V EU dnes vstupuje v platnost tak zvaná Istanbulská úmluva

Úmluva z roku 2011 odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci.

„Každá třetí žena starší patnácti let se stala obětí fyzického nebo sexuálního násilí. Mnoho z nich to nehlásí. Příliš mnoho pachatelů zůstává nepotrestaných,“ uvedla eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. „Musíme jednat a Istanbulská úmluva je naší právní reakcí na posílení práv žen. Budeme i nadále vyzývat členské státy, aby přijaly nezbytná opatření vedoucí k prevenci násilí na ženách a zajistily účinnou ochranu a podporu všem obětem,“ dodala podle prohlášení Evropské komise. Následně eurokomisařka na sociální síti X vyzvala členské státy, aby úmluvu ratifikovaly.

Way too many women suffer & don't report it. Too many offenders go unpunished. #ViolenceAgainstWomen is a scar on our democratic societies.



I call on Member States to ratify the #IstanbulConvention; it enters into force for the .



