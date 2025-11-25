"Žádné zpívání" Písničky z K-Pop Demon Hunters děsí vedení křesťanské školy
25. 11. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Co se stane, když se fenomén K-popu potká s křesťanskou tradicí anglické základní školy? Překvapivě velká bouře kvůli písničkám, které děti milují a které podle vedení školy mohou některé věřící žáky hluboce ovlivnit
Právě to se stalo na Lilliput Church of England Infant School v anglickém Poole. Škola minulý týden rozeslala rodičům dopis s neobvyklou prosbou: ať jejich děti ve škole nezpívají písničky z filmového hitu K-Pop Demon Hunters.
„Pro některé křesťany jsou démoni citlivé téma“
Dočasný ředitel Lloyd Allington napsal rodičům, že i když respektuje, co jejich děti sledují doma, škola musí brát ohled na svou víru i své žáky:
„Pro některé křesťany mohou odkazy na démony působit velmi nepříjemně. I když jsou ve filmu použití jen hravě nebo fikčně, může to být v rozporu s jejich vírou.“
Podle vedení školy jde o otázku „křesťanského étosu“, na kterém je instituce postavená. A protože si ji rodiče často vybírají právě kvůli duchovnímu prostředí, škola musí být podle ředitele citlivá na témata, která někteří věřící chápou jako kontakt se zlem.
Rodiče se bouří: „Je to přehnané a trochu směšné“
Jenže část rodičů to vidí úplně jinak.
Jeden z nich, který se označil za ateistu, to popsal pro BBC jako „směšné“:
„Moje dcera miluje K-pop a s kamarádkami si ty písničky zpívají pořád. Je to nevinné, zábavné… rozhodně nic ďábelského.“
Další rodiče říkají, že film dětem dodává sebevědomí, pocit sounáležitosti a hodnoty jako odvaha, přátelství a týmová práce. Mnozí nechápou, proč by se děti neměly o svou radost ve škole podělit.
A jelikož se diskuse rozjela naplno, ředitel musel poslat druhý dopis.
Škola couvá, ale trvá na svém: „Nezakazujeme film. Jen žádáme ohled.“
Po kritice rodičů škola zmírnila tón. V dalším dopise vedení vysvětlilo, že dětem film ani hudbu nezakazuje, pokud to rodičům nevadí.
Škola chce prý jen:
aby děti chápaly, že někteří spolužáci mohou mít odlišné duchovní vnímání, a aby se všichni cítili bezpečně a respektovaně.
Ředitel Allington doplnil:
„Neříkáme dětem, že dělají něco špatného. Jen se snažíme podpořit ty, kteří mohou mít z těchto témat obavy.“
Co je vlastně K-Pop Demon Hunters a proč budí emoce?
Film K-Pop Demon Hunters je letos nejúspěšnějším titulem v historii Netflixu – jen za první tři měsíce ho lidé spustili víc než 236 milionůkrát.
Děj sleduje trojici dívek z fiktivní K-pop skupiny Huntr/x, které kromě zpěvu bojují s démonickými silami. Přesně to vadí části křesťanské veřejnosti: boj s démony, pokušení nebo nadpřirozené temné síly.
Na druhé straně stojí skupina Saja Boys – démoni stylizovaní jako idolové.
Pro děti je to cool mix hudby, akce a dobrodružství.Pro některé dospělé je to téma, které s vírou nejde dohromady.
Bitva o písničky, nebo střet dvou světů?
Celá situace ukazuje něco většího: jak těžké je dnes vyvážit moderní popkulturu s náboženskými tradicemi, especially at schools that define themselves through faith.
Zatímco pro většinu dětí jsou písničky z Demon Hunters jen rytmické melodie s hvězdným leskem K-popu, pro část rodičů jde o hraní s tématy, která berou vážně.
V jedné třídě se tak střetly dva světy:
→ svět dětí, které si jen chtějí zazpívat oblíbenou písničku, → a svět rodičů, kteří mají pocit, že by škola měla hlídat duchovní hranice.
A vedení školy tak balancuje mezi oběma.
Co vlastně říkají písně?
A proč se jejich význam tak snadno přehlédne?**
„Golden“ — píseň o tom, že v každém z nás je světlo silnější než strach
Refrén opakuje jednoduché poselství:
„Zlato ve tvém srdci prolomí každý řetěz.“
Děti tak zpívají o odvaze, laskavosti a vnitřní síle.A démoni? Ti reprezentují vnitřní pochybnosti.
Je to spíš psychologie než peklo.
„Lightbreaker“ — světlo není zbraní, ale lékem
Jedna z nejdiskutovanějších vět v textech zní:
„Neničíme stíny. Přetváříme je na světlo.“
To je téměř duchovní metafora — a upřímně působí víc křesťansky než problematicky.
Kdyby se tato věta objevila v nedělním kázání, málokdo by protestoval.
„Saja Boys“ — písnička o pokušení, nikoli jeho oslava
Když zpívají démoni, zní to jako řeč pokušení:
„Sweet words in the dark, come closer.“
Ale refrén je jednoznačný:
„Nespadni do hlasů, které se třpytí jako zlato.“
To není návod, jak mluvit s démony. Je to varování — stylizované, barevné, popové, ale pořád varování.
Proč to tedy děsí některé rodiče?
Protože říct dítěti „zpívej o dobru, které porazí tvoje strachy“ je něco jiného než slyšet dítě zpívat:
„Shadow in my heart, you can’t stay.“
Pro dospělé, kteří vyrůstali s jinými příběhy, jinými souvislostmi a jiným významem slova démon, to může znít nepříjemně.
A to je fér. Každý má právo mít svou citlivost.
Jenže popkultura dnešních dětí pracuje s jinými symboly.
Démon tam neznamená doslova postava ďábla.
Démon tam znamená:
úzkost, tlak, šikanu, vlastní strachy, pokušení, nejistotu.**
A holky z Hunter/x je porážejí tím, že se semknou. Ne zaklínáním, ale vzájemnou podporou a zpěvem.
Co udělala škola dál?
Překvapivě, krok k usmíření
Po vlně reakcí (a nebylo jich málo) škola poslala další dopis. Upřímnější. Měkčí. Lidský.
„Neříkáme, že je film špatný. Neříkáme, že děti nesmí jeho písně milovat. Jen chceme, aby se respektoval prostor i pro děti, které mohou mít jiný vztah k těmto tématům.“
A to je ve skutečnosti docela pěkné řešení.
Jak to celé asi dopadne?
Škola zatím trvá na „omezeném zpěvu“ písniček ve třídách, ale zároveň se snaží uklidnit rodiče, že nejde o zákaz ani trest.
A jestli se děti vzdají Demon Hunters? Upřímně – spíš ne.
K-popová vlna umí být silnější než všechny školní směrnice světa.