Maďarsko čerpá výhody EU, ale nerespektuje její pravidla, míní ministr Dvořák

28. 5. 2025 – 10:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Maďarsko podle českého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka čerpá všechny výhody Evropské unie, ale odmítá respektovat společná pravidla.

Ministr to dnes uvedl na okraj jednání unijních ministrů pro evropské záležitosti. V rámci této schůzky se konalo další, již osmé slyšení Maďarska, kde jeho představitelé měli vysvětlovat kolegům z dalších zemí EU všechny nedávné kroky premiéra Viktora Orbána.

Podle českého ministra frustrace z kroků Budapešti mezi členskými státy narůstá. K odebrání jejích hlasovacích práv v Radě EU, což žádá například europarlament, je ale potřeba sehnat mezi státy unie většinu, což se zatím nepodařilo.

"Ministrů, kteří vyjadřují narůstající znepokojení, přibývá. I jejich prohlášení jsou stále ostřejší, ale přece jenom k pokročení k tomu, abychom uplatnili článek 7 odstavec 2, je myslím ještě daleko," řekl Dvořák českým novinářům v Bruselu. Zmíněný článek Smlouvy o Evropské unii umožňuje na konci několika postupných kroků teoreticky až pozastavení určitých práv, včetně těch hlasovacích, pokud členský stát závažně a trvale porušuje hodnoty, které jsou základem EU. V určitém momentu o věci musí ostatní země unie rozhodnout jednomyslně.

"Víme, jak citlivý nástroj to je a je potřeba s ním nakládat velmi opatrně. Bohužel od roku 2018, kdy se článek 7 projednává, se nezdá, že by Maďarsko nějakým způsobem reflektovalo, že EU není úplně spokojena s tím, jak se vyvíjí ochrana právního státu v této zemi," dodal český ministr.

Evropská komise má již dlouhou dobu výhrady k mnoha oblastem, kde v Maďarsku podle ní nenastala žádná náprava. Jde například o svobodu médií, ale i svobodu slova, svobodu shromažďování a rovněž práva menšin. Nedávno se stal terčem kritiky i zákaz pochodu hrdosti komunity LGBT+, který vláda premiéra Orbána už prosadila. Nově jde o návrh zákona o transparentnosti veřejného života, který by omezil financování nevládních organizací a mediálních společností ze zahraničí.

Maďarsko je nyní jedinou zemí, která je ve sporu s Bruselem kvůli nedodržování zásad právního státu.

Kvůli porušování principů právního státu má rovněž Maďarsko omezený přístup k unijnímu financování. Několik miliard eur z fondů EU bylo již uvolněno, nicméně další zůstávají zmrazené.

Za nástroje, které jsou na stole, označil Dvořák v krajním případě právě i odebrání hlasovacích práv. "Tak daleko ale v tuto chvíli ještě nejsme. Já bych to viděl jako takové postupné zvedání prstu, zvyšování tlaku, zvyšování projevu nespokojenosti s tím, že Maďarsko nereaguje na výzvy," uvedl český ministr.

Členství v exkluzivním klubu, jakým nepochybně Evropská unie je, dává podle něj členům různé výhody, ale znamená to rovněž povinnost respektovat pravidla klubu. "Když jste členem exkluzivního tenisového klubu, můžete tam hrát na hřišti, máte k dispozici klubovou restauraci, máte sprchy, šatny a za to se musíte chovat na kurtu slušně, nemůžete nadávat soupeřům, říkat jim sprostá slova, švindlovat na čáře a tak dále," uvedl ministr Dvořák. "Pokud to děláte, tak klub vám řekne: Vážený pane, my vás varujeme, nedodržujete pravidla. A když bude dál pokračovat v tom, že bude zneužívat výhod a nedodržovat pravidla, tak mu hrozí i vyloučení," dodal s tím, že v podobné situaci je vztah EU k Maďarsku.

I nový německý kancléř Friedrich Merz v pondělí pohrozil, že přitvrdí v přístupu ke Slovensku a Maďarsku, pokud budou nadále blokovat rozhodování Evropské unie. V rozhovoru odvysílaném na stanici WDR řekl, že by na pořad mohla přijít důraznější slova i tvrdší konflikty.

"Nebudeme se konfliktu s Maďarskem a Slovenskem vyhýbat, pokud to takhle půjde dál," uvedl Merz. "Nemůžeme totiž dopustit, aby rozhodování celé Evropské unie bylo závislé na malé menšině," dodal.

Maďarsko dlouhodobě blokuje na úrovni Evropské unie některá opatření, která jsou namířená proti Rusku a jeho agresivní válce vůči Ukrajině. K některým blokádám se v poslední době přidalo i Slovensko premiéra Roberta Fica, který se na začátku měsíce jako jediný šéf vlády členské země EU zúčastnil v Moskvě tamních oslav konce druhé světové války.

Nečekaně ostrá reakce z Berlína ministra Dvořáka překvapila. "Na druhou stranu to dokresluje, že naštvanost s vývojem v Maďarsku narůstá," uvedl český ministr s tím, že kroky Budapešti rovněž oslabují Evropskou unii, zejména pokud jde o její vztah k válce na Ukrajině.