Začněte si šetřit na stáří, nebo budete mít smůlu: Tohle důchodce čeká a nemine!

17. 7. 2025 – 8:04 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Opět jen další strašák? Bohužel ne. Některé životní situace přicházejí bez varování a stáří bez finanční rezervy mezi ně bezesporu patří. Jedna vleklá zdravotní komplikace, ztráta životního partnera může během pár dní změnit všechno, co jste dosud považovali za jistotu. Jak takovým scénářům předejít? A kdy je ten pravý čas začít myslet na finanční zázemí pro pozdější roky? Odpověď vás možná překvapí: čím dřív, tím líp.

Je vám padesát, šedesát a začínáte přemýšlet, jak se finančně zajistit na stáří? Děláte dobře. A pokud jste s tím začali ještě dřív, tím lépe. Vytvoření tzv. finančního polštáře je klíčové zejména v případě, že vás v důchodu postihne vážnější onemocnění a nebudete mít zajištěnou potřebnou péči ze strany rodiny či blízkých. Ani důchod, ani různé státní příspěvky totiž obvykle nestačí na pokrytí nákladů spojených s dlouhodobou a kvalitní péčí.

Na co doopravdy máte?

Ocitnete-li se v situaci, kdy vy sami nebo váš blízký náhle potřebujete nepřetržitou péči a nemůžete se spolehnout na pomoc rodiny, přichází zkouška nejen psychická, ale i finanční. Ve státních a městských domovech pro seniory jsou čekací lhůty dlouhé, často trvají měsíce až roky. Kapacity těchto zařízení zůstávají omezené, a jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, poptávka výrazně převyšuje nabídku. Přednost dostávají senioři s vážnými zdravotními obtížemi a bez jakéhokoliv zázemí. Pokud potřebujete pomoc okamžitě, nezbývá než se obrátit na soukromé domovy nebo agentury domácí péče. Ty jsou sice kapacitně dostupnější, ale jejich ceny bývají vysoké a bez úspor či pravidelného příjmu se pro mnohé stávají nedosažitelným luxusem. Jaké jsou tedy možnosti státní podpory? A co si za příspěvky na péči můžete reálně dovolit v rámci soukromých zařízení?

Nejdostupnější formou státní podpory je příspěvek na péči, jehož výše se odvíjí od stupně závislosti. Pro dospělé osoby platí od 1. 7. 2024 tyto hodnoty:

- I. stupeň (lehká závislost): 880 Kč

- II. stupeň (středně těžká): 4 900 Kč

- III. stupeň (těžká): 14 800 Kč

- IV. stupeň (úplná závislost): 23 000 Kč při pobytové péči poskytované domovem, respektive 27 000 Kč v jiných případech

Soukromé domovy péči nabídnou hned, ale za cenu, která mnohé zaskočí

Kolik péče si ve skutečnosti můžete dovolit? Soukromé pečovatelské domy představují rychlejší řešení než zařízení státní – především díky kratším čekacím lhůtám. Cena za tuto dostupnost je však vysoká. Měsíční náklady se běžně pohybují mezi 50 až 70 tisíci korun, v závislosti na lokalitě a úrovni služeb. Tím to ale nekončí. Vstup do těchto zařízení často podmiňuje složení jistiny – vratného depozitu ve výši okolo 50 tisíc korun, a v některých případech si zařízení účtují i poplatky za zrušení rezervace nebo administrativní náklady.

Nadstandardní služby, jako je individuální doprovod k lékaři, osobní rehabilitace, psychologická péče či kulturní programy, jsou zpravidla zpoplatněny zvlášť. Celkový vstupní výdaj se tak může vyšplhat na částku 70 až 130 tisíc korun – a to včetně prvního měsíčního poplatku, jistiny a vedlejších služeb.

Důležité je i to, že některá zařízení si příspěvek na péči ponechávají samy, a ten není automaticky odečítán z měsíční částky za pobyt. A pokud klient dočasně nastoupí do nemocnice kvůli operaci nebo jiné léčbě, místo mu soukromý domov většinou podrží – ovšem za plnou cenu, jako by byl přítomen. Tedy včetně celé měsíční úhrady a přiznaného příspěvku na péči.

V praxi to znamená jediné: bez vlastních úspor nebo podpory rodiny se stává kvalitní soukromá péče pro řadu seniorů finančně nedostupnou.

Co dělat, když finance nestačí, ale péči nutně potřebujete?

Když finance nestačí, ale péči potřebujete, obraťte se co nejdříve na Úřad práce, kde vám pomohou s žádostmi o příspěvek na péči, bydlení i další sociální dávky. Zároveň zvažte dostupné terénní nebo ambulantní služby, které lze často financovat právě z těchto příspěvků ať už od státních, nebo soukromých poskytovatelů.

