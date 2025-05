Za pár kaček,domov jak od designéra?: Tyhle vychytávky vám budou závidět i sousedé

28. 5. 2025 – 10:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Midjourney

Dnes už kreativita nemá žádné hranice, a to dobře vědí i přední designéři. Stále častěji se do popředí dostávají domácí tvůrci, kteří vnášejí do interiérů originalitu a osobní kouzlo. A co víc? Existují i úplně jednoduché vychytávky, které zvládne každý. Promění váš domov tak, že vám ho budou návštěvy závidět. A přitom vás to nebude stát téměř nic.