Vy ji ještě nemáte? Manikúra ve tvaru půlměsíce je trendem, který teď ovládá sociální sítě!
7. 8. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Lunární manikúra je jako malý návrat do éry elegance s moderním twistem. Design inspirovaný estetikou 20. let minulého století znovu boduje svou vytříbenou jednoduchostí a není divu. Tento styl, známý také jako půlměsíční manikúra, v sobě spojuje decentnost i výraznost. Typickým znakem je odhalený nebo naopak kontrastně zvýrazněný půlměsíc u kořene nehtu, který nehtům dodává strukturu, optické prodloužení a nadčasový šmrnc. Ať už zvolíte klasickou kombinaci nude a bílé, nebo sázíte na hravé barvy, půlměsíc letos rozhodně patří do první ligy.
Jakmile se nějaký trend objeví na sociálních sítích, je téměř jisté, že brzy ovládne i nehtové salóny. A právě to se teď děje s půlměsíční manikúrou, designem, který už dávno není jen o nenápadném obloučku u kořene nehtu. Jeho moderní podoba nabízí širokou škálu interpretací: od minimalistických linií přes sofistikované kombinace s francouzskou manikúrou až po zářivé efekty s metalickým leskem či třpytkami. Půlměsíc může být jemným detailem i výrazným prvkem, který udává tón celému looku. Vybrali jsme pro vás pět nejstylovějších variant, které dokonale doladí váš letní outfit a plynule vás provedou i do podzimní sezóny. Buďte o dva kroky napřed a dopřejte si manikúru, která je aktuální, ženská a zároveň naprosto jedinečná.
Dýňové latte, které si zamilujete na první pohled
Léto sice ještě neskončilo, ale kdo říká, že se nemůžeme na podzim připravit stylově, třeba manikúrou v elegantním odstínu dýňového latte se špetkou koření? Tento teplý, zemitý tón sluší všem odstínům pleti a perfektně ladí jak k šálku horké kávy, tak k podzimnímu šatníku. Zvolte průsvitný neutrální základ a doplňte ho barevným akcentem na konečcích nehtů nebo v oblasti lunuly. Výsledkem bude manikúra, která působí decentně, ale zároveň zaujme. Neutrální tóny s jemnými kontrasty jsou ostatně jedním z klíčových trendů, které se letos vracejí z přehlídkových mol do běžného života.
Lunki-amulet: Manikúra inspirovaná Orientem
Pokud jste někdy zavítali do Turecka nebo Egypta, jistě jste si všimli tradičního modrobílého amuletu nazar, který má chránit před zlým okem. Právě ten se stal symbolickým detailem u této rafinované manikúry, která propojuje moderní francouzskou linii s jemnou lunulou u kořene nehtu. Půlměsíce jsou zvýrazněny pouze tenkými linkami, jež společně s obvodovým rámováním tvoří elegantní a přitom tajemně působící celek. Výsledkem je sofistikovaný design, který v sobě nese jak styl, tak ochranou symboliku.
Jemné kosatce: Manikúra s uměleckou duší
Na první pohled působí tato manikúra střídmě čistý bílý podklad a odkryté lunuly navozují dojem lehkosti a přirozenosti. Skutečný šarm však spočívá v drobných malovaných kosatcích, které připomínají tahy štětce z impresionistických pláten. Ne náhodou evokují slavný obraz „Kosatce“ Vincenta van Gogha – každý nehet se tak mění v miniaturní galerii. Jemná florální kresba působí sofistikovaně, aniž by narušila minimalistický charakter celku. Tato kombinace je ideální volbou pro ženy, které chtějí spojit eleganci, umění a originalitu v jednom detailu.
Ivory elegance: Minimalismus s noblesou
Lunární manikúra v tónu slonové kosti je ztělesněním tiché elegance. Tento sofistikovaný odstín balancuje mezi teplou bílou a jemnou béžovou, díky čemuž působí jemně, a přitom prémiově. Na opálené pokožce vytváří krásný kontrast, který podtrhuje letní glow bez zbytečného zdobení. Pokud hledáte manikúru, která působí čistě, moderně a zároveň luxusně, právě ivory tón se zvýrazněnou lunulou je perfektní volbou.
Y2K v novém lesku: Želvovinové lunuly a nostalgie po přelomu milénia
Návrat k milníku jménem Y2K je v plném proudu a ani manikúra nezůstává pozadu. Stylová kombinace lunárního designu s motivem želvoviny (tzv. tortoiseshell nail art) evokuje estetiku počátku 21. století, kdy se přírodní textury mísily s lehkým glamour nádechem. Teplé karamelové a jantarové tóny ve vzoru želvího krunýře dodávají klasické půlměsíčkové manikúře hloubku a strukturu, zatímco drobná nálepka s motýlem funguje jako hravý akcent. Výsledkem je look, který působí módně, nápaditě a přitom s jemným retro twistem. Ideální pro ty, kdo chtějí spojit eleganci s nostalgií a zůstat stylově krok napřed.
Takže, milé dámy, pokud nechcete zůstat pozadu, tento manikúrní trend pro srpen je vaší vstupenkou do světa současné elegance s nádechem nostalgie. Spojuje to nejlepší z estetiky milénia s moderním provedením a ukazuje, že i detaily mohou určovat styl celé sezóny.