Takto vypadá život na vrcholu Prahy: Luxusní penthouse s výhledem na Vltavu a interiérem oceněným architekty
15. 8. 2025 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pod střechami Holešovic se skrývá místo, odkud se město rozprostírá do všech stran jako na dlani. Penthouse, který zabírá celé poslední patro, nabízí nejen 360° výhledy na Prahu, ale také terasu nad Vltavou, klidné kotviště pod okny a interiér, jenž si od architektů vysloužil ocenění. Aktuálně jde o nejdražší nemovitost v Praze a je ukázkou toho, že i v pulzujícím srdci metropole lze žít s luxusem, prostorem a soukromím, jaké byste čekali spíš někde na samotě.
Za vším stojí Architekt Gal Karagula, klíčová osobnost Daramisu od roku 2012, se podepsal pod řadu významných rezidenčních, komerčních i hotelových projektů, včetně tohoto výjimečného penthousu v Holešovicích. Jeho cit pro prostor, světlo a detail je patrný už na první pohled více než 25 let zkušeností, během nichž přetvořil podobu Prahy, mu umožnilo stvořit nejen obytný prostor, ale skutečný životní luxus na samém vrcholu.
Penthouse, který definuje pražský luxus
Developer Daramis, známý pro promyšlenou kultivaci celé části Holešovic a zaměření na vyšší segment bydlení, tady vytvořil skutečný architektonický šperk. Dokončen v roce 2025 a už při kolaudaci oceněný titulem Projekt roku 2021 na Praze 7, patří tento byt k naprostým unikátům – jde totiž o jeden z mála opravdových penthousů v metropoli. Zaujímá celé poslední patro, půdorysem kopíruje celou budovu a díky proskleným stěnám nabízí 360° panoramatické výhledy.
Autorem architektonické koncepce je Gal Karagula, jehož rukopis spojuje čistotu linií, funkčnost a velkorysost prostoru. Interiéry navrhl izraelský designér Ynon Goren, který do prostoru vnesl sofistikovanou harmonii mezi moderní elegancí a hřejivými materiály. Nábytek nese podpis světových značek – Walter Knoll, Casa Moderna, Stockist, Lino Design či Konsepti a precizní truhlářské prvky na míru přesáhly hodnotu šesti milionů korun. Osvětlení značky Monobrand navíc citlivě pracuje s atmosférou denního světla, takže interiér působí přirozeně i při večerním nasvícení.
Ohromující výhledy na Prahu i Vltavu
Hlavní terasa orientovaná k Vltavě otevírá výhled na zelený kopec s Libeňským zámečkem, zatímco ostatní části bytu odhalují dynamiku města ve všech směrech. Atmosféra je ryze městská – v ulici Sanderova vzniklo v posledních letech množství kaváren a restaurací, ale bez ruchu hlavních tahů. Rezidence stojí přímo na břehu slepého ramene Vltavy, u soukromého kotviště, kde si majitel může přivázat vlastní loď.
S cenovkou 105 milionů korun se tento penthouse řadí mezi nejdražší a nejexkluzivnější rezidenční adresy v Praze a nastavuje novou laťku pro to, jak může vypadat skutečný luxusní život v srdci metropole. O jeho exkluzivitě svědčí i fakt, že se objevuje v portfoliu nejprestižnějších realitních kanceláří, včetně KW Luxury.
Jak vypadá bydlení v penthousu za více než sto milionů?
Na samém vrcholu moderního domu v srdci Holešovic se nachází rezidence, která definuje pojem luxusního městského bydlení. Spojuje prvotřídní architekturu, promyšlený interiér a výhledy, které berou dech. Dispozice 4+kk o rozloze 270,6 m² má své srdce v téměř 100 m² otevřeného obývacího prostoru s kuchyní a jídelnou, propojeného s panoramatem Prahy přes 17 metrů dlouhou prosklenou stěnu.
Scenerie, která nikdy neomrzí
Díky poloze v 10. nadzemním podlaží má penthouse bezkonkurenční 360° výhled, jehož středobodem je terasa o rozloze 74 m² orientovaná k Vltavě, kde nechybí ani luxusní vířivka. Dva menší balkóny (5 + 5 m²) doplňují pocit, že město je tu opravdu na dosah ruky – od zeleného svahu s Libeňským zámečkem až po dynamiku centra.
Interiér – propojení elegance a funkčnosti
Hlavní obytná zóna o téměř 100 m² působí jako otevřený plynulý prostor, který propojuje obývací pokoj, kuchyň a jídelnu do jednoho harmonického celku. Teplý odstín dubového dřeva na podlaze i stěnách doplňuje ušlechtilý mramor, použitý nejen na kuchyňském ostrůvku, ale i v koupelnách. Vestavěný nábytek na míru, skrývá praktické úložné prostory a zachovává čistotu linií.
Kuchyň je navržena jako sofistikovaný kulinární ateliér s pracovním ostrůvkem, čtyřmi červenými barovými židlemi, vestavěnými spotřebiči Siemens nejvyšší třídy a decentním osvětlením, které večer vytváří intimní atmosféru. Osvětlení Monobrand citlivě pracuje s teplotou a intenzitou světla, takže prostor působí přívětivě v každou denní dobu.
Z jídelny a obývací části vede přímý vstup na hlavní terasu přes 17 metrů dlouhé prosklení, které nechává vyniknout panoramatickému výhledu na Prahu i Vltavu.
Ložnice s panoramatem, které bere dech
Hlavní ložnice je navržena jako privátní apartmá – klidné, vzdušné a maximálně otevřené světlu. Velkoformátová okna rámují panorama Prahy a zelené svahy v dálce tak, že žádný obraz na stěně by se jim nevyrovnal.
Interiér sází na teplé tóny dubového dřeva v kombinaci s jemným čalouněným čelem postele v tlumené zelené. Vestavěné knihovny a nábytkové prvky na míru vytvářejí čistou, uklidňující linii, zatímco designová svítidla dodávají večerům hřejivý nádech.
Přímý vstup na balkon umožňuje vyjít si ráno bosky s šálkem kávy a nechat se obklopit ranním tichem města, které se teprve probouzí. Večer se pak ložnice promění v útulné útočiště, odkud můžete sledovat západ slunce nad střechami Holešovic přímo z pohodlí postele.
Koupelny jako lázeňský zážitek
Tři koupelny jsou postaveny na kontrastu světlého a tmavého kamene s přírodní kresbou. Bezrámová skla sprchových koutů, volně stojící vany a zabudované niky na kosmetiku podtrhují čistotu a eleganci prostoru. V jedné z koupelen se nachází i sauna s výhledem na město, což umocňuje pocit, že wellness máte doslova doma.
Technologie a komfort
Každý detail je promyšlen pro maximální pohodlí – podlahové topení, klimatizace s individuálním nastavením v každé místnosti, elektrické žaluzie reagující na slunce, výtah s přímým vstupem do bytu a samozřejmě akustická izolace, díky které ruch města zůstává za okny.
V tomhle penthousu je luxus doslova ve vzduchu – kamkoliv pohlédnete, dýchá na vás harmonie celku. Velkorysý a prosvětlený prostor umocňuje pocit volnosti, takže se tu žije v rytmu světla a výhledu, který nikdy nezevšední.