Zapomeňte na drahé sérum! Tyto potraviny zdvojnásobí účinek vašich krémů a rozzáří pleť zevnitř
17. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Naše pleť prozradí víc, než si myslíte. To, co jíme, se odráží na její svěžesti, pružnosti i kvalitě a žádný luxusní krém to nedokáže sám změnit. Objevte potraviny, které působí jako skutečné elixíry krásy, a zjistěte, jak díky nim proměníte své kosmetické rituály v trojnásobně účinný zázrak.
Předtím, než začnete hodnotit účinky vašich oblíbených krémů nebo procedur ze salonu, zkuste nejdříve prozkoumat váš jídelníček. Zaměřte se na to, jaký typ potravin v něm převládá, jak dlouho už jste nepodstoupili testy hladin vitamínů a minerálů a jaký životní styl skutečně žijete. Teprve pochopení těchto faktorů vám může odhalit, proč i ty nejmodernější produkty péče nemusí mít požadovaný efekt
Proč bez správné výživy zůstane i ten nejdražší krém jen polovičním pomocníkem
Možná si říkáte, jestli není důraz na výživu jen ztrátou času, když přece existují moderní krémy a procedury. Pravda je ale jiná: pokožka je naším největším orgánem a stejně jako srdce či svaly potřebuje základní živiny, aby fungovala správně. Studie ukazují, že nedostatek zinku, vitamínu C nebo aminokyselin výrazně snižuje schopnost pleti regenerovat se, tvořit kolagen a bránit se volným radikálům. To znamená, že bez správné výživy se i ty nejdražší přípravky projeví jen krátkodobě a jejich účinek se ztrácí. Spojení kvalitní stravy a kosmetické péče proto není zbytečný luxus, ale klíč k tomu, aby výsledky byly dlouhodobé a skutečně viditelné.
Zinek: malý minerál s obrovským účinkem
Zinek je doslova strážcem čisté a pevné pleti. Krémy s jeho obsahem tlumí záněty, působí antibakteriálně a urychlují regeneraci. Pokud ho má ale tělo nedostatek, výsledky péče budou jen krátkodobé. Proto je důležité doplnit ho i zevnitř, ideálně z hovězího masa, cizrny, ořechů, vajec nebo třeba dýňových semínek.
Kyselina hyaluronová: hydratace zevnitř i zvenku
Tato látka dokáže vázat obrovské množství vody a díky tomu udržuje pleť pružnou a svěží. Pokud ji tělo netvoří dostatek, krémy poskytnou jen povrchovou hydrataci. Proto je ideální podpořit její tvorbu i stravou, pomůže vývar z kostí, hroznové plody, sójové výrobky nebo sladké brambory.
Aminokyseliny a kolagen: stavební kameny krásy
Kolagen a elastin jsou proteiny, díky nimž pleť zůstává pevná a hladká. Tělo si je vytváří právě z aminokyselin, a pokud jich nemá dost, pokožka ztrácí elasticitu, objevují se vrásky a lámou se vlasy i nehty. Proto má smysl sáhnout po libovém mase, vejcích nebo rybách, dodají pleti potřebný stavební materiál.
Síra: minerál krásy v rovnováze
Síra pomáhá regulovat mastnotu, tlumí záněty a rozproudí krevní oběh. Platí tu ale pravidlo rovnováhy, při nedostatku se mohou objevovat vyrážky, při nadbytku zase suchost. Najdete ji v cibuli, česneku, brokolici, květáku, luštěninách, vejcích i rybách.
Vitamíny: neviditelní pomocníci kosmetiky
Pleť potřebuje stejně jako celé tělo dostatek vitamínů, jinak se účinky kosmetiky výrazně oslabují. Retinol (vitamín A) obnovuje buňky a stimuluje tvorbu kolagenu, zatímco vitamín C chrání pokožku, sjednocuje její tón a podporuje pevnost. Skvělé zdroje jsou játra, rybí olej, máslo, citrusy, kiwi, paprika nebo rakytník.
Top 5 beuauty potravin pro zářivou pleť
Dýňová semínka – malý zázrak nabitý zinkem, který pomáhá při akné a urychluje hojení pleti..
Kostní vývar – podpora tvorby kyseliny hyaluronové, pleť je díky němu hydratovaná do hloubky.
Losos – bohatý na aminokyseliny a zdravé tuky, které zpevňují pokožku a dodávají jí pružnost.
Brokolice – zdroj síry, vitamínu C a antioxidantů, které chrání pleť před předčasným stárnutím.
Kiwi – vitamínová bomba pro tvorbu kolagenu a svěží, sjednocený tón pleti.
Nezapomínejte na vodu
Žádná výživa ani kosmetika nebude fungovat naplno, pokud tělu chybí dostatek tekutin. Voda je klíčová pro správné fungování buněk, odplavování toxinů i pružnost pleti. Když pijeme málo, pokožka ztrácí jas, tvoří se vrásky a krémy mají jen omezený efekt. Ideální je začít den sklenicí čisté vody a během dne pravidelně doplňovat, nejen kávou nebo čajem, ale hlavně čistou vodou či bylinkovým čajem. Pleť vám to vrátí svěžestí a zdravým vzhledem.