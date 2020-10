Pozitivní prezident: Trumpovi mají koronu

Nákaza se u Trumpa objevila měsíc před prezidentskými volbami. Prezident to oznámil na svém twitteru a informaci následně potvrdil jeho lékař Sean Conley. Prezidentský pár byl testován poté, co byl zjištěn pozitivní výsledek testu u Trumpovy poradkyně Hope Hicksové.

"Dnes večer jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na covid-19. Okamžitě zahájíme karanténu a rekonvalescenci. SPOLEČNĚ se z toho dostaneme!" uvedl 74etý Trump na twitteru.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.