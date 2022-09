Dárek pro premiéra: Do Indie se po 70 letech vrátili gepardi

Do Indie se po 70 letech vracejí gepardi, osm kočkovitých šelem bylo přepraveno z Namibie u příležitosti dnešních narozenin indického premiéra Naréndry Módího. Předseda vlády své 72. narozeniny oslavil vypuštěním šelem do výběhu v národním parku v indickém státě Madhjapradéš. Za vyhynulé byli gepardi v Indii prohlášeni v roce 1952.

Osm volně žijících gepardů, z toho pět samic a tři samci, bylo nejprve převezeno do namibijského hlavního města Windhoek, kde je v pátek naložili do letounu Boeing 747. Následně je čekal jedenáctihodinový let do Indie. Dalších asi 12 gepardů má do Indie dorazit z Jihoafrické republiky v říjnu.

Podle indického vysokého komisaře v Namibii Prašanta Agravala se jedná o první mezikontinentální přesun gepardů. „Je to historické, celosvětově je to poprvé,“ řekl Agraval. „Jsme nadšeni o to víc, že se tak děje v 75. roce nezávislosti Indie,“ dodal podle listu The Guardian.

Indický premiér Módí šelmy dnes ráno vypustil do výběhu. Gepardi vylezli z klece váhavě a neustále pozorovali své okolí. „Až tu budou zase běhat gepardi... obnoví se pastviny, zvýší se biodiverzita a posílí to ekoturistiku,“ poznamenal předseda vlády.

Indický premiér Naréndra Módí přihlíží vypouštění gepardů v národním parku v indickém státě Madhjapradéš | zdroj: Profimedia

Gepardi jsou nejrychlejší suchozemská zvířata na světě, dosahují rychlosti až 120 kilometrů za hodinu. Po celém světě žije posledních méně než 7000 dospělých jedinců na méně než devíti procentech svého původního teritoria. Jsou prvním a zároveň posledním druhem, který v Indii vyhynul po získání nezávislosti na Británii v roce 1947.

Osm gepardů stráví v národním parku nejprve měsíc v karanténě ve zvláštním výběhu. Později budou vypuštěni do většího výběhu, aby si zvykli na nové prostředí. Ve výbězích budou mít přirozenou kořist, jako jsou antilopy a axis indický (menší skvrnitý druh jelena). Vědci doufají, že se gepardi naučí tuto kořist lovit. Výběhy mají také zabránit vniknutí dalších predátorů, jako jsou medvědi či levharti. Po zhruba dvou měsících budou gepardi vypuštěni do národního parku, vybaveni budou sledovacímu obojky, které umožní jejich pohyb monitorovat.

Kritici varovali, že se namibijští gepardi mohou těžko přizpůsobovat svému novému domovu v Indii a mohli by se střetnout s velkým počtem již přítomných levhartů. Organizátoři se však nenechali odradit. „Gepardi jsou velmi přizpůsobiví a předpokládám, že se v tomto prostředí dobře adaptují,“ řekla americká zooložka Laurie Markerová, která je zakladatelkou namibijského Fondu na ochranu gepardů a na projektu se podílela. „Takže nemám velké obavy,“ dodala. Projekt se podle ní připravoval více než deset let. Agentuře AFP řekla, že první diskuse o něm začaly v 90. letech minulého století.

Populace geparda indického, který je poddruhem geparda štíhlého, byla v Indii prohlášena za vyhubenou před 70 lety. Podle odborníků se tak stalo kvůli lovu těchto kočkovitých šelem, nedostatku potravy a úbytku přirozeného prostředí.

Gepard indický se kdysi pohyboval po celém Blízkém východě, střední Asii a Indii. Nyní se ale vyskytuje pouze v Íránu a je považován za kriticky ohroženou šelmu. Podle letošního odhadu íránských úřadů jich v zemi žije 12.