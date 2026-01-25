Zbrojařská firma CSG vstoupila na trh v Amsterodamu, její akcie prudce zpevnily
25. 1. 2026 – 9:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada 23.1. 2026 úspěšně vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterodamu, cena jejích akcií vzrostla téměř o třetinu.
Firma získala z prodeje akcií 3,8 miliardy eur (přes 92 miliard Kč). Podle agentur jde o největší primární veřejnou nabídku (IPO) akcií zbrojařské společnosti v historii. Agentura Bloomberg uvedla, že hodnota Strnadova majetku se díky vstupu na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard Kč). Strnad je tak podle ní nejbohatším zbrojařským magnátem na světě.
Společnost CSG nabídla 15,2 procenta akcií v ceně 25 eur za kus. Akcie během dnešního obchodování na amsterodamské burze posílily o 31,4 procenta a uzavřely na 32,85 eura za kus. Akcie CSG se dnes začaly obchodovat i na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market, který není hlavním trhem burzy.
"Počáteční růst je ještě výraznější, než někteří předpokládali," uvedl analytik Mark Taylor ze společnosti Panmure Liberum. "Podtrhuje to téma obrany a poptávku v odvětví," dodal. Podle analytika Emmanuela Valavanise z firmy Forte Securities odráží vstup akcií CSG na burzu řadu faktorů, včetně silného zájmu investorů o zbrojní sektor a omezené dostupnosti primární nabídky. Vstup akcií CSG na burzu označil za impozantní.
Strnad v rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že ho růst ceny akcií nepřekvapil, protože věděl, že poptávka je vyšší než nabídka. Peníze, které získal prodejem akcií, hodlá využít pro svou rodinnou kancelář, která bude investovat do podniků mimo zbrojařský sektor, píše Bloomberg.
Třiatřicetiletý Strnad by podle zveřejněného prospektu emitenta měl z prodeje akcií získat skoro tři miliardy eur, zbytek připadne firmě. CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví firma expandovala ještě před úplnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.
Po zahájení invaze firma těžila z největší poptávky po zbraních od konce studené války, píše agentura Bloomberg. CSG podle ní patří mezi klíčové dodavatele munice a obrněných vozidel pro ukrajinskou armádu.
Poptávku po zbraních v poslední době kromě války na Ukrajině podporuje rovněž širší geopolitická nestabilita. K té přispívá například snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad Grónskem či nedávné sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého americké speciální síly zajaly a unesly do USA.