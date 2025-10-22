Žádné estetické zákroky! Slavná miss: "Žena má vypadat, jak vypadá"
22. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Půvabná modelka je velkou zastánkyní přirozeného stárnutí.
Svůdná modelka a vítězka renomované soutěže krásy Miss České republiky z roku 2009, Aneta Vignerová, se už relativně brzy přidá do klubu čtyřicátnic. O žádném umělém omlazování ale kategoricky nechce ani slyšet.
Aneta se o sebe samozřejmě stará a věří kosmetice, která poskytne pleti potřebné zvlhčení, nic dalšího už k sobě ale pustit nehodlá.
„Čím je člověk starší, tím je chytřejší a investuje čas do své kůže a je důležité tu kůži promazávat, ona vám to pak vrátí v tom, že je šťavnatá. Každá péče o všechno se vám nějakým způsobem vrátí,“ doporučuje nezanedbávat péči o pleť.
Není to poprvé, co publiku radila podobným způsobem. „O pleť se starám důsledně. Samozřejmě, že s přibývajícím věkem tomu člověk dává víc. Hrozně se na to každé ráno i večer těším, je to takový můj rituál. Myslím, že je důležité se o pleť starat, protože se vám to vrátí. K tomu je ale potřeba se také zdravě žít a podle toho se stravovat. A to se snažím. Čím jsem starší, tím jsem v tomhle rozumnější,“ nechala se nedávno slyšet pro magazín Lifee.
Snažit se porazit přírodu je ale podle ní nesmysl: „Nejsem otevřená estetickým zákrokům, žena by měla vypadat tak, jak vypadá, díky těm krémům to může nějak povýšit, aby byla pleť více šťavnatá, ale estetické zákroky, to je prostě píchání jedu,“ prohlásila pro eXtra.cz.
„Já jsem proti tomu, budujme to sebevědomí vnitřně a nějak se sžijme s tím, že stárneme, a nikoli s tím, že budeme chtít ze šedesátileté ženy dělat třicítku,“ dodala.
Vrásky jsou podle Anety přirozenou součástí těla: „Mám pocit, že to je život, který je vyrytý v kůži, a všechny ty botoxy a výplně mě trochu urážejí, není to reálné,“ uvedla rozhodně.