EU s integrací Balkánu nespěchá. Visegrádská čtyřka ji za to zkritizovala

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Šestice západobalkánských zemí se přijetí do Evropské unie jen tak nedočká. Dlouhodobé námluvy totiž pořád nemají jasné termíny pro jejich integraci ani po dnešní schůzi šéfů států a vlád zemí Unie v bulharské Sofii, která se věnovala právě rozvíjení a prohlubování vztahů s Balkánem. Za to se EU dočkala kritiky ze strany visegrádské čtyřky (V4). Podle českého premiéra Andreje Babiše je jejich brzký vstup větší zárukou bezpečnější Evropy.

Dokument, k jehož bodům se nakonec v Sofii připojili i balkánští partneři EU, tedy zástupci Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Makedonie a Kosova, vítá odhodlání těchto států přikládat i nadále důležitost demokracii a právnímu státu, řádné správě veřejných věcí, lidským právům a právům menšin i boji s korupcí a organizovaným zločinem.

"Musíme zintenzivnit spolupráci v oblasti boje proti terorismu a extremismu, včetně problematiky financování, radikalizace a návratu zahraničních teroristických bojovníků," shodli se účastníci dnešního sofijského summitu.

Spolupracovat chtějí také v oblastech jako je boj proti obchodování s lidmi, převaděčství nebo pašování drog a zbraní. "Naše spolupráce v boji proti nelegálním migračním tokům prokázala svou hodnotu a my ji budeme dál rozvíjet," stojí také v materiálu.

Nejdříve až v roce 2025

EU podle textu podporuje příslib partnerů ze západního Balkánu posilovat i nadále dobré sousedské vztahy, regionální stabilitu a vzájemnou spolupráci. Připomenuta je potřeba najít definitivní a závazná řešení jejich dvoustranných sporů.

"Jsme kritičtí k tomu, že vlastně není žádné datum," řekl Babiš. "Ten region má svoje problémy, je potřeba, aby si (státy) vyřešily své konflikty, aby si definitivně řekly, které hranice platí, aby bojovaly účinně proti organizovanému zločinu, proti korupci a udělaly reformy," poznamenal. Unie by podle něj měla nějaký časový harmonogram balkánským státům stanovit.

Z šesti západobalkánských států usilujících o budoucnost v EU je nejdál Bělehrad s Podgoricou. Jako o smělém, ale reálném termínu pro Srbsko a Černou Horu mluví EU o roku 2025. Další balkánské státy konkrétní harmonogram neznají.

Otázka migrace a bezpečí

Členství všech balkánských států je podle Babiše v zájmu celé Evropy. "A hlavně, co si myslím, to má směřovat k tomu, aby ten schengenský prostor byla celá Evropa. Abychom bránili bezpečnost Evropy na našich přirozených kontinentálních hranicích. To by měl být ten cíl," dodal.

V souvislosti s jednotou V4 zmínil Babiš postoj k migraci. "V4 plánuje setkání v červnu s britskou premiérkou (Theresou Mayovou)," řekl Babiš s tím, že skupina zve na své jednání i německou kancléřku Angelu Merkelovou a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, se kterými chce na toto téma diskutovat.

Mayová by mohla přijet na jednání do Bratislavy ve druhé polovině června, na podzim by se schůzky mohli zúčastnit Merkelová s Macronem. O 21. červnu se pak hovoří jako o setkání rakouského kancléře Sebastiana Kurze s představiteli V4.