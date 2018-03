Záhada konce šéfky pozemkového úřadu: Bude audit, Babiš 'naznačuje'

- Magazín - 0

Vlastně to celé vypadá, jako by si to vycucal z prstu režisér nějakého béčkového politického dramatu. Prezident země X vyvolá pod praporem humanity a údajné ochrany lidských práv válku proti zemi Y a svrhne tamní režim jenom proto, aby zlikvidoval hlavního svědka pochybného a nelegálního financování své partaje. A celé to ještě udělá tak diletantsky (anebo naopak tak mazaně?), že zemi rozbombarduje, celá oblast následně upadne do totálního chaosu, stát se rozpadne, zavládne v něm islamistický teror a do pohybu se dá mohutná uprchlická vlna. více