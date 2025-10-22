Média vás nutí kupovat věci, které vůbec nepotřebujete. Manipulativní strategie míří na seniory
22. 10. 2025 – 9:05 | Magazín | Anna Pecena
Myslíte, že sami rozhodujete, co si doma pořídíte? Omyl! Média a reklamní průmysl vás obklíčili a manipulují s vaším nákupním chováním, abyste utráceli víc, než musíte — a je načase se vzepřít.
Jak média hrají na vaši slabinu
Každý den jsme bombardováni reklamou — v televizi, na internetu, v novinách i na sociálních sítích. Výzkum dokládá, že cílená reklama na sociálních sítích v Česku ovlivňuje vnímání uživatelů tak, že si vůbec nemusí uvědomovat, že byli osloveni marketingem.
Firmy analyzují vaše chování online, vaše zájmy a dokonce vaši demografickou skupinu — a podle toho vytvářejí reklamy, které působí jako doporučení či osobní tip. Výsledkem? Kupujete „protože se to líbí“ nebo „protože by to mohl mít někdo jiný“, nikoliv proto, že to opravdu potřebujete.
Když sleva není úspora, ale past
Výzkum v českém prostředí ukazuje, že sleva či akce často rozhodují o výběru obchodu více než skutečná potřeba výrobku. Média a obchodníci společně využívají tento psychologický tlak — sleva je tady právě dnes, jindy už nebude, „musíte jednat nyní“. Takový pocit naléhavosti navádí lidi k nákupu věcí, které by jinak možná nenechali projít. Výsledkem je, že ve skříni přibývají věci, které nevyužijeme, a peníze mizí.
Chytří manipulátoři využívají digitál
V online prostředí je manipulace ještě sofistikovanější. Studie zaznamenaly, že zaměřená reklama na sociálních sítích je lidmi poměrně dobře vnímána — ale zároveň dochází k tomu, že rozhodnutí přestávají být autentická.Ať už to jsou „influencer“ doporučení, přizpůsobené reklamy či opakované vystavení určitému výrobku — všechno směřuje k tomu, abyste zmírnili svou obranu a utratili.
Pokud nemáte pozornost na to, jak a proč na vás cíleně útočí reklama, riskujete, že skončíte s předraženými „potřebnostmi“ místo skutečných úspor.
Varování na závěr
Neznamená to, že každá reklama je podvod — ale znamená to, že musíte být obezřetní. Utratíte-li za něco, co jste si normálně nekoupili, protože média a obchodníci vytvořili dojem, že to „musíte mít“, pak jste obětí právě té manipulace. Zkuste si vždy položit: „Potřebuji to? Nebudu to využívat? Nebyla zde sleva jen proto, že obchodník chce prodat víc?“
Pokud se naučíte odolávat mediálnímu tlaku, zachráníte peníze — a hlavně zachováte kontrolu nad svým nákupním chováním.