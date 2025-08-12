Klidně vyhoďte půlku kosmetické taštičky, tohle vás dostane: 15 nečekaných způsobů, jak využít arganový olej
12. 8. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Máte doma lahvičku arganového oleje? Pak v rukou držíte opravdový poklad, který bez námahy zastoupí hned několik běžných kosmetických přípravků. A možná budete překvapeni, jak široké a nečekané využití tahle zlatavá esence má.
Přezdívá se mu “tekuté zlato“ a právem. Obsahuje vysoké množství vitamínu E, esenciálních mastných kyselin a antioxidantů, které pomáhají chránit pokožku před předčasným stárnutím, udržují ji pružnou a vyživenou a zároveň posilují její přirozenou ochrannou bariéru. Ať už potřebujete odličovač, sérum, balzám na rty nebo regeneraci vlasů, pár kapek arganového oleje zvládne víc, než si myslíte a vaší kosmetické taštičce tak může pořádně odlehčit.
1. Odličovač, který pohladí pleť
Arganový olej si poradí i s nejodolnějším make-upem, a přitom zůstává k pleti něžný. Obsahuje vysoké množství vitamínu E a nenasycených mastných kyselin, které podle dermatologů pomáhají obnovovat kožní bariéru. Stačí pár kapek na vatový tampon a jemné setření bez pálení očí, mastného filmu a s bonusem v podobě vyživené pleti kolem očí, která je náchylná k tvorbě jemných vrásek.
2. Přirozený „glow“ bez rozjasňovače
Naneste kapku oleje na lícní kosti, klíční kosti nebo holeně a sledujte, jak pokožka získává zdravý, jemný nádech. Olej se krásně vpije a vytváří lesklý look, aniž by zanechal mastný finiš. Skvělý tip na zimu, kdy pleť ztrácí svůj přirozený jas.
3. Záchrana pro vlasy i pokožku hlavy
Pár minut jemné masáže pokožky hlavy arganovým olejem povzbudí mikrocirkulaci, vyživí vlasové kořínky a podpoří zdravý růst. Do délek ho použijte pro zkrocení krepatosti a dodání lesku. Na rozdíl od silikonových sér vlas neobalí jen na oko, ale vyživí ho do hloubky.
4. Boj se striemi
Vitamín E a omega-9 mastné kyseliny jsou silnými spojenci v prevenci i zmírnění strií. Pravidelná masáž vlhké pokožky po sprše podporuje pružnost kůže a může zesvětlit stávající jemné jizvičky.
5. Krémová tvářenka na počkání
Smíchejte trošku pudrové tvářenky s kapkou oleje a na hřbetu ruky vytvořte vlastní krémovou verzi. Nanášejte prsty nebo štětcem pro přirozený, šťavnatý efekt a současnou hydrataci pleti.
6. Kapka pro esenciální oleje
Arganový olej funguje jako ideální základ pro aromaterapeutické směsi. Dodržte však zásadu – esenciální olej by měl tvořit maximálně 2 % objemu. Levandule přinese zklidnění, tea tree může posloužit jako SOS péče na problematická místa.
7. Peeling na míru
Smíchejte ho s cukrem, kávou nebo mořskou solí a získáte peeling, který nejen odstraňuje odumřelé buňky, ale zároveň pleť vyživuje a zjemňuje.
8. Péče o nehtovou kůžičku
Kapka oleje a krátká masáž okolí nehtů zabrání vysušování i záděrám a podpoří zdravý růst nehtů. Rychle se vstřebává, takže ruce jsou okamžitě připravené k dalšímu použití.
9. Balzám na rty
Hydratuje, vyživuje a nezanechává lepivý pocit. Ideální jako podklad pod rtěnku nebo SOS péče po exfoliaci rtů. A navíc, pokud se dostane do úst, nevadí, je jedlý a používá se i v marocké kuchyni.
10. Ochrana při holení
Před holením zjemní pokožku, po holení zklidní podráždění a urychlí regeneraci. Ideální pro citlivou pleť se sklonem k zarudnutí.
11. Primer pod SPF
Pár kapek pod opalovací krém připraví pleť na rovnoměrnou aplikaci, dodá jí pružnost a usnadní roztírání.
12. Noční kúra pro ruce
Na noční krém naneste pár kapek oleje, nasaďte bavlněné rukavice a ráno vás přivítají ruce jemné jako po parafínové lázni.
13. Hydratační koupel
Dvě lžíce oleje do vany promění běžné koupání v luxusní rituál. Olej vyživí pokožku tak, že po koupeli můžete vynechat tělové mléko.
14. Oční linky z oleje a stínů
Smíchejte olej s práškovými stíny a vytvořte linku s jemným leskem nebo oční stíny s efektem “mokrého“ líčení.
15. Oil pulling pro zdravé dásně
Proplachování úst olejem po dobu 10 minut pomáhá redukovat bakterie, osvěžit dech a posílit dásně. Ač se častěji používá kokosový olej, arganový má jemnější chuť a podobné benefity.
Kouzelný elixír, který nahradí minimálně polovinu vaší každodenní kosmetiky. Možná je na čase změnit rutinu a vsadit na jeden produkt, u kterého jsou výsledky vidět a to rychle. Arganový olej zvládne hydratovat, regenerovat, vyživit i ochránit, a přitom zůstává čistý, přírodní a bez zbytečné chemie. Stačí mu dát šanci a zjistíte, že v koupelně nepotřebujete tolik lahviček, kolik si myslíte.