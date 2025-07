Osmnáctý balík sankcí proti Rusku nebyl schválen, slovenská blokace trvá

17. 7. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Osmnáctý balík sankcí proti Rusku se nepodařilo schválit, při dnešním jednání v Bruselu nebylo podle diplomatických zdrojů ČTK dosaženo žádného posunu.

Balík blokuje Slovensko. Bratislava podmiňuje svůj souhlas s novými omezeními proti Rusku vyřešením vlastních obav ohledně budoucích dodávek plynu. Obává se negativních dopadů plánu Evropské komise postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do Evropské unie. Slovensko podle premiéra Roberta Fica bude blokovat protiruské sankce do vyjasnění záruk EK ohledně dodávek plynu, komisi současně ministerský předseda vyzval k jednání.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v úterý uvedla, že doufá, že nový sankční balík proti Rusku se podaří schválit právě dnes.

Evropská komise podle Kallasové reagovala na obavy, kvůli kterým Slovensko tento krok blokuje. Unijní exekutiva navrhla Slovensku určité záruky a šéfka EK Ursula von der Leyenová zaslala dopis Ficovi. Ten ovšem v úterý večer nově za nejlepší řešení situace označil udělení výjimky Slovensku na dovoz ruského plynu do roku 2034 v souladu se smlouvou, kterou má jeho země uzavřenou s ruským koncernem Gazprom. Takovou výjimku ale EK podle slovenského ministerského předsedy odmítá.

Fico pak dnes vpodvečer zveřejnil obsah dopisu adresovaného šéfce EK, ve kterém požádal o pokračování dialogu mezi slovenskou vládou a EK především s cílem vyjasnit závazky komise ohledně dodávek plynu. Do té doby bude Slovensko podle něj žádat o odklad hlasování o 18. souboru protiruských sankcí, což v praxi znamená jeho další blokování.

Slovenský premiér také tvrdil, že záruky nabízené EK jsou obecně považovány za málo konkrétní a že s nimi nesouhlasí ani slovenské opoziční strany, které podporují zastavení dovozu plynu z Ruska. Slovenská opozice tento týden označila Ficovu výzvu, aby se politické strany vyjádřily k návrhu záruk EK, za politickou hru ministerského předsedy. Například vůdce opozice Michal Šimečka uvedl, že Fico pro Slovensko nic nevyjednal, udělal zemi ostudu a nakonec vyhlásil kapitulaci.

Fico původně tvrdil, že dohodu ohledně záruk chce do úterý tohoto týdne, kdy se kvůli slovenskému postoji ovšem znovu nepodařilo schválit nové sankce EU proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině.

Šéfka EK v rámci záruk nabídla Slovensku například řešení přeshraničních poplatků v ropném a plynárenském sektoru či spolupráci komise se Slovenskem na posílení energetické bezpečnosti, na snížení cen elektřiny a plynu, jakož i v právních záležitostech ve věci ukončení dodávek ruského plynu. Spolu se Slovenskem také nabízí přípravu návrhů využití peněz z evropských fondů na kompenzaci případných negativních dopadů zastavení dovozu ruského plynu na domácnosti a průmysl.

EK v rámci osmnáctého balíčku sankcí proti Rusku počítá s dalším omezením týkajícím se ruského energetického a bankovního sektoru, se snížením cenového stropu u ruské ropy a se zákazem využívání infrastruktury plynovodu Nord Stream. Česku se do sankčního balíku podařilo prosadit takzvaný záchytný mechanismus (catch-all mechanismus), který umožní celním správám členských zemí mnohem lépe zabraňovat obcházení sankcí.