Summit V4: Duda a Áder hájili svůj postoj k migraci, Zeman bránil Maďary

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Evropská unie potřebuje vzájemnou empatii členských zemí toho bloku, jež mají jiný pohled na vývoj v EU, řekl slovenský prezident Andrej Kiska po summitu prezidentů zemí Visegrádské čtyřky. Český prezident Miloš Zeman kritizoval pokusy o zásahy EU do vnitrostátních záležitostí. Hlavy Slovenska a Polska pak také obhajovaly protiruské sankce

"Potřebujeme vzájemnou empatii v Evropské unii, aby si jednotlivé země vzájemně naslouchaly. Každá má svou historii, své problémy a v mnoha ohledech i jiný pohled na Evropskou unii," uvedl Kiska. Zdůraznil, že prezidenti, kteří se sešli na Slovensku a jejichž země tvoří takzvanou visegrádskou čtyřku (V4), považují EU za úžasný projekt.

Slovenský prezident mimo jiné upozornil na nárůst populismu, extremismu, xenofobie či národního egoismu v Evropě. Hovořil také o tom, že země by měly připravovat lidí na to, že za pět až deset let jejich pracovní pozice může být s ohledem na digitalizaci jiná.

Vyslovil se rovněž pro pomoc sociálně nejzranitelnějším skupinám obyvatel, a to i s ohledem na stávající dobrý ekonomický vývoj visegrádských států.

Duda kritizoval rozšíření plynovodu

Pokusy o zasahování do vnitřních záležitostí zemí visegrádské čtyřky (V4) jsou podle prezidenta Miloše Zemana zbytečné a vedou k odcizení vůči ostatním státům EU. Nepřímo reagoval na zářijové doporučení Evropského parlamentu, aby členské země EU zahájily proti Budapešti řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot.

"Setkání (prezidentů) potvrdilo kromě jiného soudržnost visegrádské skupiny, máme-li v rámci Evropské unie cokoliv prosadit. Dohromady jsme silní. Izolovaně toho moc prosadit nedokážeme," řekl Zeman.

Díky soudržnému postoji V4 se podle Zemana podařilo eliminovat otázku migračních kvót, tedy přerozdělování migrantů mezi členské státy EU na základě povinných kvót.

Postoj zemí V4 při migraci pak obhajoval před novináři maďarský prezident János Áder a jeho polský kolega Andrzej Duda.

"Musíme chránit vnější hranici EU. Země původu migrantů musejí dostat prostředky, aby se mohly ekonomicky rozvíjet, což by migraci mohlo zpomalit," řekl Áder. Polský prezident Duda doplnil, že země V4 měly pravdu, když prosazovaly myšlenku poskytování pomoci migrantům v zemích jejich původu.

Duda před novináři také kritizoval rozšíření plynovodu Nord Stream, který přivádí zemní plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Tato tranzitní trasa tak obejde Ukrajinu.

"Nord Stream 2 je škodlivý projekt pro EU. Ohrožuje energetickou bezpečnost naší části Evropy a vede k dominanci jednoho dodavatele. To není v zájmu EU," řekl Duda. Proti rozšíření zmiňovaného plynovodu v minulosti vystupovalo také Slovensko, které se obává, že poklesu tranzitu ruského plynu přes jeho území dále do západní Evropy.

Vliv Ruska roste, varoval Kiska

Kiska a Duda také obhajovali protiruské sankce, mají dle nich smysl.

"Rusko zásadním způsobem porušilo mezinárodní práva anexí Krymu. Zbytek našeho světa nemůže zůstat chladným, musí jednat. Oceňuji, že Evropská unie jednotným hlasem tyto sankce potvrdila," řekl Kiska.

Slovenský prezident upozornil na podezření, že Rusko stálo za kybernetickými útoky, a také na jeho angažování se v procesu vystoupení Británie z EU. "Vidíme stále silnější a jasnější vliv Ruska v jednotlivých zemích, aby se rozbila jednota EU. To si přeje Rusko. Je úkolem nás všech, abychom zůstali jednotní," uvedl Kiska.

Také Duda řekl, že sankce na Rusko musely být uvaleny. "Pokud si někdo připojí část území, jak tomu bylo v případě Krymu, pokud někdo vede k válce a přisvojí si část území jiného státu, nemůžeme vůči tomu zůstat lhostejní," uvedl Duda. Sankce jako opatření, které nemá vojenský charakter a má dopad na hospodářství, označil za nejmírnější prostředek, který bylo možné použít.

Zeman, jenž patří v EU k hlasitým kritikům protiruských sankcí, na tiskové konferenci po dvoudenním summitu v Tatrách řekl, sankce nebyly tématem jednání státníků.