Zbavte se nadýmání z fazolí: jednoduchý trik, který zkušené kuchařky tají už léta

23. 11. 2025 – 15:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik.com
Fazole milujeme. Jsou levné, syté, zdravé a z jednoho hrnce nasytí půl rodiny. Jenže každý, kdo je někdy vařil, ví jednu věc: Pokud nejsou správně připravené, dokážou potrápit břicho jako máloco.

A právě tady přichází na scénu překvapivý trik, který používají nejen srbské domácnosti, ale i výživoví specialisté. A rozhodně to není pouhé namočení do obyčejné vody.

Podle odborníků totiž existuje jedna jediná surovina, která dokáže s fazolemi udělat hotové kouzlo -  zbaví je nadýmání, zlepší jejich stravitelnost a zároveň zvýší množství živin, které z nich tělo dokáže využít.

Co to je?A proč o tom většina lidí vůbec neví?Pojďme to rozebrat.

Kde je skrytý problém fazolí (a proč nám někdy dělají peklo)

Luštěniny jsou nabité vitamíny, minerály, vlákninou i bílkovinami. Pro mnoho rodin jsou základem jídelníčku - a právem.

Jenže obsahují i něco, čemu odborníci říkají kyselina fytová. A tahle látka umí:

  • vázat minerály,
  • zhoršit vstřebávání živin,
  • zatěžovat trávení,
  • způsobovat nadýmání,
  • oslabit vstřebávání železa (WHO ji zmiňuje mezi příčinami anémie u vegetariánů).

Tělo totiž nemá enzym, který by kyselinu fytovou „rozložil“.

To ale neznamená, že bychom se měli luštěnin vzdát. Pravý opak! Jen je potřeba je připravit chytřeji.

Takže namáčet… ale ne do vody. Syrovátka je malý zázrak

Pokud jste dosud fazole nechávali přes noc jen ve vodě, neděláte chybu - ale ani maximum.

Výživová odbornice, endokrinoložka Zuhra Pavlovová upozorňuje, že namáčení v syrovátce (podmáslí, kefír, kysané mléko) je mnohem účinnější a přirozenější způsob, jak snížit množství kyseliny fytové.

Proč právě syrovátka?

  • obsahuje kyseliny a enzymy, které fytáty rozkládají,
  • zrychluje změkčení fazolí,
  • výrazně zlepšuje stravitelnost,
  • snižuje riziko nadýmání,
  • zachovává minerály, které by voda „odplavila“.

A hlavně — fazole jsou pak lehčí na trávení, chuťově jemnější a rychleji se uvaří.

eco-products-concept-with-copy-space zdroj: Freepic.com

A pokud nemáte syrovátku? Pomůže citron nebo ocet

Kyselé prostředí je klíčové. I pár kapek stačí k tomu, aby se proces rozkladu fytátů urychlil.

Do vody tedy můžete přidat:

  • lžíci jablečného octa,
  • lžičku citronové šťávy,
  • případně lžíci kefíru.

Nic víc, nic míň.

Výsledek je stejný: Fazole budou stravitelnější, rychleji se uvaří a tělo z nich využije daleko víc živin.

half-shot-fresh-beans-rice-corn-kernels-yellow-lentils-brown-bowls-white-table-view zdroj: Freepic.com

Další trik odborníků: klíčení aneb malý „start života“

Ještě jedna možnost, jak snížit množství kyseliny fytové, je naklíčení.Nemusíte být žádný bio nadšenec — stačí nechat fazole 24 hodin klíčit na sítku.

Co se stane?

  • fytáty klesnou až o polovinu,
  • zvýší se množství vitamínů,
  • zlepší se stravitelnost.

A gulášová polévka nebo hovězí fazole pak chutnají ještě lépe.

Nejlepší metoda? Kombinace. Namočit → slít → uvařit

Experti se shodují, že kombinované zpracování je nejúčinnější:

  1. Namočte fazole do syrovátky nebo vody s citronem.
  2. Po 8–12 hodinách slijte.
  3. Zalijte čistou vodou a uvařte.

Tím odstraníte nejvíce kyseliny fytové a zároveň zachováte maximum výživy.

A výsledek? Fazole, které jsou lehčí, chutnější a přátelštější k bříšku

Nejde o módní trend.Je to návrat k tomu, jak luštěniny připravovaly už naše babičky — jen jsme na to v rychlé době trochu zapomněli.

Tímto postupem:

  • zmírníte nadýmání,
  • zlepšíte vstřebávání železa, hořčíku a zinku,
  • podporujete trávení,
  • jídlo bude voňavější a rychleji hotové.

A to všechno díky jedné jednoduché změně.

Tagy:
bolest výpočet fazole nadýmání břicho syrovátka
Zdroje:
MDPI, Research Gate, myfoodresearch.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

