Dnes je neděle 17. srpna 2025., Svátek má Petra
Výročí, která připadají na neděli 17. srpna

17. 8. 2025 – 12:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Neděle 17.srpna je 229. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 136 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1892 (35,9 stupně C) a nejnižší v roce 1885 (8,3 stupně C).

Svátek má Petra. Je to jméno řeckého původu, ženská podoba mužského Petr, které znamená "skála, skálopevný". K jeho známým nositelkám patří herečka Špalková, zpěvačky Janů a Černocká nebo tenistka Kvitová.

Narozeniny slaví:

americký básník, spisovatel a hudebník Ed Sanders (1939)

americký herec a režisér Robert De Niro (1943)

právník a politik Pavel Rychetský (1943)

americký podnikatel Larry Ellison, spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle (1944)

redaktor, moderátor a odborník na etiketu Ladislav Špaček (1949)

brazilský jezdec formule 1 Nelson Piquet (1952)

argentinský tenista Guillermo Vilas (1952)

herečka Chantal Poullainová (1956)

manažer Jan Světlík (1958)

americký herec a režisér Sean Penn (1960)

politik Alexandr Vondra (1961)

režisér a herec Filip Renč (1965)

americký tenista Jim Courier (1970)

politička Jaroslava Pokorná Jermanová (1970)

zpěvák Bohuš Matuš (1973)

francouzský fotbalista Thierry Henry (1977)

Tagy:
ČR mix kalendárium 17. srpna
Zdroje:
ČTK

