34 Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala závislost na hraní počítačových her za psychickou poruchu. Vyplývá to z aktualizované verze klasifikace nemocí, informovala agentura Reuters. Podle kritiků rozhodnutí WHO přispěje ke stigmatizaci mladých hráčů.

14:46 Šéf drogového gangu z Liberecka Petr Ryžák si odpyká 12 let vězení, rozhodl v pondělí pražský vrchní soud, který muži o dva roky snížil původně uložený trest a nevyhověl požadavku na peněžitý trest. Výrobce pervitinu Michal Kulhavý stráví za mřížemi 10,5 roku, další členové skupiny Jakub Jon a Nikola Müllerová osm let a 6,5 roku. Verdikt je pravomocný.

14:32 EU i jejím členským zemím by přineslo více užitku, pokud by země mohly volněji nakládat s penězi z rozpočtu EU. Přerozdělování peněz formou dotací není ideální, navíc když jde o čerpání peněz na řadu let dopředu, říkají oslovení analytici v reakci na pondělní prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), že návrh rozpočtu EU je pro ČR nepřijatelný. Analytici ale zároveň vyjádření považují za příliš ostré.

13:56 Německá vládní Křesťanskosociální unie (CSU) chce dát podle informací agentury DPA kancléřce Angele Merkelové (CDU) čas do konce června, aby našla shodu o migraci s dalšími státy EU. Pokud se jí to nepodaří, bude CSU požadovat, aby se okamžitě začalo s vracením migrantů přímo z německých hranic. Vedení sesterských stran nyní o problému odděleně jedná.

13:36 Česká národní banka pochybila, když v roce 2014 odebrala licenci záložně WPB Capital. Podle soudu šlo o nepřiměřený zásah, sdělil v pondělí mluvčí představenstva WPB Capital Martin Jaroš. Městský soud v Praze o žalobě záložny na rozhodnutí bankovní rady rozhodl v pátek. ČNB má nyní postup vůči WPB Capital přehodnotit.

13:12 Předseda ČSSD Jan Hamáček bude chtít na schůzce s premiérem Andrejem Babišem slyšet jména ministrů, které ANO nominuje do společné vlády . Připomněl také, že Babiš předem věděl o tom, že sociální demokraté chtějí vyslat do kabinetu jako ministra zahraničí europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Vyzval proto k dodržování dohod.

12:50 Pokud se dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, mělo by se od ní odstoupit. Novinářům to v pondělí řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v reakci na odmítavý postoj premiéra Andreje Babiše (ANO) k nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Babišův přístup kritizují i další představitelé sociální demokracie.

12:40 Německé úřady v pondělí zadržely šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera v souvislosti s aférou kolem manipulací s emisemi. Uvedla to mateřská firma Volkswagen. Podle mnichovské prokuratury byl Stadler vzat do vazby kvůli obavám, že by se mohl snažit o maření vyšetřování.

12:30 Zhruba polovina ze 629 migrantů z lodi Aquarius, kteří v neděli dorazili do Valencie , bude chtít odjet do Francie. Řekla to v pondělí v rozhovoru s rozhlasem Cadena SER španělská vicepremiérka Carmen Calvová. Podle záchranářky z organizace Lékaři bez hranic, která plula s migranty na lodi Aquarius, je mezi těmito běženci přes 80 žen.

12:15 Návrh rozpočtu Evropské unie na příští programovací období je pro českou vládu nepřijatelný, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům v Pardubicích. "Je nedokonalý stejně jako ten na současné období," prohlásil.

11:52 Vedení sesterských stran - Křesťanskodemokratické unie (CDU) a Křesťanskosociální unie (CSU) - se v Berlíně na oddělených schůzkách radí o tom, jak překonat spor o vracení migrantů z hranic , který ohrožuje velkou koalici kancléřky Angely Merkelové.