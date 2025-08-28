A zrodila se hvězda! Tereza Ramba ukázala šaty, které bourají pravidla a dostala tím úplně všechny
28. 8. 2025 – 9:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Tereza Ramba umí překvapit nejen hereckým talentem, ale i způsobem, jakým dokáže být sama sebou i na těch největších akcích. Když se objevila v šatech, které bourají pravidla, nezaujala jen módní kritiky, ale i všechny, kdo v ní vidí opravdovou ženu, maminku, která se nebojí ukázat svou křehkost i sílu zároveň. A právě tahle kombinace lidskosti a elegance jí dává výjimečné místo mezi českými hvězdami.
Tahle sympatická herečka má štíhlou postavu díky genům, a tak si může dovolit i zdánlivě provokativnější modely, v nichž přesto působí jemně, křehce a žensky. Tereza Ramba se netají tím, že s fanoušky sdílí i osobní okamžiky svého života, jedním z nich byl začátkem roku zánět mozkových blan. Právě tím ukazuje, že se nebojí mluvit o těžkostech a otevřeně sdílet i chvíle, které nejsou jen zářivé. Díky své síle a lidskosti je proto vzorem pro mnoho žen napříč generacemi. Má v sobě zvláštní magnetismus, který dokáže člověka doslova přitáhnout. Její značka Láska je nabízí modely, které propojují pohodlí se smyslem pro estetiku a přirozenost. Sama herečka navrhla pro svou značku model šatů, který se i přes svůj zdánlivě obyčejný vzhled a vyšší cenu stal hitem – a vyprodal se!
Ať už jde o její vlastní návrhy, zapůjčené šaty od návrhářů, nebo modely vytvořené přímo na míru, Tereza je dokáže skvěle předvést, ať už na premiérách, v seriálech, nebo na slavnostních událostech, jakou bylo letošní udílení Českého lva, kde patřila k nejodvážnějším dámám večera. Pojďme se podívat, v jakých šatech jí to slušelo tak, že připomínala opravdovou hollywoodskou hvězdu.
Satén, který málokomu odpustí, na herečce působil bezchybně
Jedním z okamžiků, kdy Tereza Ramba skutečně připomínala hollywoodskou hvězdu, byla její volba černých večerních šatů na ukončení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Saténově lesklý materiál, jednoduchý střih se špagetovými ramínky a decentní výstřih jí dodaly noblesu, která nepotřebovala žádné zbytečné ozdoby.
Satén si přitom může dovolit jen málokdo – je to látka, která je pro fotografy doslova nebezpečná, protože bez milosti ukáže sebemenší nedokonalost. Na Tereze ale působil bezchybně a její siluetu v pase ještě zvýraznil pásek ze stejného materiálu. Jemné šperky a rovné tmavé vlasy jen podtrhly křehkost i sílu zároveň. V tomto provedení byla důkazem, že skutečná krása tkví v jednoduchosti a v tom, jak člověk dokáže šaty "unést“ svou osobností.
Minimalismus v královské modři, který působí svěže i odvážně
Další outfit, který na sebe strhl pozornost, byl modrý overal, v němž se Tereza objevila na akci TV Prima. Královsky modrá barva vynikla minimalistickým střihem s volnými nohavicemi a odhalenými průramky. Overal dokonale zvýraznil její štíhlou postavu a ukázal její cit pro moderní, rafinovaný styl. Co mu navíc dodalo šmrnc, je volba obuvi – jemná špičatá lodička, která patří k nejžádanějším trendům roku 2025. Tento styl obuvi elegantně prodlužuje a zeštíhluje nohy, a jak potvrzují módní trendy, právě pointed‑toe pumps se na červených kobercích a v módních kolekcích vracejí jako klíčový módní element.
Průsvitná hra světla a stínu, v níž se zrodila opravdová noblesa
Svojí nepředvídavostí a rafinovaností dokázala Tereza Ramba zaujmout v jednom z nejodvážnějších modelů letošního červeného koberce Českého lva. V přiléhavých šatech hnědo-vínového odstínu s jemnými průsvitnými detaily vystoupila jako žena, která ví, co chce, a nebojí se to ukázat – ačkoli by nechtěné odhalení černého prádla mohlo jiným zlomit nervy, ona zůstala naprosto klidná a sebevědomá.
Šaty byly dílem talentovaného návrháře Tomáše Němce, jehož tvorba je typická prací s průsvity, ženskou siluetou a jemným náznakem intimity. Tento model se stal show-stopping volbou večera – efektní nejen svým provedením, ale i tím, jak jej Tereza dokázala unést s elegancí a noblesou. Přestože si cenu domů neodnesla, její nominace byla důkazem hereckého talentu a na červeném koberci rozdávala fotografům úsměvy i hrdost, která k ní neodmyslitelně patří.
Černá róba, která proměnila premiéru v okamžik hodný světových festivalů
Na premiéře filmu Vlny dokázala Tereza Ramba, že se módy rozhodně nebojí – naopak ji umí využít ve svůj prospěch. V černých večerních šatech s hlubokým výstřihem do „V“, otevřenými zády a zdobenou strukturou, která se střídala mezi krajkovými a třpytivými prvky, působila jako hvězda světového formátu. Róba vyžadovala odvahu, protože každý její detail pracoval se smyslností a odhalením, přesto zůstala elegantní a noblesní.
Tereza model podpořila jen černým psaníčkem a jemnými sandálky, aby vynikla samotná róba – a s ní i její schopnost unést tak odvážný střih s naprostou přirozeností. Celý outfit působil jako dramatický dialog se samotným filmem, který se stal jedním z největších českých úspěchů roku 2024. Vlny Jiřího Mádla získaly cenu diváků na karlovarském festivalu a byly vybrány jako český kandidát na Oscara. Tereza tak na premiéře oslavila nejen svůj herecký výkon, ale i cit pro módu, který jí umožnil zazářit před objektivy stejně silně jako na filmovém plátně.