Domácí ájurvédská pasta na kolena: recept, který přežívá generace
19. 11. 2025 – 16:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jsou bolesti, které člověk jednou pozná — a už je nikdy nechce zažít znovu. Určitě se mnou budete souhlasit, že bolest kolen patří přesně mezi ně.
Možná to znáte sami: Ráno vstanete a první krok bolí. Schody jsou malá výzva. Dřep už raději ani nezkoušíte. A někdy vás koleno píchne i ve chvíli, kdy jen sedíte.
Zkusili jste masti. Zkusili jste prášky. Možná i studené obklady, nahřívací polštářek, masážní gely, cvičení z YouTube…
A pořád nic.
A právě v tomhle tichém zoufalství - ve chvíli, kdy už člověk nechce polykat další prášek - se znovu objevuje něco velmi jednoduchého a starého jako svět: ájurvédská hřejivá pasta, kterou si v Indii lidé míchají doma už stovky let.
Ne proto, že by byla zázračná. Ale protože funguje na principu, na který moderní medicína někdy zapomíná: zahřát, prokrvit, uklidnit.
A když ji aplikujete večer? Ráno často přichází úleva, která překvapí i ty největší skeptiky.
Proč ájurvéda? A proč má smysl ji zkusit, když už jste unavení z léků
Ájurvéda je jemná. Nenutí tělo k výkonu. Nenutí ho potlačit bolest. Dělá něco jiného - pomůže mu obnovit vlastní regenerační síly.
A to je přesně to, co kolena potřebují. Kolenům se totiž špatně „dostává pomoc“ — mají málo cév, pomalý oběh a jakmile se jednou zanítí, drží se toho jako klíště.
Teplo a prokrvení jsou jejich nejlepší přátelé. A tahle pasta pracuje přesně s tím.
Ájurvédská domácí pasta, která se nanáší přes noc
Recept je směšně jednoduchý. O to víc překvapí, jak dobře to funguje.
Potřebujete:
- 1 lžičku ricinového oleje
- 2 lžičky medu
- 1 lžičku skořicového prášku
- trochu limetkové pasty nebo kapku čerstvé šťávy
Všechno promíchejte do hladké, voňavé hnědé pasty. Když ji nanesete, ucítíte lehké teplo - to je právě ten signál, že směs začíná pracovat.
Jak ji aplikovat, aby měla co největší účinek?
Pasta během noci nehlučí, nepálí, nelepí — jen tiše hřeje a prostupuje tkáněmi.
Namažte koleno nebo jiný kloub. Nebojte se to udělat štědře.
Překryjte bavlněnou látkou — třeba kapesníkem, aby pasta nevyschla.
Nechte působit 8–10 hodin. Ideálně přes noc.
Ráno opláchněte vlažnou vodou
Lidé často říkají, že ráno poprvé za dlouhou dobu cítí, jak koleno „povolilo“.
Proč zrovna tahle směs funguje?
Tady je ta krásná jednoduchost:
Ricinový olej
Je hřejivý, uklidňující, protizánětlivý. Indické babičky ho používají na klouby, záda, kolena i kyčle. Je to olej, který se do tkání dostane hluboko.
Med
Tělo ho miluje. Uklidní, hydratuje a pomáhá ostatním ingrediencím vstřebat se.
Skořice
Je to malý přírodní bojovník za cirkulaci krve. Prohřívá, rozhýbává, probouzí svaly a šlachy.
Limetková pasta
Zjemní zánět a snižuje dlouhodobou bolest — není nijak agresivní, ale účinná.
A dohromady? Z toho vznikne směs, která je jemná i silná zároveň. Neumlčí bolest — ale uzdravuje prostředí, ve kterém vzniká.
Jaké výsledky můžete čekat?
Nečekejte zázrak na první dobrou. Ale co můžete očekávat je tohle:
- menší otok
- měkčí, pružnější pocit v koleni
- méně ranní ztuhlosti
- úlevu při chůzi po schodech
- klidnější koleno během dne
- pocit tepla a „uvolnění“ zevnitř
To všechno se může začít dít už během první noci, ale nejhezčí změny přicházejí při častějším užívání.
A kdy s ní raději opatrně?
Je to přírodní recept, ale neznamená to, že je pro každého:
- pokud se objeví zarudnutí nebo pálení, hned smyjte
- nepoužívejte na otevřené rány
- nezkoušejte při prudkém otoku, horečce nebo náhlé bolesti po úrazu
- pokud máte citlivou pokožku, udělejte test na zápěstí
Zdravý rozum je základ.
Malá, ale důležitá pravda na závěr
Kolena potřebují tři věci: teplo, pohyb a laskavý přístup.
Tahle pasta může být vaším večerním rituálem, který jim to vrátí. Ne proto, že by byla magická, ale protože konečně dává tělu to, co žádná chemická mast neumí: čas, teplo a podporu.
A někdy právě tohle rozhoduje o tom, jestli bude ráno bolet… nebo ne.