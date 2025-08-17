Výročí, která připadají na neděli 17. srpna
17. 8. 2025 – 12:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 17.srpna je 229. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 136 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1892 (35,9 stupně C) a nejnižší v roce 1885 (8,3 stupně C).
Svátek má Petra. Je to jméno řeckého původu, ženská podoba mužského Petr, které znamená "skála, skálopevný". K jeho známým nositelkám patří herečka Špalková, zpěvačky Janů a Černocká nebo tenistka Kvitová.
Narozeniny slaví:
americký básník, spisovatel a hudebník Ed Sanders (1939)
americký herec a režisér Robert De Niro (1943)
právník a politik Pavel Rychetský (1943)
americký podnikatel Larry Ellison, spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle (1944)
redaktor, moderátor a odborník na etiketu Ladislav Špaček (1949)
brazilský jezdec formule 1 Nelson Piquet (1952)
argentinský tenista Guillermo Vilas (1952)
herečka Chantal Poullainová (1956)
manažer Jan Světlík (1958)
americký herec a režisér Sean Penn (1960)
politik Alexandr Vondra (1961)
režisér a herec Filip Renč (1965)
americký tenista Jim Courier (1970)
politička Jaroslava Pokorná Jermanová (1970)
zpěvák Bohuš Matuš (1973)
francouzský fotbalista Thierry Henry (1977)