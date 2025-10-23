Dnes je čtvrtek 23. října 2025., Svátek má Teodor
23. 10. 2025 – 17:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Z brunetky blond bohyní: Tereza Ramba okouzlila rafinovanou proměnou a přiléhavou saténovou róbou
zdroj: Profimedia
Herečka Tereza Ramba znovu zazářila, tentokrát s novou blond hřívou, která z ní udělala úplně jinou ženu. Na premiéře pohádky Cukrkandl v pražské Lucerně přitáhla pozornost všech přítomných, když se objevila v něžných saténových šatech, přiléhajících k její postavě, a působila přitom křehce i sebevědomě zároveň. Změna barvy vlasů přitom není náhodná, podle indicií z jejích sociálních sítí i médií má souviset s novou filmovou rolí, kterou herečka aktuálně připravuje.

Herečka Tereza Ramba je známá svou přirozeně štíhlou siluetou, kterou zdědila po rodičích, a ani tentokrát nezklamala. Na premiéru nové pohádky Cukrkandl režiséra Rudolfa Havlíka dorazila v božsky přiléhavých saténových šatech ve světlém odstínu a s působivě blonďatými kadeřemi, které působily étericky a zároveň odvážně. Maminka dvou dětí, která si letos prošla i nečekanou zdravotní komplikací, znovu potvrdila, že je ve skvělé formě a že satén, ten neúprosný materiál, který nic neschová, si může dovolit jen žena, která se cítí dobře nejen ve svém těle, ale i ve svém životě.

Tereza Ramba na přemiéře filmu Cukrkandl zdroj: Profimedia

Proměna, která baví filmový svět i fanoušky

Z brunetky blondýnou – a svět si toho všiml. Tereza Ramba byla léta věrná své přirozené tmavé barvě, která k ní neodmyslitelně patřila. Tentokrát ale udělala krok mimo zajeté koleje a objevila se s platinově blond hřívou, která jí dodala úplně jinou energii. Podle informací z médii je za proměnou nový filmový projekt, na který se herečka připravuje – sama k tomu na Instagramu naznačila příspěvkem: „To bylo krásných pár měsíců klidu. Nový film coming.“

Herečka na MFFKV v účesu herecké postavy Simony Monyové zdroj: Profimedia

Změna image kvůli nové roli, která  znovu bere dech

Filmová práce mění barvu vlasů jak na běžícím pásu – a Tereza Ramba je toho zářným příkladem. Ještě nedávno se objevila na karlovarském festivalu s účesem, který patřil její roli spisovatelky Simony Monyové, již ztvárnila v připravovaném biografickém snímku režisérky Zuzany Kirchnerové. Tehdy působila jako typická brunetka s ofinou a  jemným půvabem v civilní přirozenosti, přesně tak, jak si mnozí Monyovou pamatují.

Teď ale Tereza překvapila proměnou, která ji posunula do zcela nové roviny. Platinově blond hříva z ní udělala oslnivou, téměř nadpozemsky působící ženu, která přitahuje pozornost s naprostou samozřejmostí. Podle dostupných informací je tato proměna spojená s novou filmovou rolí ve filmu Houpačky od režiséra Bohdana Slámy, na kterou se herečka aktuálně připravuje. Zdá se tedy, že pro Terezu Rambovou není blond jen změnou barvy, ale symbolem nového začátku, dalšího tvůrčího převtělení, které samozřejmě zvládá s přirozeností a elegancí sobě vlastní.

Herečce blond opravdu sluší zdroj: Profimedia

Blond nebo brunetka?

Nemůže se vizáží zavděčit každému  a Tereza Ramba by o tom mohla napsat vlastní scénář. Její nová blond hříva okamžitě rozdělila fanoušky na dva tábory: jedni nostalgicky vzpomínají na její přirozenou brunetku, druzí tvrdí, že v blond barvě působí jako z jiného světa – jemnější, éterická, možná i odvážnější. A i když to herečka nijak nekomentovala, jedno je jisté: jsou to jen vlasy. Jenže když je nosí někdo jako Ramba, dokážou rozpoutat debatu, jako by šlo o zásadní společenskou otázku.

Tereze Ramba - brunet Tereza Ramba ve své přirozené barvě je opravdu krásná ženazdroj: Profimedia

Ať už je Tereza Ramba blondýnka, nebo brunetka, jedno zůstává jisté – herecké proměny nejsou jen o vzhledu. Každá barva, účes i výraz jsou součástí příběhu, který herec předává. Právě díky téhle schopnosti se proměnit – fyzicky i vnitřně – dokážou herci vtisknout svým rolím ten nejautentičtější zážitek, jaký si divák může přát. A Ramba k tomu přidává ještě něco navíc: nenucenou lidskost, která dělá z každé její proměny opravdový filmový moment.

