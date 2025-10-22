Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli MŽP
22. 10. 2025 – 8:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé budou dnes v Brně na náměstí Svobody demonstrovat proti tomu, aby ministerstvo životního prostředí (MŽP) vedl v nové vládě zástupce strany Motoristé.
Protest svolali organizátoři z ekologických a občanských iniciativ na 17:00, naváže tak na demonstraci, která se uskutečnila v Praze v neděli a účastnily se jí tisíce lidí.
Organizátorům vadí, že by měl MŽP řídit předseda strany Petr Macinka, který podle nich zpochybňuje či přímo odmítá výsledky vědeckých výzkumů. Macinka, už dříve pražskou demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá.
V minulosti předseda Motoristů uvedl, že pokud by se dostali do vlády, "poteče zelená krev". Program strany klade důraz na levnější paliva a energie, fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.
Organizátoři demonstrací vyzvali předsedu ANO Andreje Babiše, který vyjednává o možné koaliční vládě s SPD a Motoristy, aby nenavrhoval do čela resortu nikoho, kdo by ve funkci škodil ochraně přírody. Zároveň vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby nejmenoval člověka, jehož cílem by podle nich bylo ochranu životního prostředí paralyzovat. Pavel podle ekologických organizací musí při jmenování trvat na důvěryhodném kandidátovi, jemuž jde o životního prostředí, opírá se o aktuální vědecké poznatky, a který nebude usilovat o snižování klimatických standardů.
Výhrady k obsazení MŽP projevily kromě ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.