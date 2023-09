Zelenskyj oznámil založení mezinárodní zbrojařské aliance pro svobodný svět

Základem pro alianci je prohlášení, které dosud podepsalo 13 předních výrobců zbraní, uvedl Zelenskyj na sociálních sítích. Dodal, že další zbrojařské koncerny se mohou připojit. Ukrajinské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že se připojilo už 38 firem z 19 zemí.

Ukrajinský prezident vyslovil přání učinit z Ukrajiny jednoho z největších výrobců zbraní na světě. „Pořádali jsme první Fórum obranného průmyslu na Ukrajině, na němž se sešlo 252 předních zbrojovek z více než 30 zemí Evropy, Severní Ameriky, Asi a z Austrálie. Právě nyní se utvářejí nejmocnější vojensko-průmyslové komplexy, stejně jako jejich priority a globální standard obrany,“ uvedl Zelenskyj. „Vytváříme takový obranný potenciál pro Ukrajinu, a tím pro celý svobodný svět, který odráží naši sílu,“ uvedl Zelenskyj na platformě X.

We held the first Defense Industries Forum in Ukraine gathering 252 leading defense companies from over 30 countries in Europe, North America, Asia, and Australia.



Right now, the most powerful military-industrial complexes are being determined, as are their priorities and the… pic.twitter.com/RjRJLWlK7Y