25. 1. 2026 – 11:38 | Magazín | Natálie Kozak

Život po mastektomii: moderní medicína dokáže obnovit prsa i sebevědomí žen
zdroj: Freepik.com
Mastektomie už není tabu. Příběhy slavných žen ukazují, že i po radikálním zákroku lze žít naplněný život a cítit se celistvá. Podívejte se na rozbor metod obnovy prsu- od transplantace vlastní tkáně až po medicínské tetování dvorců, které pomáhají ženám uzavřít náročnou kapitolu boje s nemocí.

Mastektomie, tedy úplné odstranění prsu, je pro každou ženu zprávou, která zasáhne samotné základy její identity a vnímání vlastního těla. Bez ohledu na sociální postavení, věk či profesi se tato operace stává pro mnohé krutou, ale nezbytnou realitou. Moderní medicína však dnes již nekončí u pouhého odstranění nemoci; jejím cílem je vrátit ženě její siluetu a pomoci jí zahojit nejen tělo, ale i duši.

Proč je zákrok někdy nevyhnutelný?

Lékaři přistupují k mastektomii v případech, kdy je ohrožen život pacientky a jiné metody léčby již nenabízejí dostatečnou jistotu. Hlavními indikacemi jsou:

  • Maligní nádory: Pokud je riziko šíření rakoviny do dalších orgánů příliš vysoké.
  • Genetická zátěž: Přítomnost mutací genů BRCA1 nebo BRCA2, které dramaticky zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění.
  • Recidiva: Případy, kdy se nádor vrací a nereaguje na radiaci, chemoterapii ani hormonální léčbu.
Hlasy těch, které cestu vyšlapaly

Osvěta v této oblasti vděčí i známým osobnostem, které se rozhodly o své zkušenosti mluvit veřejně. Angelina Jolie podstoupila preventivní oboustrannou mastektomii právě kvůli genetické mutaci. Její motivace byla prostá a hluboce lidská: chtěla maximalizovat svou šanci vidět vyrůstat své děti a dožít se vnoučat, o což její vlastní matka kvůli rakovině přišla. Angelina k jizvám přistupuje s úcto, vnímá je jako připomínku toho, co překonala a co ji činí jedinečnou.

Podobnou odvahu projevila i herečka Olivia Munn, která po boji s rakovinou a následném odstranění obou prsou odmítla estetickou korekci jizev. Její postoj symbolizuje přijetí nové podoby sebe sama a vítězství nad nemocí.

Cesta k obnově: pohled chirurga

Pokud se žena rozhodne pro rekonstrukci, čeká ji proces, který vyžaduje trpělivost. Obnova prsu se dnes nejčastěji provádí ve třech klíčových fázích.

1. fáze: Odstranění a primární krytí

V první řadě je nutné bezpečně odstranit zasaženou tkáň. V této fázi se defekt často uzavírá takzvaným kožním lalokem, který se odebírá z břicha nebo dolní části zad pacientky. Tento krok slouží k primárnímu zhojení oblasti. Pokud pacientka následně podstupuje radioterapii, musí se s dalšími estetickými zákroky počkat, dokud tkáně nejsou stabilní a nehrozí nekróza (odumírání tkáně) v důsledku ozáření.

2. fáze: Obnova objemu

Přibližně rok po úvodní operaci, kdy pominulo největší riziko a tělo se zregenerovalo, přichází na řadu expandér. Jde o pomůcku, která postupně natahuje kožní lalok, aby vytvořila dostatečný prostor. Jakmile objem dovolí, expandér se nahradí definitivním implantátem, který vrací prsu jeho přirozený tvar a objem.

3. fáze: Estetické dokončení 

Posledním krokem je obnova prsního dvorce. Zde moderní medicína nabízí neuvěřitelné možnosti:

  • Permanentní make-up: Profesionální medicínské tetování dokáže dvorec vykreslit tak realisticky, že je téměř k nerozeznání od přirozeného.
  • Neo-areola: Chirurgický zákrok, při kterém se dvorec vytvoří plastickou úpravou tkáně.
Přijetí jako finální krok

Zatímco první dvě fáze řeší zdraví a fyziologickou kompatibilitu (aby žena mohla běžně nosit oblečení), třetí fáze je o čisté estetice a psychice. Jakmile člověk tento proces dokončí, je klíčové přijmout a milovat sám sebe. Estetika je v této věci nesmírně důležitá, protože pomáhá uzavřít náročnou životní kapitolu a znovu najít vnitřní rovnováhu.

Mastektomie sice zanechává jizvy na těle, ale díky pokrokům chirurgie a síle lidského ducha již nemusí znamenat ztrátu pocitu ženství. Každá žena má právo se rozhodnout, zda se vydá cestou rekonstrukce, nebo přijme své nové tělo takové, jaké je- v obou případech je však vítězkou.

