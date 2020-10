Pondělní vláda: Miliony na vakcíny, kanál Dunaj-Odra-Labe a povýšení šéfa BIS

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Česká vláda na svém pondělním zasedání uvolnila 150 milionů korun na nákup tří milionů vakcín proti koronaviru. Zabývala se také opakovaným návrhem na povýšení šéfa BIS do generálské hodnosti, přípravou první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a příspěvkem pro končící horníky OKD. O rozpočtu na rok 2021 se nejednalo.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by mělo Česko získat tři miliony vakcín nasmlouvaných Evropskou unií, které zajistí očkování pro jeden a půl milionu lidí. První dodávka by měla přijít před koncem roku. ČR mohla z unijního balíku získat sedm milionů dávek, koupí ale jen polovinu, aby měla i na nákup od jiných výrobců.

V neděli přibylo v Česku 1841 nakažených, což byl největší nedělní nárůst od začátku epidemie. Ministr Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády pohrozil, že pokud 30 až 40 procent obyvatel nebude respektovat současná opatření proti covidu-19, vláda bude zřejmě muset do deseti dnů přitvrdit. Od půlnoci platí v ČR kvůli epidemii nouzový stav.

Vláda dále schválila přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Celý projekt, který dlouhodobě prosazuje prezident Miloš Zeman, by podle studie měl stát téměř 586 miliard korun. Splavnění Odry v úseku mezi Ostravou a polskými hranicemi by mělo přijít zhruba na 15 miliard korun, dalších 29 miliard pak bude stát polská část koridoru do Koźle.

Projekt by podle zastánců přinesl ekonomické možnosti, včetně přístupu regionálního průmyslu na evropské a světové trhy. Zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou, počítá se i s využitím v turistice. Ekologové namítají, že by koridor zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Významný krok v dopravním, ekonomickém, energetickém, vodohospodářském a rekreačním posílení Moravskoslezského kraje. Mezinárodní projekt přípravy splavnění Odry v úseku Koźle - Ostrava dostal před chvílí na vládě zelenou. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 5, 2020

Kabinet projednal i opakovaný návrh na povýšení šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky do generálské hodnosti. O jeho povýšení se pokouší popáté. Prezident Zeman, který kontrarozvědku často kritizuje, to ale dosud vždy odmítl, přestože premiérovi Andreji Babišovi (ANO) Koudelkovo povýšení slíbil.

Vláda projednala i příspěvek pro horníky společnosti OKD, kteří přijdou o zaměstnání kvůli utlumování těžby. Kromě jedenáctinásobku mzdy v rámci kolektivní smlouvy dostanou i příspěvek ze státního rozpočtu. Pracovníkům nad povrchem se vyplatí 5300 korun, pracovníkům pod povrchem přes osm tisíc. Doba vyplácení příspěvku bude záviset na času odpracovaném v OKD.

Vláda dále schválila věcný záměr nového zákona o účetnictví. Debatu o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun kabinet nezahájil, bude na programu na jednom z nejbližších zasedání.