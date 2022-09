Začaly dny NATO, podle premiéra budou záruky aliance stále potřeba

Dny NATO jsou příležitostí připomenout si, jaký význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Její záruky budou stále potřeba. Při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Letos se na ní představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí.

„Tradičně se tu prezentuje to nejlepší a nejvyspělejší, co má k dispozici armáda, policie, hasiči, celníci a řada dalších bezpečnostních složek České republiky,“ řekl premiér. Návštěvníci akce podle něj mají také výjimečnou možnost seznámit se s technikou spojenců a partnerských zemí.

„Já Dny NATO, na které pravidelně jezdím, vnímám také jako příležitost připomenout si, jak nesmírný význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Proto děkuji organizátorům, kteří tuto akci už dvě desítky let připravují, za to, že pomáhají zprostředkovávat význam NATO široké veřejnosti,“ řekl Fiala. Připomněl vstup Česka do NATO v roce 1999, což podle něj bylo milníkem v historii země.

„Válka na Ukrajině celé Evropě dokazuje, že svět je stále plný hrozeb, těch tradičních, jako je dnešní ruská agrese, i těch novějších, jako jsou různé hybridní útoky. Nikdy se to nezmění, takže záruky, které nám dává Severoatlantická aliance, budou stále potřeba. Na světě není silnější vojensko-politické společenství, které by svým členům garantovalo takovou bezpečnost, jakou dnes máme my,“ řekl premiér.

Uvedl, že Česká republika nyní konečně významně navyšuje financování své obrany. „Bezpečnost není samozřejmá a není zadarmo, je nutné do ní promyšleně investovat,“ řekl premiér.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i přes 200 000 lidí. Loni počet návštěvníků ovlivnila i koronavirová omezení a bylo jich okolo 60 000. Akci dnes zahájil společný seskok českých a polských parašutistů na ostravském letišti Mošnov na Novojičínsku. Diváky čeká každý den okolo deseti hodin programu.

Poprvé ve střední a východní Evropě uvidí lidé ve vzduchu švédský letoun JAS-39 Gripen E. Také bojové letouny páté generace F-35 Lightning II budou mít v Mošnově ve vzduchu premiéru, dva stroje ukáže nizozemské letectvo. Poprvé jsou v Mošnově současně dva největší letouny amerického letectva, C-5M a C-17.

Na akci se prezentují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí. Mělo jich být rekordních 22, ale některé jednotky nakonec účast odvolaly. Britské letectvo například kvůli úmrtí královny Alžběty II. zrušilo účast na všech akcích.