Domácí a ambulantní péče: praktické řešení i s příspěvkem na péči

Oslovit můžete pečovatelské služby, které vás nebo vašeho blízkého navštíví přímo doma - pomohou s osobní hygienou, nákupy, vařením, praním, ale i doprovodem k lékaři či tréninkem paměti. Terénní služby stojí obvykle 120–130 Kč za hodinu a lze je hradit z příspěvku na péči. Obdobnou podporu nabízí osobní asistence, kterou si můžete nastavit podle vlastních potřeb, i mimo domov či v nemocnici. Cena je obdobná a rovněž ji lze pokrýt z příspěvku.

Vedle toho existují zdravotní služby, domácí ošetřovatelská péče, která je hraditelná zdravotní pojišťovnou a zajišťuje odborné výkony, jako podávání léků, péči o rány a rehabilitaci. V případě potřeby mohou zdravotní sestry přinést i potřebné kompenzační pomůcky a koordinovat úpravy domácnosti, například protiskluzové podložky či madla v koupelně, čímž výrazně zvyšují bezpečnost seniora.

Soukromé pečovatelské služby často vyřizují příspěvek za vás, což může zjednodušit financování péče. A právě s využitím tohoto příspěvku si můžete dovolit kvalitní domácí pomoc bez nutnosti stěhovat se do pobytového zařízení, což je flexibilní a často i dostupnější alternativa pro ty, kteří stále chtějí zůstat ve svém prostředí.

Sociální dávky a státní podpora: na co všechno máte nárok?

Vedle příspěvku na péči, který patří k nejčastěji využívaným formám podpory, mohou senioři v tíživé životní situaci žádat i o další sociální dávky. Patří sem například:

Příspěvek na bydlení , pokud náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů domácnosti (v Praze 35 %),

Doplatek na živobytí , pokud příjmy nestačí na základní životní potřeby,

Mimořádná okamžitá pomoc , kterou stát poskytuje při náhlých výdajích, například na zdravotní pomůcky, kauci při stěhování, opravu bytu nebo po živelné události.

Tyto dávky je možné kombinovat a přiznávají se podle konkrétní situace a výše příjmů žadatele. Doporučuje se obrátit se co nejdříve na Úřad práce, který poskytuje nejen podrobné informace o možnostech pomoci, ale také pomůže s vyplněním žádostí a v některých případech umožní i splátkové kalendáře na nezaplacené složenky, doplatky za energie či nájem.

LDN a překlenovací fáze: když není domov pro seniory hned k dispozici

Pokud není možné okamžitě zajistit místo v domově pro seniory, může být dočasným řešením přechodný pobyt v LDN, tedy v léčebně dlouhodobě nemocných. Tento typ zdravotnického zařízení slouží pacientům, kteří sice nevyžadují akutní hospitalizaci, ale jejich stav si stále žádá ošetřovatelskou a rehabilitační péči pod odborným dohledem. Vstup do LDN doporučuje praktický lékař nebo ošetřující lékař z nemocnice, přičemž délka pobytu se stanovuje individuálně podle zdravotního stavu pacienta.

Pobyt v LDN je často hrazen z veřejného zdravotního pojištění s doplatkem, který se zvládne z výše důchodu, což je v krizové situaci výrazná pomoc. Zároveň tím rodina získává cenný čas k vyřízení potřebných dokumentů, podání žádostí o příspěvky nebo hledání vhodného pobytového zařízení. I když se nejedná o trvalé řešení, může LDN poskytnout přechodnou stabilitu – zejména tehdy, když senior není schopen být sám doma a jiná možnost péče není aktuálně dostupná.

Důležité je ale vědět, že kapacity LDN jsou rovněž omezené a ne vždy je možné zůstat déle, než je medicínsky nutné. Proto je vhodné již během pobytu aktivně jednat o dalším postupu, ať už směřujícím k návratu domů s pomocí terénní služby, nebo k přesunu do domova se zvláštním režimem.

Kdy začít se přípravou na stáří?

Ideální je začít co nejdříve. Už ve třiceti letech můžete pokládat pevné základy své finanční stability v důchodu. Čím více času máte, tím méně vás budou měsíční úspory zatěžovat – a zároveň více dokáží v čase narůst.

Ve 30–40 letech : Začněte pravidelně spořit, využijte penzijní spoření se státním příspěvkem nebo investice podle své tolerance k riziku.

V 50 letech : Zhodnoťte, jak na tom jste. Spočítejte si, kolik pravděpodobně budete pobírat v důchodu a jaký bude rozdíl oproti současným výdajům. Začněte tvořit rezervu na možnou péči.

V 60 letech: Optimalizujte rozpočet, zvažte prodej nebo úpravy nemovitosti, snižte zbytečné náklady a připravte se na specifika seniorského života – například potřebu pomoci v domácnosti.

Jak se připravit prakticky?