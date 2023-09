Sto padesát miliard? Celkové náklady na stíhačky F-35 budou více než dvojnásobné

Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje české ministerstvo obrany na 322 miliard korun, píšou dnešní Mladá fronta Dnes a deník Právo.

Nákup 24 amerických letounů za 150 miliard korun schválila vláda ve středu. Ministryně obrany Jany Černochové (ODS) po jednání kabinetu uvedla, že tato částka obsahuje i výdaje na přípravu provozu v Česku. První stíhačky F-35 budou hotovy v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035.

Za letouny F-35, související vybavení, výcvik, munici či simulátory Česko zaplatí 106 miliard korun. Částka bude postupně hrazena do roku 2034, uvedla ve středu Černochová. Dalších 44 miliard korun půjde podle ministryně zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod daně z přidané hodnoty.

Celkové náklady na celý životní cyklus stíhaček až do konce jejich životnosti ale budou podstatně vyšší. „Součet toho, co je v první pořizovací etapě a co je do roku 2069, je 322 miliard korun,“ řekla dnešní Mladé frontě Dnes vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany Blanka Cupáková, která se podílela na vyjednávání nákupu. „Musí ale zaznít, z jakého obranného rozpočtu to je, protože i tuto projekci jsme do roku 2069 udělali. Je to 322 miliard z 8,4 bilionu korun,“ dodala.

Vyjednáváním o nákupu 24 amerických letounů pověřila česká vláda Černochovou loni v červenci na základě vojenského doporučení. Podle toho mohou požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 splnit pouze stroje páté generace, které nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen.

Pronájem švédských strojů končí v roce 2027, poté může Česko využít dvouleté opce. Podle Práva proto ministerstvo obrany se Švédskem vyjednává, aby byl pronájem prodloužen až do roku 2035. Zatímco dosud stojí roční pronájem 1,7 miliardy korun, po prodloužení smlouvy bude cena pronájmu o 30 až 40 procent vyšší, řekla Cupáková Právu. Důvodem je, že provoz starší techniky je obecně dražší. Podle deníku je ale také jasné, že Švédové neměli důvod jednat o rozumné ceně s českou vládou, která neměla zájem o nákup gripenů. Odhadem se podle Cupákové bude i s DPH platit za pronájem okolo tří miliard ročně. „Ministerstvo obrany počítá, že tuto částku bude hradit, protože není prakticky možné, abychom přešli z jedné platformy na druhou během jednoho dne,“ řekla Právu Cupáková.

Švédský výrobce dříve kritizoval postup ministerstva obrany při výběru letounů F-35. Marketingový ředitel firmy Saab Mikael Franzén ČTK řekl, že Švédové neměli příležitost prezentovat benefity svých letadel a že nabízejí 24 gripenů E za 2,5 až tři miliardy dolarů (asi 56 až 67 miliardy korun). Součástí balíčku by podle něj bylo zdarma 14 gripenů C/D, které si Česko v současnosti pronajímá, a také zapojení českého průmyslu do výroby a vývoje. Ministerstvo v reakci uvedlo, že pro armádu je nejvhodnější nákup letounů F-35 a se společností Saab nemá mandát jednat.

Nákup amerických stíhaček kritizuje sněmovní opozice. Vláda měla podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) o letounech jednat minimálně se dvěma možnými dodavateli. Například Švédsko podle něj mělo dostat možnost podat závaznou nabídku na dodání strojů, aby byly porovnatelné a nevznikaly pochybnosti. Člen předsednictva opozičního SPD Radovan Vích připomněl, že hnutí od počátku nákup odmítá.