Máte ji doma? Nevyhazujte ji! Za tenhle kousek by vám dnes designéři a restauratéři utrhli ruce

21. 5. 2025 – 6:29 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ještě před pár lety byly kredence symbolem starých časů. Končily na chalupách, půdách nebo ve sklepě, protože jednoduše přestaly být moderní. Jenže časy se mění a s nimi i vkus. Kredence dnes zažívají velký návrat a stávají se stylovou chloubou interiérů.

Vůně dřeva, poctivé řemeslo a trvanlivost, kterou žádný rychlonábytek nenahradí. Od honosných barokních kousků přes elegantní retro linie 50. a 60. let až po současné minimalistické interpretace, kredenc je prostě zpět a hezčí než kdy dřív.

Od barokní noblesy po současnou designovou ikonu

Prosklená vitrína, která dříve v mnohých vyvolávala spíš depresivní dojem než estetické nadšení, má překvapivě dlouhou a bohatou historii. Původně šlo o obyčejnou skříňku na ukládání nádobí. V období baroka se však proměnila v honosný kus nábytku, zdobený bohatými ornamenty, sloužící k vystavení ručně zpracovaného porcelánu, skla a cenností. V zámeckých interiérech nechyběly ani tzv. bufetové skříňky určené pro sladkosti a likéry, které můžeme považovat za předchůdkyně pozdějších kredencí. A právě k tomuto stylu se dnes s oblibou vracejí designéři – snaží se o novou interpretaci historické elegance, která má v moderním interiéru své pevné místo.

Kredenc jako srdce venkovské domácnosti

Na venkově to byla praktická královna kuchyně. Kredenc tu nesla nejen funkční, ale i symbolickou roli, stala se srdcem domácnosti a nositelkou tradice. Selský styl si nepotrpěl na přepych, zato miloval poctivost. A tak se kredence vyráběly z masivního dřeva, měly hluboké zásuvky, široké police a dostatek místa na všechno od talířů přes mouku až po pečlivě složené utěrky. Ale nebyla to žádná fádní skříň. Zdobily ji ručně vyřezávané motivy, malované kytičky nebo jemné linky, které prozrazovaly, z jakého kraje pochází. Každá kredenc byla originál, který voněl dřevem, chlebem a domovem.

Funkcionalismus v kuchyni, který začal myslet prakticky

A pak přichází éra, kterou si mnozí z nás ještě dobře pamatují. Ve 20. letech 20. století přinesl funkcionalismus zcela nový pohled na nábytkový design. Kredence se staly součástí moderních, modulárních kuchyňských sestav, které kladly důraz na ergonomii, praktičnost a efektivní využití prostoru. Jednoduchost vítězila nad zdobností. Perfektní ukázkou tohoto směru je tvorba českého designéra Jindřicha Halabaly. Jeho nábytek v sobě spojoval čisté linie, chytrá řešení a estetiku, která neztrácí na síle ani po sto letech.

Retro éra

V období 60. až 80. let se kredence staly neodmyslitelnou součástí každé domácnosti v Československu. Vybavena pastelovými dvířky, laminátovým povrchem a kovovými úchytkami, stála hrdě v kuchyni nebo obýváku a nabízela spoustu úložného prostoru. Typické byly například krémové nebo mentolově zelené varianty s kontrastními linkami, skleněnými výplněmi ve vrchní části a oddělenými sekcemi pro skleničky, hrníčky i zásoby mouky.

Velkým hitem byla například dvoudílná kredenc se zásuvkami uprostřed a prosklenými vitrínami nahoře – přesně ten typ nábytku, který jsme vídali v bytech našich babiček. Výrobci jako Dřevotvar nebo nábytkové závody z UP Rousínov tehdy vyráběli sektorový nábytek ve velkém, ale přesto si každý kus uchoval něco osobitého.

Z půdy míří zpět do centra dění

A co je na tom nejlepší? Pokud doma takovou kredenc ještě máte, rozhodně ji nevyhazujte. S trochou péče, obroušením, novým nátěrem nebo třeba výměnou úchytek z ní můžete vytvořit stylový retro solitér, který v moderním interiéru upoutá na první pohled. Právě kredence dnes zažívají nečekanou renesanci. Lidé totiž čím dál víc touží po autenticitě a kvalitě, kterou současný nábytek často postrádá. Renovace starých kusů se proto stala oblíbenou vášní. Zbavují se nánosů času, dostávají nový kabát a znovu září v domácnostech, kde spojují kus historie s moderním životním stylem.

Jak na kredenci vydělat?

Staré kredence nejsou jen sentimentální záležitostí, mohou být i překvapivě výnosnou investicí. Pokud máš doma zachovalý kousek z 50. až 80. let, můžeš ho nabídnout v původním stavu sběratelům, nebo ho s trochou péče zrenovovat a prodat s výrazným ziskem. Trendy jsou kredence s originálními úchytkami, patinou nebo ručně restaurované kusy s novým barevným nátěrem. Vyhledávané jsou hlavně modely ve stylu mid-century modern, pastelové nebo z masivu. Prodejní platformy jako Fler, Aukro, Marketplace, Sbazar nebo Etsy jsou plné lidí, kteří takový kus hledají. A to nejen pro své domovy, ale i do kaváren, ateliérů nebo showroomů. Pokud máš šikovné ruce, můžeš se restaurování věnovat i jako malému podnikání.