Koalice ANO, SPD a Motoristů by dnes měla schválit své ministerské nominace
25. 11. 2025 – 8:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů by měla na dnešním zasedání své koaliční rady schválit zhruba 50 dní po volbách návrh personálního složení kabinetu.
Vláda, kterou z pověření prezidenta Petra Pavla skládá předseda ANO Andrej Babiš, má mít 16 členů. Devět míst připadne podle koaliční smlouvy ANO, tři SPD a čtyři Motoristům.
Babiš v pondělí řekl, že s prezidentem už má domluvenou schůzku, na které mu seznam možných ministrů předá. Termín prozradit nechtěl, bude ale v tomto týdnu. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty.
V případě ANO by se do vlády měly vrátit především osobnosti, které již ministerské funkce zastávaly do voleb v roce 2021. SPD slibuje do vlády nominovat odborníky. Nejvíce kontroverzí budí možné návrhy Motoristů. Pokud jsou autentické rasistické či homofobní výroky poslance Motoristů Filipa Turka, neměl by být podle Pavla ve vládě. Odborná veřejnost protestovala i proti možnému nástupu šéfa strany Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí a poslance Oto Klempíře na kulturu.